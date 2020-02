Tres generaciones de actores Douglas —desde la izquierda: Cameron, Kirk y Michael— posan para una foto cuando Michael recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el martes 6 de noviembre (Chris Pizzello / Invision / AP)

(CNN Español) — Murió el legendario actor Kirk Douglas a los 103 años, confirmó su hijo Michael Douglas, también actor.

Douglas fue nominado a tres premios Primetime Emmy y a tres premios Oscar. Recibió un Premio de la Academia honorario.

Nació en Nueva York en 1916.

Es recordado por películas como Spatracus, Gunfight at the O.K. Corral, Lust for Life y 20,000 Leagues Under the Sea.