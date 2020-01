El fiscal, la expresidenta, la AMIA y un exjefe de inteligencia: quién es quién y qué papel jugaron en el caso Nisman

Nisman: 5 años de preguntas, programa de CNN en Español 0:15

(CNN) — Todos están de acuerdo: la misteriosa muerte del fiscal argentino Alberto Nisman tiene todos los giros de un thriller. Pero, ¿qué significa eso exactamente?

Varias personas se han visto envueltas en la historia de la muerte del fiscal, que en principio fue declarado como un suicidio, pero que más adelante jueces en dos instancias declararon la muerte como un asesinato.

Nisman, el fiscal especial que investigaba un mortal ataque terrorista de 1994 en Argentina, alegó que la entonces presidenta del país, el entonces ministro de Relaciones Exteriores y otros líderes políticos encubrieron la participación iraní en el ataque. El gobierno le dijo a Irán que retrocedería a cambio de un acuerdo comercial favorable, alegó Nisman.

El fiscal presentó su informe, pero un día antes de su testimonio sobre las acusaciones programado para presentarlo ante el Congreso, fue encontrado muerto por una herida de bala en la cabeza.

Hubo informes iniciales de suicidio, pero muchos tenían sus dudas. Efectivamente, las sospechas parecieron confirmarse cuando no se encontraron residuos de pólvora en las manos de Nisman, lo que se hubiera esperado si se hubiera disparado.

Desde entonces, han sucedido varias cosas extrañas en Argentina, todas aparentemente relacionadas con la muerte de Nisman. Cinco años después el caso sigue siendo investigada sin que se resuelva el misterio de su muerte.

Aquí un vistazo a las personas, los eventos y los lugares que forman parte de una red que continúa sin agruparse:

Asociación Mutua Israelita Argentina, o AMIA

La Asociación Mutua Israelita Argentina, o AMIA, fue el objetivo de un ataque terrorista el 18 de julio de 1994, que mató a 85 personas e hirió a cientos en Buenos Aires. El ataque al centro de la comunidad judía es el peor ataque terrorista en la historia de Argentina.

Un atacante suicida condujo un vehículo cargado de explosivos al edificio.

Argentina tiene la comunidad judía más grande de América Latina.

Alberto Nisman

Fue el fiscal que acusó a la entonces presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (hoy vicepresidenta del país) y a otros altos líderes de encubrir el presunto papel de Irán en el bombardeo del centro judío. Nisman fue encontrado muerto después de presentar un informe con sus acusaciones en la corte, y un día antes estaba programado para declarar sobre sus acusaciones frente al Congreso.

Su muerte sigue siendo un misterio. Una pistola y una carcasa a su lado lo hicieron parecer un suicidio, y una prueba inicial no encontró residuos de pólvora en sus manos.

Casi de inmediato, surgieron sospechas de que la muerte de Nisman estaba relacionada con sus acusaciones contra la presidenta, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timmerman, y otras personalidades de la élite política. Fernández de Kirchner lo calificó como un suicidio, pero luego cambió rápidamente de tono.

El gobierno argentino ha niegado tener un papel en la muerte del fiscal.

Nisman fue nombrado fiscal especial en el atentado de la AMIA en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, el difunto esposo de Fernández.

Sospechosos iraníes

Incluso antes de que Nisman se convirtiera en el investigador principal, los fiscales argentinos anteriores sospecharon la participación de Irán en el ataque terrorista. En 2004, Argentina emitió órdenes de arresto contra 12 iraníes y solicitó que Interpol emitiera avisos rojos para estos sospechosos. Pero las denuncias de mala conducta por parte de los investigadores argentinos resultaron en el caso de desmoronarse.

Nisman fue designado después de este desastre para resolverlo.

La propia investigación de Nisman también apuntó a Irán, y en 2007, Argentina emitió nuevas órdenes de arresto y regresó a Interpol. Esta vez se emitieron seis circulares rojas.

Los sospechosos iraníes son Ali Fallahijan, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Ahmad Vahidi y Mohsen Rezai y el ciudadano libanés Imad Fayez Moughnieh. El más destacado de estos sospechosos es Vahidi, quien durante un tiempo fue ministro de defensa de Irán.

Argentina también solicitó circulares rojas para otras tres personas: el expresidente de Irán, Akbar Hashemi Rafsanjani; el exministro de Asuntos Exteriores, Ali Akbar Velayati, y Hadi Soleimanpour, el exembajador de Irán en Buenos Aires. La Interpol no emitió alerta roja para ellos.

Ninguno de los sospechosos iraníes está bajo custodia e Irán no los ha puesto a disposición de los fiscales argentinos.

Según la justicia, los autores intelectuales de ese ataque fueron altos funcionarios del Estado iraní, algo que siempre negaron desde Teherán.

Comisión conjunta Argentina-Irán

En 2013, el Congreso de Argentina aprobó la creación de una comisión conjunta para investigar el atentado de 1994 con la AMIA. La “comisión de la verdad” de cinco miembros incluiría juristas internacionales para analizar los documentos judiciales de argentina e irán.

Los legisladores argentinos deliberaron durante más de 14 horas antes de aprobar la medida por una votación de 131-113. Más tarde, Nisman llamaría a este acuerdo la cara pública del supuesto encubrimiento.

El gobierno de Fernández anunció el acuerdo como una forma para que los fiscales finalmente interrogaran a los sospechosos iraníes.

Pero hubo mucha oposición, incluso de grupos judíos. Les preocupaba que el veredicto de la comisión fuera no vinculante y desconfiaban de Irán.

En mayo de 2014 la justicia declaró inconstitucional el acuerdo de entendimiento y ordenó que el tratado no entrara en vigor.

Cristina Fernández de Kirchner

Fernández fue elegida presidenta de Argentina en 2007. Sucedió a su esposo, Néstor Kirchner, quien fue presidente entre 2003 y 2007 y falleció en 2010.

Fernández fue reelegida en diciembre de 2011 para un nuevo mandato de cuatro años.

Como presidenta, Fernández de Kirchner ha sido combativa a menudo, acusando a los oponentes de socavar su capacidad de gobernar.

Cuando Nisman fue encontrado muerto, ella hizo una declaración calificándola de suicidio, seguida de una segunda declaración diciendo que no creía que él se suicidara.

En 2015, el opositor Mauricio Macri ganó la presidencia y cuatro años más tarde, Fernández volvió al Gobierno, esta vez como vicepresidenta de Alberto Fernández.

En marzo de 2018 un juez ordenó juicio oral para la expresidenta por el supuesto encubrimiento en el caso del atentado de la AMIA.

Héctor Timerman

Héctor Timerman era el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina el gobierno Fernández, y fue uno de los acusados de conspirar para encubrir la participación de Irán en el bombardeo del centro judío.

Después de la muerte de Nisman, Timerman le dijo a CNN que las acusaciones de encubrimiento no tenían fundamento y dijo que el gobierno de Fernández ha hecho más que cualquier administración anterior para llegar al fondo del bombardeo.

“Soy judío”, dijo. “Y pensar que una persona de mi religión, la religión judía, puede llegar a un acuerdo para no procesar la muerte de 85 personas, la mayoría de ellas judías en Argentina … Tengo que decirte que no es fácil vivir con él”.

El entonces canciller dijo que nunca pidió que se quitaran las circulares rojas a los sospechosos iraníes.

Su reputación se vio afectada cuando firmó el acuerdo con los iraníes para investigar el atentado conjunto, una medida criticada por la comunidad judía argentina.

En ese momento, dijo: “Negocié este memorando con quién tenía que hacerlo, no con quién quería. En cada paso, tuve en cuenta que los argentinos aprendimos con mucho dolor que tenemos que buscar justicia y no condenas, para buscar la verdad y no la venganza”.

Timerman murió el 30 de diciembre de 2018, producto de un cáncer a los 65 años.

Diego Lagomarsino

Diego Lagomarsino fue asistente de Nisman. También es la única persona acusada en relación con la muerte del fiscal, acusada ilegalmente de permitir que Nisman tomara prestada una pistola.

El experto en tecnología rompió el silencio en una conferencia de prensa, diciendo que no cometió ningún delito y que dejó que Nisman le prestara el arma por insistencia del fiscal.

Nisman temía por su seguridad después de que presentó su informe en la corte y no confiaba en sus propios guardias de seguridad, dijo Lagomarsino.

Según Lagomarsino, Nisman tenía tanto miedo que no salió a comprar sus propios comestibles y temía por sus hijas.

Nisman le dijo a Lagomarsino que no se preocupara, que no iba a usar el arma. Pero cuando Lagomarsino envió un mensaje de texto más tarde para verificar a Nisman, el fiscal nunca respondió.

La justicia aún investiga si los vínculos de Nisman con la inteligencia incluían a Lagomarsino y porqué el técnico informático habría borrado dos mensajes de WhatsApp que le había enviado a Nisman el mediodía del sábado 17 de enero, de acuerdo a la última pericia de los teléfonos. El contenido de esos mensajes nunca pudo recuperarse.

A cinco años de la muerte de Nisman, Lagomarsino aguarda el inicio del juicio en su contra y dijo en entrevista con TN de Argentina que confía en salir absuelto. Dijo que es víctima de investigaciones y de acusaciones en esta investigación. Lagomarsino dijo que el 30 de diciembre pasado pidió ir a juicio oral, según TN.

Viviana Fein

Viviana Fein fue la fiscal federal que lidera la investigación sobre la muerte de Nisman.

No era inusual que ella, o las personas a las que entrevistaba, se llenen de cámaras de televisión fuera de su oficina.

El enfoque de Fein para la investigación ha sido cuidadoso y transparente. Proporciona declaraciones ocasionales con actualizaciones sobre con quién ha hablado y qué pruebas se llevan a cabo en la evidencia.

Sin embargo, cometió errores que han dañado su credibilidad a los ojos de algunos. Cuando el periódico Clarín informó que Nisman había redactado una declaración jurada de orden de arresto para Fernández, Timerman y otros, Fein fue citada diciendo que no era cierto. El gobierno también lo negó.

Al día siguiente, Fein dijo que sus comentarios fueron mal entendidos. Ella confirmó que Nisman había contemplado buscar las detenciones del presidente y otros. Los documentos preliminares fueron encontrados en el bote de basura en el departamento de Nisman, dijo.

Fein estuvo al frente del cargo hasta diciembre de 2015.

Julián Ercolini

Luego de Fein, la investigación pasó a manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, pues luego de un año de investigaciones se decidió que la causa fuera investigada por la justicia federal.

En 2017, Ercolini dijo que Nisman no se había suicidado, sino que fue asesinado.

“La muerte del fiscal Nisman no obedeció a un suicidio” y “habría sido producida por terceras personas y en forma dolosa”, escribió Ercolini en un fallo de 656 páginas.

De acuerdo al recuento de los hechos que hace el juez, Nisman fue asesinado con el arma de Diego Lagormarsino, quien fue la última persona en estar en el departamento del fiscal. “Lagomarsino un eslabón más de la compleja cadena de personas que de una u otra forma condujeron el destino de Nisman al conocido final”.

Lagomarsino, quien admitió haber prestado el arma al fiscal, ha negado haber participado en el homicidio.

Secretaría de Inteligencia, o ex SIDE

La Secretaría de Inteligencia, o SI, es el servicio de inteligencia nacional del país. Localmente, también se conoce como ex-SIDE, en referencia al nombre anterior de la agencia, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

A raíz de la muerte de Nisman, el gobierno sugirió que agentes de inteligencia deshonestos alimentaran a Nisman con información falsa sobre un encubrimiento y luego lo mataron después de presentar las acusaciones en el tribunal.

“Lo usaron mientras estaba vivo, y luego lo necesitaron muerto”, dijo el presidente en un comunicado días después de que el cuerpo de Nisman fuera encontrado.

Fernández luego envió un proyecto de ley al Congreso que aboliría la IS y la reemplazaría con una nueva agencia, que se llamará Agencia Federal de Inteligencia.

Horacio Antonio ‘Jaime’ Stiuso

Horacio Antonio Stiuso es su nombre completo, pero es conocido por su apodo, “Jaime”. Es uno de los testigos claves del caso.

Cuando Fernández de Kirchner se refierió a un oficial de inteligencia deshonesto que le dio información falsa a Nisman, ella está hablando de Stiuso.

Stiuso ingresó en 1972 a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En 1992 fue nombrado como director de Contrainteligencia, en 1994 empezó a investigar el atentado de la AMIA y dirigió la IS hasta que Fernández lo despidió en 2014. El exjefe de espías presuntamente tomó represalias engañando a Nisman para que acusara al gobierno de un encubrimiento criminal, afirman Fernández y sus partidarios.

Fernández se trasladó para liberar a Stiuso de su obligación de guardar secretos, para que pueda testificar.

Según el expediente, en 2016, Jaime Stiuso declaró ante la justicia que él cree que a Nisman lo asesinó un “grupo vinculado al gobierno” kirchnerista que buscó “simular un suicidio”. No aportó pruebas ni testigos. La causa quedó en manos del fuero federal, donde se sostiene la teoría del homicidio. El kirchnerismo niega la acusación de Stiuso y ha sostenido públicamente en la hipótesis de un suicidio posiblemente inducido. Afirman que fue el kirchnerismo el principal perjudicado político y judicial por la muerte de fiscal.

Damian Pachter

Damian Pachter era periodista del Inglés Buenos Aires Herald.

Un ciudadano con doble nacionalidad de Argentina e Israel, le dio la noticia de la muerte de Nisman, informándolo a través de Twitter.

Después de la primicia, Pachter se bajó del radar, y algunos dijeron que huyó de Argentina por temor a su seguridad.

En una respuesta extraña, el gobierno argentino publicó una copia de los registros de viaje de Pachter, diciendo que mostraban que simplemente fue a Uruguay y había comprado un boleto de regreso.

Pero Pachter no regresó. Anunció en Twitter unos días después que estaba en Israel, en el exilio.

Esta nota fue publicada en 2015, y fue actualizada en enero de 2020.