¿Cuál es la situación de las personas en el crucero varado por coronavirus y cómo avanzan las evacuaciones?

(CNN) — Al menos 99 casos de coronavirus se han confirmado a bordo del crucero Diamond Princess en Japón. Estados Unidos evacuó a más de 300 de sus ciudadanos a bordo de la embarcación, así cómo lo han hecho países como Canadá, Hong Kong e Italia. Reino Unido está estudiando medidas para sacar del crucero a unos 74 británicos a bordo.

Los pasajeros que volaron de regreso a Estados Unidos desde el crucero Diamond Princess le contaron a CNN sobre su viaje desde el crucero afectado, y la pasajera Karey Maniscalco dijo: “No me siento tan prisionero”.

Miles de personas han quedado atrapadas en sus cabinas bajo cuarentena obligatoria a bordo del Diamond Princess, que está atracado en la ciudad portuaria japonesa de Yokohama, desde el 3 de febrero. El sábado por la tarde, la Embajada de Estados Unidos en Tokio envió un aviso a los estadounidenses a bordo del Diamond Princess diseñando planes para evacuar a casi 400 estadounidenses de vuelta a casa.

“Cada persona que encontramos fue la persona más amable y considerada”, dijo Maniscalco a CNN a su llegada a California.

Maniscalco le dijo a CNN que, si bien los funcionarios sabían que estaban asustados, “hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que nos sintiéramos cómodos. Siguieron diciendo que sabían que habíamos pasado por una terrible experiencia y lo estresados que estábamos y ahora estamos a salvo”.

Hablando sobre su llegada a California, le dijo a CNN:

“Es un sentimiento completamente diferente ya. Ya no estamos encerrados en una habitación. Tenemos una habitación separada para un televisor, tengo servicio celular normal. No me siento tan prisionera”.

“Pensar en dos semanas más encerradas como estábamos en el crucero era insoportable. ¡Esto es más soportable!”.

La pasajera Sarah Arana le dijo a CNN que los pasajeros fueron recibidos por funcionarios de los CDC cuando salieron del avión. Una vez que llegaron a la base militar en California, les tomaron la temperatura a los pasajeros y les asignaron habitaciones, dijo.

14 de los estadounidenses evacuados tienen coronavirus y según las autoridades japonesas, al menos 62 a bordo del crucero tienen el virus (no está claro si esto incluye a los evacuados).

Si las cuarentenas funcionan, ¿por qué se enfermaron tantas personas en el crucero?

La respuesta corta: en todos los sentidos, no fue realmente una cuarentena en el verdadero sentido de la palabra. A las personas se les permitía deambular por el barco, entremezclarse, enfermarse mutuamente. Si las personas estuvieran realmente en cuarentena, se las habría mantenido alejadas de otras durante el período de incubación que puede durar hasta 14 días.

Una de las razones por las que Estados Unidos ha traído de regreso a los estadounidenses es para que puedan ser puestos en cuarentena adecuadamente, y luego aislados si de hecho resultan enfermos. Apagar este virus ahora en el país, mientras que solo un pequeño número de personas está enfermo, es la forma más segura de mantenerlo bajo control, pues una vez que comienza a extenderse, más difícil es contenerlo.

Los evacuados llegan a suelo estadounidense

Los pasajeros que lleguen a la Base de la Fuerza Aérea de Travis serán alojados en las mismas instalaciones que los evacuados que llegaron de Wuhan a principios de este mes, dijo a CNN un portavoz de la base. Los nuevos evacuados se mantendrán en un área separada del Westwind Inn en la base, dijo el vocero.

Antes del anuncio sobre los pasajeros del vuelo infectados, algunos estadounidenses a bordo del Diamond Princess dijeron que no querían arriesgarse a ser evacuados por temor a estar sujetos a una posible infección.

El residente de Sacramento, Matthew Smith, le dijo a la afiliada de CNN, KOVR, que preferiría tratar los problemas en Japón que ser evacuado y puesto en cuarentena en Estados Unidos.

“Decidimos que enfrentaríamos cualquier consecuencia aquí en lugar de exponernos a esa situación”, dijo Smith al afiliado.

“No tenía ningún sentido que si Estados Unidos tiene miedo de que haya personas infectadas nos ponga a todos en cuarentena por otras 2 semanas juntos”.

La esposa de Smith, Katherine Codekas, se encontró con cierta sorpresa cuando le dijo a las autoridades que ella y su esposo no iban a ir con los otros evacuados estadounidenses, informó KOVR.

“Volvieron otra vez y les dije que no, que no iremos y sinceramente nos desearon suerte, pero había una pequeña mirada de sorpresa en sus rostros”, explicó Codekas a la afiliada.

“Sabes, no es como si fuéramos el último helicóptero desde la azotea de la ciudad de Ho Chi Mihn”, dijo a KOVR. “Estamos en un bote y estamos viendo cómo las personas se van y las personas simplemente toman diferentes decisiones sobre cómo quieren enfrentar el virus”.

Otras nacionalidades

Una pasajera ruso a bordo del crucero Diamond Princess dio positiva para coronavirus, dijo la embajada rusa en Japón en un comunicado en Facebook el lunes.

“Durante un examen médico realizado por las autoridades japonesas para todos los pasajeros de la embarcación por infección con Covid-19, se detectó el coronavirus en un ciudadano ruso a bordo”, se lee en el comunicado.

“En un futuro cercano, la mujer rusa será llevada al hospital, donde se someterá a un tratamiento”.

La embajada dijo que continuará brindando a los ciudadanos rusos toda la asistencia necesaria.

Este lunes, la Cancillería de Colombia confirmó el primer caso que se conoce de un colombiano infectado. Se trata de un miembro de la tripulación del crucero que ha sido evacuado del barco para recibir atención médica.