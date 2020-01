Los 5 aspirantes demócratas con las mejores posibilidades de ganar en 2020

(CNN) — Incluso con la salida de Julián Castro de la carrera presidencial demócrata 2020 el jueves, todavía son 14 — ¡sí, 14!— las personas que se postulan por el derecho a enfrentarse al presidente Donald Trump en noviembre.

Pero la mayoría de esas personas tienen entre muy poca y ninguna posibilidad de ganar la nominación demócrata. Ahora estamos a un mes de las reuniones primarias de Iowa, y si todavía están en un 1% (o cerca de él), bueno, eso no va a ser posible que sean candidatos.

Con eso en mente, estamos reduciendo nuestra clasificación quincenal de 10 candidatos a solo cinco. Pero eso no significa que si tu candidato no pasó este último y más doloroso corte, él o ella no tiene ninguna posibilidad, o no jugarán un papel importante en la victoria de la nominación.

Por ejemplo, Andrew Yang, quien acaba de anunciar que recaudó más de16 millones de dólares en los últimos tres meses de 2019, parece estar creciendo en fuerza y apoyo a medida que se acercan los primeros votos, pero simplemente perdió el corte para el ranking de esta semana. O el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que continúa inyectando decenas de millones de dólares en anuncios de televisión destinados a catapultar su relevancia el Supermartes, a principios de marzo.

Recuerda: Recalificamos a estos candidatos cada dos semanas. Así que el hecho de que tu candidato no haya llegado a este Top 5 no significa que nunca superará el Top 5 en el futuro.

Aquí está la lista:

5. Amy Klobuchar: La principal senadora de Minnesota es la único candidata fuera del Top 4 que tiene una oportunidad realista de ganar en Iowa en este momento. Klobuchar tuvo una serie de debates exitosos en diciembre. Ella también tiene uno de los mejores casos de elegibilidad para trabajar en él. Y, sin embargo, Klobuchar no va a ninguna parte en las encuestas nacionales. Tiene pocos avales. La gran pregunta es, ¿qué sucedería incluso si Klobuchar ganara en Iowa? No está claro que ella pueda aprovechar esa victoria. (Clasificación anterior: 5)

4. Elizabeth Warren: Es una señal de la desaceleración en la campaña de la senadora de Massachusetts que, a medida que se acercaba la fecha límite para la recaudación de fondos de fin de año, enviaba correos electrónicos y tuits cada vez más desesperados que rogaban a los partidarios un poco más de dinero. También es revelador que, si bien personas como Pete Buttigieg y Bernie Sanders (y Yang) publicaron el 1 de enero el total recaudado en sus campañas hasta finales de 2019, no hubo ni una mirada del mundo de Warren sobre cuánto había recaudado en los últimos tres meses del año. Warren todavía tiene la mejor organización en Iowa y también es competitiva en New Hampshire. Pero si no gana ninguno de esos estados, podría significar grandes problemas para sus posibilidades. (Clasificación anterior: 4)

3. Pete Buttigieg: Está claro: el exalcalde de South Bend, Indiana, comienza 2020 en una posición mucho más fuerte que la que comenzó en 2019. Buttigieg recaudó casi 25 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2019, y está cerca de la cima de las encuestas en Iowa y New Hampshire. Una victoria en ambas elecciones podría hacer que Buttigieg sea el hombre a vencer por la nominación. El problema es que sigue sufriendo mucho con los votantes no blancos (por ejemplo, obtuvo un 2% en nuestra última encuesta nacional). Buttigieg puede terminar siendo solo un fenómeno de Iowa y New Hampshire. (Clasificación anterior: 3)

2. Bernie Sanders: La enorme suma de más de 34 millones de dólares de Sanders en el último trimestre de recaudación de fondos es un testimonio de tres cosas: 1) De su inigualable apoyo enInternet 2) Su impulso en la carrera en los últimos meses y 3) su capacidad para permanecer en la carrera 2020 todo el tiempo que quiera (si no gana la nominación). Ningún otro candidato en la carrera tiene los tres factores a su favor. (Clasificación anterior: 2)

1. Joe Biden: El exvicepresidente está tan cerca de la nominación como nadie lo ha estado en este ciclo. Biden finalmente tuvo un buen debate el mes pasado. Su liderazgo en las encuestas nacionales no se va a ninguna parte gracias al fuerte apoyo de la comunidad negra. Biden continúa acumulando endosos, y parece haber tenido un sólido total en cuanto a recaudación de fondos en el cuarto trimestre. También continúa siendo el de mejores opciones en una votación contra Trump, que es una cualidad que está en la cabeza de la mayoría de los votantes. Aún así, Biden podría perder fácilmente Iowa y New Hampshire. Una derrota en esos estados podrían hacer que su estatus de favorito desaparezca rápidamente. (Clasificación anterior: 1)