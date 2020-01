Hay una alta demanda de máscaras quirúrgicas en EE.UU. por miedo al coronavirus. Pero no las necesitas, dicen médicos

Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus 2:29

(CNN) – En Wuhan, China, donde el coronavirus ha cobrado la vida de al menos 131 personas y ha contagiado a otras 4.600, es obligatorio usar máscaras faciales.

A medio mundo de distancia, en Estados Unidos, los principales almacenes se están quedando sin máscaras quirúrgicas básicas en medio del pánico de los compradores (hasta ahora, se han confirmado cinco casos de coronavirus en el país).

Las máscaras quirúrgicas son una defensa básica contra algunos virus, y pueden ser útiles en comunidades donde los funcionarios de salud sospechan que los virus están circulando ampliamente.

Pero en EE.UU. no es necesario usar máscaras quirúrgicas, ni tampoco los protectores de respiración N95 que usan los médicos al tratar los virus, explica el experto en enfermedades infecciosas Dr. Charles Chiu.

No existe evidencia de una transmisión sostenida del coronavirus en Estados Unidos como ocurre en China, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tampoco han recomendado que los estadounidenses usen máscaras en público.

“En este momento, no hay pruebas de que [usar máscaras faciales] va a ayudar a prevenir esa infección”, le dijo a CNN Chiu, profesor de medicina de laboratorio en la Universidad de California, en San Francisco. “No recomendaría que alguien en Estados Unidos que no tiene exposición directa, no haya viajado recientemente a China… o en general vaya a comprar una mascarilla”, sostuvo Chiu.

Los médicos usan estas máscaras faciales, pero las personas en EE.UU. no deberían

Los estadounidenses están comprando dos tipos de máscaras:

Máscaras quirúrgicas

Protectores de respiración N95

Los CDC no recomiendan que los ciudadanos usen ninguno de ellos.

Máscaras quirúrgicas: aunque protegen de gotas respiratorias grandes (la salpicadura de un estornudo o el moco de una tos), no previenen las partículas transmitidas en el aire. Las máscaras quirúrgicas no son consideraras por los CDC como una protección respiratoria porque no filtran partículas más pequeñas y, por lo tanto, no son efectivas para prevenir totalmente la transmisión del coronavirus.

“Usar una máscara quirúrgica te ayuda a evitar compartir tus gérmenes si estás enfermo”, le indicó a CNN Saskia Popescu, epidemióloga de hospital y experta en prevención de infecciones. “Las máscaras quirúrgicas no se sellan alrededor de la cara, por lo que si bien ofrecen cierta protección, es la máscara N95 la que ofrece la mayor seguridad”, completó.

Protectores de respiración N95: el uso de un protector de respiración N95 depende de si eres un médico involucrado en una tarea específica.

Los CDC recomiendan que los proveedores de salud utilicen protectores de respiración N95 –que son básicamente máscaras faciales que filtran por lo menos el 95% de las partículas transmitidas en el aire– si están tratando a un paciente infectado con el nuevo coronavirus.

En el caso del SARS, otro tipo de coronavirus, una gran cantidad de infecciones se produjeron en los hospitales entre el personal de salud que estaba tratando a a las personas infectadas, dijo Chiu. Así que ahora, los médicos siguen las mismas precauciones estrictas y usan batas, guantes, protectores N95 y gafas para reducir la probabilidad de infección.

Entonces, a menos de que estés tratando a un paciente con el coronavirus, el N95 no es necesario, insistió Chiu.

Otra razón para no usar una máscara N95: los médicos regularmente son medidos para la talla de los protectores de respiración N95, y hay una forma apropiada de usarlos para garantizar que no quede un espacio abierto y que la máscara se ajuste perfectamente a la cara. Popescu destacó que las personas sin entrenamiento médico podrían usarlo incorrectamente.

Además, indicó Chiu, los N95 son “bastante incómodos” para usar durante largos períodos, y quitárselos anula los efectos de usarlos.

Las máscaras podrían dar a quienes las usan una falsa sensación de seguridad

En la provincia china de Heibo, donde se cree que el coronavirus se propaga activamente, las máscaras quirúrgicas no están libres de fallas, pero son “mejores que nada”, explicó Popescu.

Pero en EE.UU., señaló Chiu, usar una máscara podría dar a las personas una “falsa sensación de seguridad”: si quienes están preocupados por el coronavirus utilizan una máscara quirúrgica, generalmente hecha de tela o papel fino, puede que no se laven las manos continuamente o pierdan el miedo al contacto con individuos infectados.

“Se cree que la naturaleza del contagio es por contacto: tocar superficie infectadas, tocarse la nariz y los ojos”, añadió.

Chiu y los CDC recomiendan lo que él llama “medidas de sentido común”: evitar el contacto con personas enfermas, alejarse del trabajo cuando estás enfermo y lavarse bien las manos con jabón.

Las recomendaciones de respuesta de los CDC en Estados Unidos podrían cambiar a medida que la situación evolucione. Pero en este punto, los estadounidenses no necesitan usar máscaras en público.

“Ciertamente deberíamos seguir vigilando la situación de cerca, pero ahora no es momento de entrar en pánico”, detalló.

Julia Hollingsworth de CNN contribuyó a este informe.