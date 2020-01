La Casa Blanca emitió una amenaza formal a Bolton para evitar que publique su libro

Senador Reed: "Si Bolton testifica, agregaría pruebas decisivas" 0:45

Washington (CNN) — La Casa Blanca emitió una amenaza formal al exasesor de seguridad nacional John Bolton para evitar que publique su libro, “The Room Where It Happened: A White House Memoir” (La habitación donde sucedió: memorias de la Casa Blanca), según informan fuentes cercanas al asunto a CNN.

En una carta al abogado de Bolton, un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) escribió que el manuscrito inédito del libro de Bolton “parece contener cantidades significativas de información clasificada” y no puede publicarse tal como está escrito.

La carta, con fecha del 23 de enero, dice que parte de la información se clasificó en el nivel de “ultrasecreto”, lo que significa que “razonablemente podría esperarse que cause un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional”.

“El manuscrito no puede publicarse ni divulgarse sin la eliminación de esta información clasificada”, decía la carta.

La Casa Blanca no hizo comentarios. Ni Bolton ni un portavoz de la editorial, Simon & Schuster, respondieron a una solicitud de comentarios.

Más tarde el miércoles, el abogado de Bolton, Charles Cooper, emitió una carta de seguimiento que envió al Consejo de Seguridad Nacional sobre el manuscrito.

“Como seguramente saben, los fiscales de la Cámara de Representantes en el juicio de juicio político del Senado han dejado en claro su intención de buscar el testimonio del embajador Bolton en el juicio, y aunque todavía nadie sabe si el Senado lo citará para testificar, se está preparando para esa posibilidad”, escribió Cooper en un correo electrónico del viernes al funcionario del Consejo de Seguridad Nacional.

“Si se le llama a declarar, parece seguro que se le harán preguntas que extraerán gran parte de la información contenida en el capítulo de su manuscrito que trata sobre su participación en asuntos relacionados con Ucrania. No creemos que nada de esa información podría considerarse razonablemente clasificada, pero dado que se podría llamar al embajador Bolton para testificar tan pronto como la próxima semana, es imperativo que tengamos los resultados de su revisión de ese capítulo lo antes posible”.

En una declaración que acompaña a la carta, Cooper agregó que “no recibí ninguna respuesta a mi solicitud urgente de orientación inmediata del NSC sobre cualquier inquietud que pueda tener con respecto al capítulo del manuscrito que trata sobre la participación del embajador Bolton en asuntos relacionados con Ucrania”.

La carta llega en medio de los ataques del presidente Donald Trump a Bolton en Twitter, y mientras el abogado de Bolton acusa a la Casa Blanca de corromper el proceso de investigación del libro de Bolton al compartir el contenido del libro con quienes están fuera de la División de Administración de Registros del Consejo de Seguridad Nacional.

Los tuits de Trump que atacaron a Bolton el miércoles por la mañana sugirieron que conocía el contenido del manuscrito.

Los informes de The New York Times sugieren que el libro de Bolton detalla una época en agosto pasado cuando el presidente ligó directamente 391 millones de dólares en ayuda de seguridad a Ucrania con que el gobierno de ese país iniciara investigaciones sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter.

El presidente ha hecho reiteradamente afirmaciones infundadas y falsas sobre Joe Biden en relación con Ucrania.

Los abogados defensores del presidente en su juicio político en el Senado han criticado a los fiscales de la Cámara de Representantes por no haber presentado ningún testigo de primera mano que alegue que cualquier quid pro quo vino del propio presidente.

Bolton ha dicho que estaría dispuesto a testificar en el juicio del Senado si lo citan. Trump ha sugerido que podría intentar afirmar el privilegio ejecutivo y bloquear el testimonio de Bolton, aunque los expertos legales dicen que los tuits del presidente que describen sus conversaciones con Bolton sobre Ucrania podrían socavar cualquier afirmación.