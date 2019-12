Kanye West lanzó un nuevo álbum en Navidad y le puso un título nada inesperado: “Jesus Is Born”

(CNN) – Kanye West está de vuelta.

El artista estrenó su álbum “Jesus Is King” en octubre pasado y esta Navidad regresó con otra producción relacionada: “Jesus Is Born”.

¿Ya reconoces un patrón?

El artista principal del álbum figura como Sunday Service Choir, un colectivo de gospel en el que participa West, que también ha actuado en sus eventos de gospel y hip-hop pertenecientes a su proyecto de Sunday Service.

El álbum presenta 19 canciones, incluida una versión de “Ultralight Beam”, de West, y “Balm In Gilead”, una canción tradicional de gospel.

West dio pistas sobre el álbum en octubre, cuando le dijo a Zane Lowe en una entrevista para Beats 1 que la producción estaba por lanzarse.

“Jesus Is Born” es otro movimiento hacia el rap evangélico de West, quien comenzó a contar sobre su viaje de fe este año. Mientras trabajaba en “Jesus Is King”, el rapero incluso les pidió a los colaboradores que no tuvieran relaciones sexuales prematrimoniales mientras participaban en el álbum.

Si bien antes solía rapear ampliamente sobre ese tema, está claro que West es un hombre cambiado. Pero también fue criticado por los fanáticos, después de que salió en apoyo de Donald Trump en 2018 y habló de la esclavitud como una opción.

Lisa Respers France de CNN contribuyó a este informe.