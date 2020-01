Billie Eilish escribió e interpretó la nueva canción de James Bond. Es la artista más joven en hacerlo

Billie Eilish no quiere que el síndrome de Tourette la defina 1:06

(CNN) — La estrella de Billie Eilish sigue brillando.

Eilish, quien acaba de cumplir 18 años en diciembre, ya es la primera artista nacida en los años 2000 en tener un álbum número 1 y la artista más joven en la historia en conseguir cuatro nominaciones al Grammy. Ahora, puede agregar otra estadística genial a sus crecientes elogios: la artista más joven de la historia en escribir y grabar una canción para una película de James Bond.

Aunque los detalles sobre la canción aún no se han publicado, sabemos que ella escribió la canción con su hermano mayor Finneas, quien también tuvo un papel importante en el álbum debut de Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

“Se siente loco ser parte de esto”, dijo Eilish en un comunicado. “James Bond es la franquicia cinematográfica más genial que existe. Todavía estoy en estado de shock”.

Las anteriores canciones de Bond lo han hecho increíblemente bien. “Skyfall” de Adele, que acompaña a la película del mismo nombre, y “Writing’s On The Wall” de Sam Smith, lanzada para la película “Spectre”, ganaron en la categoría de mejor canción original en los Premios de la Academia.

“Skyfall” y “Spectre” también son las dos últimas películas de Bond, lo que significa que la canción de Eilish tendrá unas grandes expectativas que cumplir.

La próxima película de Bond, que se estrenará en abril, se titula “No Time to Die”. También se espera que sea la última aparición de Daniel Craig en el papel protagónico.