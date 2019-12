Obama afirma que las mujeres son ‘indiscutiblemente’ mejores para liderar, según la BBC

Washington (CNN) — El expresidente de Estados Unidos Barack Obama dijo que habría “una mejora significativa en todos los ámbitos” si los países fueran liderados por mujeres, informó el lunes BBC News.

“Ahora mujeres, solo quiero que sepan: no son perfectas, pero lo que puedo decir de manera indiscutible es que son mejores que nosotros (los hombres)”, dijo el lunes el excomandante en jefe, mientras hablaba en Expo Singapur. “Estoy absolutamente seguro de que durante dos años, si todas las naciones de la Tierra estuvieran dirigidas por mujeres, verían una mejora significativa en todos los ámbitos en casi todo… el nivel de vida y los resultados”.

Un asesor de Obama confirmó el informe a CNN.

Obama también dijo durante la exposición que no asumiría otro papel de liderazgo político.

“Si miras el mundo y ves los problemas, generalmente son personas mayores, generalmente hombres viejos, que no se apartan del camino”, dijo. “Es importante que los líderes políticos traten de recordarse a sí mismos que están allí para hacer un trabajo, pero no están allí de por vida, no están allí para apuntalar su propio sentido de importancia personal o su propio poder”.

Los comentarios de Obama, que se producen a medida que se intensifican las primarias presidenciales demócratas de 2020, llamaron mucho la atención, considerando cómo su ex vicepresidente, Joe Biden, está compitiendo en una atestada carrera, que incluye a las senadoras Elizabeth Warren de Massachusetts y Amy Klobuchar de Minnesota. Pero Obama ha hecho comentarios similares sobre la fortaleza de las mujeres líderes durante años, incluso durante su tiempo en la Casa Blanca.

Jamie Smith, quien trabajó como asesora en la Casa Blanca de Obama, notó los comentarios anteriores de Obama en un mensaje en Facebook el lunes.

“POTUS decía esto todo el tiempo cuando trabajaba para él”, escribió Smith. “Estaba infinitamente fascinado por la fuerza de las mujeres. Discutimos mucho sobre esto porque yo era, en ese momento, una de (¿quizás la única?) persona embarazada en el Ala Oeste. Se maravilló de nuestra fuerza y la magia que llevamos al mundo en todos los niveles”.

Obama lanzó una nueva iniciativa en agosto con el objetivo de reformar el voto y luchar contra el fraude electoral.