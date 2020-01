Muere Neil Peart, el baterista y letrista de Rush, a los 67 años

(CNN) — Neil Peart, cuyas virtuosas interpretación de batería y letras ingeniosas impulsaron a su banda Rush al estrellato mundial y selló su lugar como uno de los mejores bateristas en la música rock, ha muerto. Tenía 67 años.

Peart murió en Santa Mónica, California, el martes, dijo a CNN el portavoz de la familia, Elliot Mintz. El músico había estado luchando contra el cáncer cerebral durante varios años.

“… Neil, nuestro amigo, hermano del alma y compañero de banda de más de 45 años, ha perdido su increíblemente valiente batalla de tres años y medio con cáncer cerebral”, tuiteó la banda el viernes.

Neil Peart September 12, 1952 – January 7, 2020 pic.twitter.com/NivX2RhiB8 — Rush (@rushtheband) January 10, 2020

Cuando Peart se unió al bajista y vocalista Geddy Lee y al guitarrista Alex Lifeson en 1974, ayudó a llevar a la banda canadiense a nuevas alturas, recibiendo un reconocimiento tras otro, si no al gran estrellato del rock. No fue sino hasta 2013 que Rush fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Peart fue fundamental para el éxito de la banda con su ejecución meticulosa, fluida y extremadamente precisa.

Peart también fue el principal letrista de Rush, inspirándose en fuentes como Ayn ​​Rand y Mark Twain.

La canción de la banda “Tom Sawyer” se considera su mayor éxito hasta el día de hoy, y aún recibe una fuerte rotación en las estaciones de radio de rock and roll de todo el mundo.

Hubo más: “The Spirit of Radio”, “Subdivisions” y “Closer to the Heart.”

A pesar de ser un baterista de fama mundial, Peart le dijo a Rolling Stone que aún tomaba clases de batería en 2012.

“Me pusieron en esta posición, y ciertamente no subestimo eso”, dijo. “Llego a ser un baterista profesional… Así que es una responsabilidad de tiempo completo. Es una alegría y estoy muy agradecido”.

Otros músicos, como el baterista Questlove, lamentaron el fallecimiento de Peart.

“Todo respeto debido a la leyenda. QEPD”, escribió el baterista de The Roots en Instagram.

A Peart le sobreviven su esposa Carrie y su hija, Olivia Louise.

La banda sugirió que cualquiera que desee expresar sus condolencias debe hacer una donación a un grupo de investigación del cáncer o una organización benéfica en nombre de Peart.

Cheri Mossburg de CNN contribuyó a este informe.