El crucero Norwegian Viva en una foto de archivo de noviembre de 2023 en las Bahamas. (Crédito: Richard Tribou/Orlando Sentinel/Getty Images)

(CNN) -- Un mes después de que ocho pasajeros de Norwegian Cruise Line quedaran varados en África cuando su barco zarpó sin ellos porque tardaban en regresar, una pareja estadounidense —de 84 y 81 años— también fue abandonada por la compañía de cruceros en España.

Richard y Claudene Gordon, de Salt Lake City, Utah, se encontraban en un crucero por el Mediterráneo a bordo del Norwegian Viva con familiares y amigos y esperaban celebrar el 85 cumpleaños de Richard a finales de esta semana.

Este lunes, mientras el barco estaba atracado en Motril (España), la pareja hizo una excursión independiente a la histórica ciudad de Granada, que no fue organizada por la compañía de cruceros. A su regreso, el autobús sufrió un retraso de una hora debido a una tormenta, según explicó Richard Gordon a CNN por teléfono.

"Soy un viajero muy experimentado y probablemente he estado en unos 30 cruceros a lo largo de mi vida", dijo Gordon. "Nunca antes habíamos dejado de coger un barco a tiempo en un puerto. Así que no somos de los que abusan del sistema".

La pareja no llegó a tiempo a las 17:30, hora local, para zarpar a las 18:00. Gordon dijo que sobre las 17.45 habló con un pariente a bordo que dio la alarma de que estaban cerca y llegaban tarde, pero el personal de Norwegian Cruise Line le dijo que como el barco tenía que zarpar a su hora, no se podía hacer nada.

Según los Gordon, llegaron al muelle en taxi a las 18.10 horas, mientras el barco zarpaba con los medicamentos de Claudene, las gafas de Richard y las baterías de repuesto de sus audífonos y cargadores de teléfono a bordo.

"Nuestro crucero comenzó en Lisboa y zarpamos aproximadamente una hora y media después de la salida prevista, a las 16:00 horas", explicó Gordon a la CNN. "Luego, la noche siguiente o dos, al menos media hora tarde desde el muelle, por lo que está claro que no siempre salen en el momento exacto previsto".

"Miraron alrededor y miraron alrededor y no había nadie", dijo Marilee Barker, la hija de la pareja residente en Utah, a CNN por teléfono. Cogieron un taxi hasta la comisaría, donde "el policía les ayudó a llamar de vuelta al muelle. Y me dijeron: 'no podemos hacer nada".

La pareja dice que no recibieron más ayuda de Norwegian Cruise Line en ese momento, ni desde el barco ni en tierra.

Ni medicación, ni pilas para el audífono

"Por suerte, mi padre ha viajado, pero sigue teniendo 85 años", dice Barker. Como el Norwegian Viva no volvería a atracar hasta el martes en la isla de Ibiza, "cogieron un autobús hasta Granada y encontraron un bonito y barato B&B".

Mientras tanto, Barker dice que ella y su marido estuvieron hasta las 3 de la mañana buscando vuelos y un hotel, y finalmente consiguieron coger un avión a Palma de Mallorca, donde su barco atracaría a las 8 de la mañana, hora local, el miércoles 1 de mayo.

Claudene Gordon envió un mensaje de texto a su hija a última hora de la tarde del martes, hora española, para decirle que Norwegian Cruise Line se había puesto en contacto con ellas por primera vez desde el incidente y les había ofrecido un taxi desde su hotel de Palma por la mañana para reunirlas con su barco.

"Realmente hemos recibido un trato real hoy", dijo Gordon a CNN tras reunirse con el barco este miércoles por la mañana, dos días después de que desembarcaran en Montril.

"Nos recogieron en el hotel en una preciosa limusina BMW negra para llevarnos al barco. Allí nos recibió el jefe de servicios del barco, que nos acompañó al interior del barco para reunirnos con el director general del barco, luego nos acompañaron a desayunar y después a nuestro camarote.

"Simplemente les dijimos que estábamos abandonados en el muelle sin que nadie nos recibiera ni nos dijera adónde ir, y nos dijeron que ya se habían quejado del capitán del puerto, que se suponía que debía ocuparse de ellos. Pero, por supuesto, el barco no se había puesto en contacto con nosotros directamente durante dos días, así que eso no habla muy bien de ellos".

Norwegian Cruise Line dijo que discutía la hora de llegada de la pareja al muelle. "Los dos huéspedes que desembarcaron de forma independiente llegaron al muelle con aproximadamente una hora de retraso y se perdieron la hora de embarque de las 17:30 hora local, para zarpar aproximadamente a las 18:00", dijo un portavoz a través de correo electrónico.

"Un crucero sigue un itinerario fijo con horas de llegada y salida designadas. Los itinerarios se coordinan y planifican cuidadosamente con mucha antelación a cada viaje para garantizar que todos nuestros huéspedes tengan la experiencia que esperan", añadieron. Aunque hay un pequeño margen de tiempo para acomodar a los huéspedes que llegan tarde, los Gordon llegaron fuera de ese plazo.

"Tras varios intentos de ponernos en contacto con estos huéspedes a través de los números de teléfono facilitados, así como de llamar a su contacto de emergencia, no pudimos hablar con ellos directamente. Sin embargo, trabajamos estrechamente con los agentes portuarios locales para hacer los arreglos necesarios para que los huéspedes se reunieran de nuevo con el buque".

El portavoz dijo que, antes de la recogida en el hotel este miércoles por la mañana, la compañía de cruceros había coordinado una recogida en el aeropuerto para los Gordon en Palma de Mallorca la noche anterior, pero aún así no pudieron ponerse en contacto con la pareja por teléfono.

En un incidente similar ocurrido el mes pasado, ocho pasajeros tardaron en regresar a su barco de Norwegian Cruise Line en la isla africana de Santo Tomé el 27 de marzo. Tuvieron que luchar durante días para alcanzar el barco en su travesía por la costa occidental de África.

En ese caso, Norwegian hizo hincapié en que los huéspedes retrasados participaban en una excursión privada no organizada por la compañía de cruceros.

-- Sarah Dewberry, de CNN, ha contribuido a este reporte.