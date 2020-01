GloboTemperatura: “La Fed procura no ser protagonista en 2020”

La Reserva Federal de EE.UU. (Crédito: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

(CNN) — He elegido como título para esta columna una frase de mi invitado en GloboEconomía esta semana, Alejo Czerwonko —managing director, responsable de estrategia de inversión en UBS— que a propósito de lo que podemos esperar de la Federal Reserve (Fed) decía que la misma procurará “no ser protagonista en 2020 y a ser posible mantenerse en segundo plano”.

Hemos hecho esta semana en GloboEconomía nuestro primer formato “GloboTemperatura”, el repaso rápido pero muy completo a las economías y mercados mas importantes del mundo en este momento, y en ese repaso al hablar de la economía estadounidense nos hemos interesado por la Fed, y qué esperar de la misma en 2020.

En 2019, la Reserva Federal estadounidense fue bastante mas protagonista de lo que hubiese querido, con un cambio de política monetaria ciertamente súbito y polémico en el comienzo del año. La Fed que había subido los tipos de interés, e iniciado la “normalización monetaria” posterior a la gran crisis de 2008, con el argumento de que la economía global se estaba debilitando en exceso, decidió no solo detener esa “normalización” —al menos por un tiempo— si no hacer justamente lo contrario: bajar los tipos de interés, para empujar el crecimiento. Y así lo ha hecho en tres ocasiones de enero a diciembre de 2019. Algo que ha gustado a los mercados, pero que para ciertos analistas fue un movimiento discutible, por innecesario, en un momento con pleno empleo.

Es difícil defender ese acercamiento ya hoy, seguramente porque aunque solo haya sido por prevenir, la decisión probablemente fue oportuna. Pero también es cierto que obviamente fue demasiado acomodaticia con los deseos de los mercados, y “sobre todo” pudo parecer —y pareció— sospechosamente pegada a los deseos repetidamente expresados por el Ejecutivo.

Y como para eso no esta la Fed, si las condiciones económicas no lo piden a gritos —que no es el caso— seguramente la Fed en 2020 —un año con elecciones—, procurara, como dice Czerwonko, ser “menos protagonista”. Pero no os perdáis el programa y tendréis una foto muy completa de lo que esta pasando en la economía y el mercado mundial en este enero de 2020. Espero que os interese.

