Análisis: Las 30 frases más llamativas de la carta desquiciada de Donald Trump a Nancy Pelosi

(CNN) — En vísperas de su juicio político por parte de la Cámara, el presidente Donald Trump envió una carta devastadora a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, expresando sus reclamos con ella y con el Partido Demócrata en general, mientras insistía en que las acciones tomadas el miércoles la condenarían a la basura de la historia.

Revisé la carta —que, desde sus primeras palabras, se nota que tiene las huellas retóricas del presidente por todas partes— y destaqué algunas de las líneas más importantes, que pongo a continuación:

1. “Esta acusación representa un abuso de poder sin precedentes e inconstitucional por parte de legisladores democráticos, sin igual en casi dos siglos y medio de historia legislativa estadounidense”.

Entonces, dos cosas. Uno, el juicio político está incorporado en la Constitución y dos presidentes anteriores han sido acusados por la Cámara. Dos, son “legisladores demócratas”, no “legisladores democráticos”. Así es.

2. “¡Ha rebajado la importancia de una palabra muy fea: destitución!”

Como dije: puedes ver claramente la participación de Trump en la carta.

3. “Al proceder con su destitución inválida, está violando sus juramentos de cargo, está rompiendo su lealtad a la Constitución y declarando una guerra abierta contra la democracia estadounidense”.

Wow. Mucho para examinar aquí. Ya sea que a Trump le guste o no, la Cámara tiene la tarea de llevar a cabo un juicio político si la mayoría de los miembros cree que está justificada. Por lo tanto, el juicio político no es “inválido”. En cuanto a “declarar una guerra abierta a la democracia estadounidense”, bueno, Trump nunca pretendió ser sutil.

4. “¿Cómo se atreve a invocar a los Padres Fundadores en la búsqueda de este esquema de anulación de elecciones?”

Casi nunca es un buen momento para la frase “¿cómo se atreve?”.

5. “Incluso peor que ofender a los Padres Fundadores, está ofendiendo a los estadounidenses que tienen fe al decir continuamente que ora por el presidente cuando sabe que esta declaración no es cierta, a menos que sea en un sentido negativo”.

¡Por dios!. Entonces, ¿Sabe Trump que Pelosi en realidad no reza por él? ¿Cómo? ¿Alguien escuchó sus oraciones? Además, ¿cuál es el “sentido negativo” de la oración? Pasé más tiempo del que me gustaría admitir pensando en esto y decidí que Trump sugiere que si Pelosi reza por él, es para que desaparezca, creo.

6. “¡Lo que está haciendo es algo terrible, pero tendrá que vivir con eso, no yo!”

Nada es culpa de Trump. Como siempre.

7. “Afortunadamente, hubo una transcripción de la conversación, y usted sabe por la transcripción (que estuvo disponible de inmediato) que el párrafo en cuestión era perfecto”.

¿Cómo sería un párrafo perfecto? ¿Lo sabemos siquiera? De todos modos, aquí hay cuatro hechos de esa llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky: a) Trump le dijo a Zelensky que Estados Unidos hace mucho por Ucrania b) Trump le recuerda a Zelensky que Ucrania no corresponde c) Trump le pide a Zelensky un favor: analizar una teoría de conspiración desacreditada de que el servidor pirateado del Comisión Nacional Demócrata está en Ucrania y d) Trump le pide a Zelensky que investigue a Joe y Hunter Biden. En mi opinión, la transcripción de la llamada en la Casa Blanca se lee más como una prueba en contra que como una exoneración.

8. “Le dije al presidente Zelensky: me gustaría que nos hiciera un favor, porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe mucho al respecto. Le dije que nos hiciera un favor, no a mí y a nuestro país, no una campaña”.

Trump no comenzó a hacer este argumento de “yo” contra “nosotros” sino hasta las últimas semanas. Pero incluso dejando eso de lado, las dos cosas que le pide a Zelensky (el paradero del servidor DNC y la investigación sobre Biden) no se mencionaron en absoluto en las notas de Trump para la llamada, que se suponía que debían centrarse, en general, en los problemas de corrupción del país.

9. “Está convirtiendo un desacuerdo político entre dos ramas del gobierno en un delito enjuiciable”.

El problema no es la separación de poderes o incluso un desacuerdo. La cuestión es si un presidente puede pedirle a un país extranjero que investigue a uno de sus potenciales rivales políticos. Y, incluso si puede hacerlo, ¿debería?

10. “Usted sabe muy bien que el vicepresidente Biden usó su cargo y 1.000 millones de dólares de ayuda estadounidense para obligar a Ucrania a despedir al fiscal que estaba investigando la compañía que le estaba pagando a su hijo millones de dólares”.

Recordatorio: Biden pidió el despido del principal fiscal de Ucrania como parte de una coalición internacional diseñada para abordar la corrupción en el país. No hay evidencia de irregularidades en Ucrania por Joe o su hijo Hunter Biden.

11. “Ahora está tratando de acusarme falsamente de hacer lo que Joe Biden ha admitido que realmente hizo”.

Manzanas y naranjas aquí. Una vez más, Biden pidió el despido del fiscal como parte de una estrategia coordinada y transparente para abordar la corrupción en Ucrania. Trump habló por teléfono con el presidente de Ucrania y, al contrario de las notas preparadas para él antes de la reunión, trabajó independientemente para pedirle que investigara a uno de sus principales rivales para la nominación republicana.

12. “El presidente Zelensky ha declarado en repetidas ocasiones que no hice nada malo, y que no hubo presión”.

¡Zelensky no es tonto! Sabe que necesita ayuda futura de Estados Unidos para luchar contra los rusos en sus fronteras. Dado eso, ¿por qué haría enojar a Trump diciendo que sentía presión? Además, no por nada: ¿por qué escribió en mayúsculas que no hubo “presión”?

13. “El embajador Sondland testificó que le dije: ‘No quid pro quo. No quiero nada. No quiero nada. Quiero que el presidente Zelensky haga lo correcto, que haga lo que hizo'”.

Sí, Trump sí le dijo al embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, eso. Después de que la Casa Blanca se enteró de que el Congreso estaba investigando la retención de la ayuda militar. Entonces …

14. “Su candidato elegido perdió las elecciones en 2016, en una derrota aplastante del Colegio Electoral (306-227), y usted y su partido nunca se han recuperado de esta derrota”.

Las elecciones de 2016 terminaron hace 1.134 días.

15. “Ha desarrollado un caso completo de lo que muchos en los medios llaman Síndrome de trastorno de Trump y, lamentablemente, ¡nunca lo superará!”.

¿Es un caso incurable de trastorno por estrés postraumático? Llamen a los CDC.

16. “¡Usted ve a la democracia como su enemigo!”

Solo un recordatorio aquí: este es el presidente de Estados Unidos, en un papel oficial de la Casa Blanca, diciéndole a la presidenta de la Cámara de Representantes que cree que la democracia es el “enemigo”. ¡Muy normal! ¡Nada que ver aquí!

17. “Como sabe muy bien, esta campaña de juicio político no tiene nada que ver con Ucrania, ni con la conversación totalmente apropiada que tuve con su nuevo presidente”.

Un momento. ¿Es esta la conversación “perfecta”? ¿O nos estamos refiriendo a otra conversación “totalmente apropiada” aquí? De cualquier manera, ¡Trump no hizo nada malo! ¡Como siempre!

18. “El congresista Adam Schiff hizo trampa y mintió hasta el día de hoy, incluso llegando a inventar fraudulentamente, de la nada, mi conversación con el presidente Zelensky de Ucrania y leyó este lenguaje de fantasía al Congreso como si fuera dicho por mí”.

Esta afirmación, que Trump repite constantemente, me vuelve loco. Porque simplemente está mal. Esto es lo que dijo Schiff antes de parafrasear lo que había en la llamada telefónica del 25 de julio: “En pocas palabras, esta es la esencia de lo que comunica el presidente”. Literalmente deja en claro que está parafraseando a Trump, no citándolo directamente. ¿Por qué es esto un asunto para resaltar?

19. “Usted realizó una investigación falsa sobre el presidente de Estados Unidos elegido democráticamente, y lo está haciendo nuevamente”.

Para ser claros: Pelosi no tuvo nada que ver con la investigación del fiscal especial sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Ese fue el Departamento de Justicia, a cargo de Trump. Además, esa investigación no fue “falsa”: condujo a una serie de arrestos y sentencias de prisión, sin mencionar que documenta los esfuerzos profundos y amplios del gobierno ruso para entrometerse en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump y dañar a Hillary Clinton.

20. “Y, por cierto, cuando hablo con países extranjeros, hay muchas personas, con permiso, escuchando la llamada en ambos lados de la conversación”.

Nuevamente, Trump pierde el punto aquí. El problema no es que otras personas estuvieran escuchando. El problema es lo que le dijo a Zelensky, ¡incluso cuando la gente escucha! Si habla así cuando sabe que hay personas en la línea, ¿cómo hablará al margen de las cumbres y cosas similares cuando hay mucho menos personal cerca de él?

21. “Ustedes son los que interfieren en las elecciones de Estados Unidos. Ustedes son los que están subvirtiendo la democracia de Estados Unidos”.

Soy de palo, soy de palo, tengo orejas de pescado.

22. “Si realmente se preocupara por la libertad de nuestra nación, entonces estaría dedicando sus vastos recursos de investigación a exponer toda la verdad sobre los horribles abusos de poder antes, durante y después de las elecciones de 2016, incluido el uso de espías contra mi campaña”.

Nunca ha habido una pizca de evidencia de que se usaron espías contra la campaña de Trump. De hecho, en el informe publicado por el inspector general del Departamento de Justicia Michael Horowitz a principios de este mes, queda bastante claro que no hay evidencia de espías en la campaña de Trump.

23. “Cualquier miembro del Congreso que vote a favor de la acusación contra cada fragmento de verdad, hecho, evidencia y principio legal, está demostrando cuán profundamente injurian a los votantes y cuán verdaderamente detestan el orden constitucional de Estados Unidos”.

¿”Detestar el orden constitucional de Estados Unidos”? ¿De verdad?

24. “En otras palabras, una vez que la llamada telefónica se hizo pública, todo su complot explotó, pero eso no le impidió continuar”.

Como escribí en ese momento, la transcripción de la llamada telefónica del 25 de julio está muy cerca de ser una prueba en contra de Trump.

25. “Se dio más debido proceso a los acusados en los juicios de brujas de Salem”.

Uh, llamando a John Proctor …

26. “Esto no es más que un intento de golpe de Estado ilegal y partidista que, según el sentimiento reciente, fracasará gravemente en la casilla de votación”.

¡Definitivamente no es ilegal! ¡Ni es un golpe de Estado!

27. “Su legado será convertir a la Cámara de Representantes de un cuerpo legislativo venerado en una Cámara Estelar de persecución partidista”.

No por contrariar aquí, pero estoy bastante seguro de que pase lo que pase con la destitución, el legado de Pelosi será el de ser la primera mujer presidenta de la Cámara.

28. “Aparentemente usted respeta tan poco al pueblo estadounidense que espera que crean que se usted está haciendo esta acusación sombría, reservada y reaciamente. Ninguna persona inteligente cree lo que está diciendo”.

¿De verdad? ¿Y cómo aprendió Trump a descubrir los motivos “reales” de la gente? ¿Es ese algún tipo de dispositivo que puedes comprar en Amazon? Si es así, ¡envíame un enlace!

29. “Le escribo esta carta con el propósito de que quede en la historia y de poner mis pensamientos en un registro permanente e indeleble”.

“Esto quedará en tu registro permanente”: The Violent Femmes

30. “Dentro de cien años, cuando la gente mire hacia atrás en este asunto, quiero que lo entiendan y aprendan de él, para que nunca más le suceda a otro presidente”.

Sí, esta se siente como una buena frase para terminar.