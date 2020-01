Michelle Obama gana un Grammy, el tercero de la familia

Penguin Random House gana con las memorias de Michelle Obama 1:53

(CNN) — La ex primera dama Michelle Obama ha conseguido su primer premio Grammy por la versión de audiolibro de su libro de memorias “Becoming” (“Mi historia”, en la versión en español). Es el tercer Grammy para el hogar de los Obama.

El esposo de Obama ganó por las grabaciones de audiolibros de sus memorias “Dreams of My Father” (“Los sueños de mi padre”) y “The Audacity of Hope” (“La audacia de la esperanza”) en 2006 y 2008.

La victoria de Michelle en el mejor álbum de palabras habladas venció a los nominados John Waters y los Beastie Boys, entre otros. Ella no asistió a la ceremonia.

LEE: Las memorias de Michelle Obama han vendido casi 10 millones de copias

La versión en texto de “Mi historia” ha vendido millones de copias, y tuvo la racha más larga en el número 1 en Amazon para cualquier libro desde “Cincuenta sombras de Grey” en 2012. Las memorias rastrean las raíces de Michelle Obama en Chicago hasta su tiempo en la Casa Blanca.

Obama no es la única ex primera dama en ganar un Grammy por el mejor álbum de palabras habladas. Hillary Clinton ganó en 2003 por “Historia viva”.