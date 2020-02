Alejandro Fernández anuncia fechas de su gira “Hecho en México”

Alejandro Fernández anuncia fechas de su gira por México, Estados Unidos, Canadá y Europa para 2020 (Foto cortesía Universal Music)

(CNN Español) — Qué mejor manera de celebrar el Día de San Valentín que escuchando música ranchera interpretada por Alejandro Fernández en su más reciente producción discográfica “Hecho en México”, que se lanza a la venta este 14 de febrero.

El Potrillo regresa al género mariachi/ranchero con el álbum “Hecho en México” en el que relata historias de amor y desamor y en el que rinde tributo al género cuyo espíritu se encuentra arraigado en los corazones de la comunidad latina en el mundo.

Para dar a conocer este disco y de acuerdo a la información compartida por su disquera, Universal Music, la gira que lleva el mismo nombre se presentará en diversas ciudades de México y comenzará en Estados Unidos el 22 de mayo, en Fresno, California, para recorrer varias ciudades. Posteriormente visitará por primera ocasión Toronto, Canadá y después irá a Europa.

El disco “Hecho en México” incluye el sencillo “Te olvidé” que en la plataforma de YouTube cuenta con más de 9,8 millones de vistas. Alejandro ha colaborado con diversos cantantes como Beyoncé, Christina Aguilera, Gloria Estefan, Marc Anthony, Rod Stewart, Plácido Domingo, Morat, y Sebastián Yatra, entre otros.

Fechas confirmadas:

Febrero 21 – 23 – Ciudad de México – Auditorio Nacional

Marzo 12 – 14 – Ciudad de México – Auditorio Nacional

Marzo 21 – Monterrey, Nuevo León – Parque Fundidora

Mayo 2 – Acapulco, Guerrero – Fórum de Mundo Imperial

Mayo 5-6 – Zapopan, Jalisco – Auditorio Telmex

Mayo 22 – Fresno, California – Save Mart Center

Mayo 23 – Oakland, California – Oakland Arena

Mayo 24 – Los Ángeles – Fabulous Forum

Mayo 30 – San Diego, California – Viejas Arena

Mayo 31 – Phoenix, Arizona – Arizona Federal Theatre

Junio 5 – Hidalgo, Texas – Payne Arena

Junio 6 – Houston, Texas – Smart Financial Centre at Sugar Land

Junio 7 – Laredo, Texas – Sames Auto Arena

Junio 12 – Dallas, Texas – The Pavilion at Toyota Music Factory

Junio 14 – Chicago – Allstate Arena

Junio 16- Toronto, Canadá – Meridian Hall

Junio 19 – Fairfax, Virginia – EagleBank Arena

Junio 20 – Nueva York – Barclays Center

Junio 21 – Raleigh, Carolina del Norte – PNC Arena

Junio 26 – Miami – AmericanAirlines Arena

Junio 28 – Atlanta – Infinite Energy Center

Septiembre 11 – Temecula, California – Pechanga Resort & Casino

Septiembre 15 – Las Vegas – Mandalay Bay Events Center

Septiembre 19 – El Paso, Texas – Don Haskins Center

Septiembre 20 – San Antonio, Texas – AT&T Center

Noviembre 27 – Málaga, España – Martín Carpena

Noviembre 28 – Tenerife, España – Recinto Ferial

Noviembre 30 – Londres – Eventim Apollo

Diciembre 3 – París – Olympia

Diciembre 5 – Bilbao, España – Miribilla

Diciembre 6 – La Coruña, España – Coliseum

Diciembre 8 – Madrid – Wizink Center

Diciembre 10 – Barcelona, España – Palau St Jordi​