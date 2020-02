Mardi Gras de Nueva Orleans espera recibir un millón de visitantes

La ciudad de Nueva Orleans espera recibir un millón de visitantes en la edición del 2020 (Fotografía Jeff Anding, cortesía New Orleans & Company)

(CNN Español) — La ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, celebra todos los años el carnaval más importante del país, el colorido Mardi Gras. Esta celebración inicia el 6 de enero y finaliza con las festividades con el gran desfile, el 25 de febrero.Antes de continuar, ¿qué significa Mardi Gras? En francés significa Martes Gordo y en inglés Fat Tuesday. En Francia se celebra el carnaval el martes anterior al Miércoles de Ceniza y marca el final de la temporada anterior a la Cuaresma. En Estados Unidos ese martes se utilizan todas las grasas en las preparaciones de los alimentos antes de la Cuaresma para el ayuno y la abstinencia.

Fue en 1740 que el gobernador de Louisiana, el marqués de Vaudreuil, estableció elegantes bailes con la alta sociedad local. Los primeros desfiles comenzaron en 1857 con la exhibición de carrozas por las calles de la ciudad, seguidas de bailes y que dieron pie a las festividades que se conocen hoy en día.

“Mardi Gras es una de las mayores celebraciones de Nueva Orleans y aparentemente se hace más grande y mejor a medida que pasan los años. Mardi Gras 2020 incluye una serie de desfiles, las calles se llenarán de vida: con música, el olor de la comida fresca cajún a la parrilla, bebidas y multitudes adornadas con coloridos y festivos trajes, tocados y pelucas”, afirma Kristian Sonnier, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de New Orleans & Company.

Este año el Fat Tuesday (Mardi Gras) es el 25 de febrero; sin embargo, hay más de un mes de desfiles y eventos previos. Los eventos consecutivos más llenos de acción caen el fin de semana previo al Martes Gordo, entre el 20 y el 25 de febrero. Desfiles como Krewe of Muses (jueves 20 de febrero), Krewe of Endymion (sábado 22 de febrero) y Krewe of Bacchus (domingo 23 de febrero) son solo algunos de los desfiles que recorren la ciudad el fin de semana anterior.

Hay más de 70 cofradías o krewes que desfilan y representan un tema específico (fotografía Pableaux Johnson. Cortesía New Orleans & Company).

Pero no solo se celebra en los vecindarios y suburbios de Nueva Orleans. Los desfiles y festividades están esparcidos por todo el estado de Louisiana. Hay una variedad de desfiles caminando por el barrio Francés en las semanas previas al Martes Gordo (Mardi Gras), como Krewe Du Vieux y Krewe de Barkus. Sin embargo, la mayoría de los desfiles más grandes con carrozas más elaboradas recorren el vecindario Uptown de Nueva Orleans, por la avenida St. Charles, hacia el centro de convenciones del centro. Krewe de Endymion, el sábado 21 de febrero, comienza en el centro y recorre el vecindario Mid-City.

Mardi Gras se vive desde diversos puntos de vista, desde la comida y las fiestas a lo largo del día, hasta el colorido y la historia del lugar. Es una gran festividad de más de 160 años que pese al tiempo sigue tan vigente como al inicio. “Mardi Gras recibirá a más de 1 millón de personas en las calles de Nueva Orleans para las festividades, generando más de 1.000 millones de dólares en impacto económico”, asegura Kristian Sonnier.