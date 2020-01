Lo que debes saber de las nominaciones a los Oscar

Antonio Banderas también podría aspirar a un Oscar 1:28

(CNN Español) — Este lunes se conocerá la lista de nominados a los Premios Oscar 2020. Y las expectativas son altas.

Entre las favoritas están algunas películas que marcaron el 2019, como ‘Joker’, ‘El irlandés’ y ‘Érase una vez en Hollywood’.

LEE: Critics’ Choice Awards: estos son todos los ganadores

En la categoría “mejor película internacional”, la Academia de Hollywood anunció las semifinalistas hace unos días, entre las cuales está ‘Dolor y Gloria’ de Pedro Almodóvar, la única en habla hispana.

Aquí puedes encontrar la lista completa de semifinalistas en las categorías de documental, película internacional, mejor canción original, mejor maquillaje, filme corto animado, entre otras.

LEE: Una vez más, los Oscar no tendrán anfitrión

El anuncio de los nominados será presentado por el actor y productor John Cho y la actriz y escritora Issa Rae entre las 5:18 y las 5:41 am, hora local, o sea a partir de las 8:18 am ET.

Podrá verse globalmente vía streaming por Oscar.com, Oscars.org, las plataformas digitales de la Academia en Twitter, YouTube y Facebook y por televisión local.

¿Y luego?

La versión número 92 de los premios tendrá lugar el domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby en Hollywood y será transmitida por ABC Television Network.

Más de 225 países y territorios podrán ver los Oscar en vivo.