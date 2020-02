Los mejores y los peores comerciales del Super Bowl

Los Chiefs de Kansas City: campeones de la NFL 2:26

(CNN) — Como si respondieran colectivamente a un momento de política partidista y noticias inquietantes, la mayor parte de los comerciales del Super Bowl LIV de este año se inclinaron fuertemente hacia lo juguetón y tonto.



El alboroto que rodea los comerciales del Super Bowl, impulsado por los US$ 5,6 millones reportados que los anunciantes pagaron por los anuncios más caros de 30 segundos, fomenta grandes expectativas, con la pregunta persistente de si la inversión valió la pena.

¿Hubo un comercial del que la gente seguirá hablando en los próximos años, como el anuncio de Apple “1984” o el comercial de Coca-Cola de Mean Joe Greene? Probablemente no, y los anuncios regulares superaron a los claros ganadores y perdedores.

Demasiados anunciantes de este año parecieron confundir la actividad con el logro, como si ser ruidoso y colorido fuera suficiente.

MIRA: La lengua de Shakira y otros memes del Super Bowl

Aún así, algunos de ellos jugaron bastante bien en el momento y, en general, evitaron los pasos en falso que han caracterizado algunos desastres pasados.

Los anuncios de películas fueron más espectaculares, con anuncios en el juego para la última película “Fast & Furious”, otra “Minions”, “Black Widow” de Marvel y la próxima película de James Bond “No Time to Die”. El Super Bowl sigue siendo un escaparate principal para películas que realmente saben cómo hacer estallar cosas.

Sin embargo, los servicios de transmisión también tuvieron una huella considerable durante el juego, una señal tangible de las prioridades cambiantes de la industria del entretenimiento.

Hulu, por ejemplo, reclutó a Tom Brady. Disney + ofreció un escaparate deslumbrante para su próxima serie. Amazon promovió el drama “Hunters”, y Quibi intentó vender su servicio de videos cortos, aunque, francamente, no parece que la frase “Voy a estar allí en un Quibi” se va a poner de moda.

Dejando a un lado los anuncios políticos del presidente Trump y Michael Bloomberg, aquí hay una serie de juicios instantáneos sobre quién anotó, quién perdió el balón y la amplia franja de “más o menos”.

Calificando en la curva de Super Bowls pasados, fue un día bastante bueno en general para las agencias de publicidad que ganan su estímulo en función de estas campañas. Afortunadamente para los fanáticos del fútbol, ​​no fue tan bueno como el juego y la victoria de Kansas City.

Ganadores

Génesis: John Legend y Chrissy Teigen podrían ser la única pareja de celebridades que podría ayudar a vender productos en un comercial que de otra manera no brillaría, así que más felicitaciones para el casting que para el creativo, aunque la referencia del “hombre más sexy vivo” fue un buen toque.

Jeep: Bill Murray en una parodia del “Día de la Marmota” y reunido con coestrellas como Stephen Tobolowsky. ¿Cuanto más se acerca a la perfección publicitaria?

Amazon Alexa: un excelente anuncio, divertido, muestra lo que el producto puede hacer y lo que no podríamos hacer sin él, al tiempo que incorpora a Ellen DeGeneres y Portia de Rossi de manera orgánica.

Google: Este obtiene puntos importantes por su ambición, con un hombre que recuerda a su difunta esposa. Profundamente conmovedor, fue como la secuencia de apertura de la película “Up” destilada en un comercial.

Hyundai Sonata: Con Chris Evans, John Krasinski y Rachel Dratch con acentos de Boston, hizo un buen uso de sus celebridades, demostró ser realmente divertido y, por cierto, demostró lo que parecía una tecnología genial.

Doritos: El enfrentamiento de vaqueros entre Sam Elliott y Lil Nas X, usando “Old Town Road” como telón de fondo, podría haber terminado en un empate, pero produjo un ganador para Doritos.

Rocket Mortgage de Quicken Loans: Jason Momoa, que reveló el debilucho de 50 kilos debajo de su piel en la comodidad de su hogar, fue quizás la mejor mordaza visual del día.

Walmart: El minorista masivo tejió escenas de películas familiares de ciencia ficción de una manera que se apoyó en todos los anuncios de películas que vemos durante el Super Bowl.

Toyota: ¿Cuán espacioso es el Highlander? Muy ingeniosamente, puedes usarlo para rescatar a personas de situaciones peligrosas de películas.

T-Mobile: la madre de la vida real de Anthony Anderson se mueve, y lo llama mucho, en un anuncio del servicio telefónico 5G que se conecta con la audiencia.

MIRA: Kobe Bryant y su hija Gianna son recordados en el Super Bowl

Microsoft: Siempre es inteligente unirse al fútbol de alguna manera, pero especialmente al presentar a Katie Sowers, la primera mujer en entrenar en el Super Bowl. Olay ofreció un mensaje similar en su anuncio repleto de estrellas “Hagan espacio para las mujeres”, pero la creatividad no fue tan buena.

Perdedores

Planters: después de revelar sus planes de matar a la mascota, Sr.Peanut, Planters ofrecieron una extraña situación al presentar una versión bebé de la mascota mientras otros voceros corporativos lloraban. Finalmente, la leguminosa dio su vida al servicio de una campaña equivocada.

Snickers: no está claro qué haría una barra gigante de Snickers para resolver todos los males del mundo, aparte de quizás darle diabetes.

Sabra: Aunque el anuncio generó una controversia anticipada porque un grupo conservador estaba molesto por la aparición de las drag queens, el único problema real aquí era que el lugar para el hummus era desordenado y, lo que es peor, desagradable.

Aguacates de México: “¿Por qué Molly Ringwald, exactamente?” fue solo una de las preguntas que dejó este comercial a su paso.

Mountain Dew: Bryan Cranston fue una buena opción para esta parodia de “The Shining”, pero aparte de la imagen de cierre de la montaña saliendo del ascensor, todo fue demasiado lindo.

Michelob Ultra: Jimmy Fallon haciendo ejercicio con John Cena se sintió terriblemente cansado y poco moderno.

No fueron malos, pero…

Budweiser: La compañía cervecera ofreció uno de sus anuncios patrióticos típicos con un anuncio con “estadounidenses típicos”, pero con la nación tan dividida, es más difícil que nunca transmitir el mensaje “lo que nos une” sin evocar pensamientos que lo debiliten.

Facebook: si alguna vez una empresa se ha beneficiado de un anuncio publicitario corporativo fuerte, es Facebook. Un anuncio que te decía formas en que diferentes personas usan Facebook no era malo, pero tampoco era bueno.

Bud Light Seltzer: las voces internas de un hombre luchan una batalla por beber Bud Light Seltzer se parecía mucho a una vieja película de Woody Allen. Un chiste divertido pero una idea altamente derivada.

Marea: Charlie Day tenía una mancha en su camisa. Todo después de eso fue una serie de spots conectados que se sintió como un poco borroso, incluidos los cameos de Bud Light Knight y Wonder Woman, que fueron inesperados pero no suficientes para hacerlo bueno

P&G: La idea de celebrar un montón de marcas diferentes en un comercial interactivo fue una idea interesante, pero a menos de que seas un estudiante de marketing, el experimento no funcionó por completo.

Sodastream: una frase divertida, que en realidad demuestra lo que hace el producto, compensa este punto sobre la búsqueda de agua en Marte, con un cameo apropiado de Bill Nye the Science Guy. Está OK, pero no es un anuncio de primer nivel.

Pepsi: Usar “Paint it Black” de los Rolling Stones fue un toque ingenioso, pero un comercial bastante estándar.

Squarespace: Hubo un ambiente de “Fargo” en el lugar con Winona Ryder en Winona, Minnesota, que solo lo dejó a la mitad entre bueno y malo.

Reese’s Take 5: llevaron la idea de ilustrar clichés un poco demasiado lejos con la imagen final, que quizás era algo crudo.

Cheetos: un chico usa los dedos llenos de polvo de Cheetos para librarse de varias cosas desagradables, incluido cambiar a un bebé, usando “Can’t Touch This” de MC Hammer. Pon este justo fuera de la columna de “ganadores”.

New York Life: había algo serio acerca de la vida, y de los seguros de vida, que estaba sucediendo allí, pero era difícil seguir lo que era.

Hard Rock: Michael Bay (“Transformers”) dirigió un anuncio lleno de acción en el que Jennifer López se unió a otras celebridades. El lugar estaba ciertamente ocupado y enérgico, pero carecía de mucho sentido. Algo así como la película promedio de Michael Bay, solo que más corta.