El Allure of the Seas de Royal Caribbean en el muelle del puerto privado la compañía en Labadee, en junio de 2018. (Crédito: Ron Buskirk/UCG/Getty Images)

(CNN) –– A 205 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, la capital de Haití donde múltiples ataques de pandillas han desatado una ola de violencia, un puerto privado de cruceros continúa recibiendo huéspedes en un resort con su propia seguridad y acceso controlado.

Los barcos de Royal Caribbean todavía hacen escala en Labadee, la propiedad de uso diurno de la compañía. Está justo en una península a más de seis horas en auto de Puerto Príncipe. La empresa de cruceros vigila la situación en toda la zona, según un portavoz de Royal Caribbean.

El Departamento de Estado tiene una advertencia de "no viajar" a Haití, un aviso de Nivel 4, que es el más alto en la escala de alertas, el cual actualizó por última vez el 27 de julio de 2023. En ese momento citó “secuestros, delitos, disturbios civiles e infraestructura de atención médica deficiente” como razones por las que el departamento no recomendaba viajar a Haití desde hace algún tiempo. Haití comparte la isla La Española con la República Dominicana, país que tiene un aviso Nivel 2 de “ejercer mayor precaución”. (Otros países con advertencias de viaje de Nivel 4 incluyen Rusia, Siria y Burkina Faso).

En los últimos días, Haití ha protagonizado titulares a nivel mundial por la violencia de las pandillas. El 3 de marzo, una fuga masiva de reos en Puerto Príncipe llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia después de que miles de reclusos escaparan. La embajada de Estados Unidos aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que abandonen Haití lo antes posible.

En la costa norte del país, a 205,9 km de Puerto Príncipe se encuentra el puerto de Labadee, un destino al que únicamente pueden acceder empleados e invitados de Royal Caribbean. El puerto es exclusivo para los barcos de Royal Caribbean Group, y los huéspedes llegan en barco y deben permanecer dentro del resort mientras están en tierra.

¿Qué barcos llegan al puerto de Labadee en Haití?

Por el momento, Royal Caribbean no ha cancelado ninguna escala ni ningún viaje a Labadee, según el portavoz de la compañía. El funcionario agregó que solo se permite la entrada a huéspedes y empleados, y que el área cuenta con seguridad privada para limitar el acceso.

“La seguridad de nuestros invitados y tripulación es nuestra principal prioridad. Nuestros equipos de seguridad global están vigilando de cerca la situación en el área. En todo momento, recordamos a los huéspedes que estén atentos a su entorno mientras permanezcan en tierra, y que sigan todas las pautas del Departamento de Estado. Si se requiere algún cambio, los huéspedes serán notificados directamente”, señaló un portavoz de Royal Caribbean en un comunicado enviado a los medios de comunicación, incluido CNN.

Según el portavoz, entre los barcos que tienen programado llegar a Labadee durante las próximas semanas están Independence of the Seas, Oasis of the Seas, Symphony of the Seas y Odyssey of the Seas. Oasis será el próximo en visitar el puerto, como parte de un itinerario de siete noches por el Caribe, que parte de Miami el 10 de marzo de 2024 (Perfect Day en CocoCay es un resort privado de Royal Caribbean en las Bahamas).

Por el momento, no hay planes de que Icon of the Seas, actualmente el crucero más grande del mundo, llegue al puerto de Labadee en 2024, destacó el portavoz.

Tampoco se han cancelado excursiones en tierra en Labadee, todas las cuales se realizan dentro del área del resort privado.

Celebrity Cruises, propiedad de Royal Caribbean Group, también tiene a Labadee como escala a bordo de varios de sus barcos, incluidos Celebrity Eclipse, Celebrity Apex y Celebrity Ascent, para itinerarios de diciembre de 2024 que navegan desde puertos de Florida, según su sitio web.

¿Deben preocuparse los viajeros de estos cruceros ?

Los cruceros siguen visitando Labadee, confirmó la editora en jefe de Cruise Critic, Colleen McDaniel, al catalogarlo de “destino privado aislado de Royal Caribbean, ubicado en la costa norte de Haití”.

“Como destino privado de una línea de cruceros, Labadee solo tiene acceso para los huéspedes de los cruceros, y la experiencia es propiedad exclusiva de la línea de cruceros y está administrada por ella, utilizando el destino como una extensión de la experiencia a bordo”, destacó McDaniel a CNN.

Señaló que las líneas de cruceros siguen de cerca la situación en todos los puertos. "Dicho esto, para cualquier viajero preocupado, ya sea que viaje por tierra, aire o mar, siempre se recomienda familiarizarse con las alertas de viaje de su país de origen", dijo McDaniel. También añadió que los huéspedes siempre cuentan con la opción de permanecer a bordo del barco si tienen dudas sobre algún puerto de escala.

Una publicación reciente, del 4 de marzo de 2024, en un foro de Cruise Critic con el asunto "¿Labadee?", en la cual un usuario pregunta si los lectores pensaban que la noticia de la fuga carcelaria llevaría a Royal Caribbean a evitar el puerto, ha obtenido más de 7.000 visitas desde ese día, según Cruise Critic.

Stewart Chiron, un experto en el sector de cruceros conocido como The Cruise Guy, dijo que ha visitado Labadee muchas veces mientras navegaba con Royal Caribbean a lo largo de los años (aunque no en los últimos 12 meses) y describe la ubicación de la playa como “completamente cercada con seguridad privada”. "

“Todavía hay embarcaciones que visitan Labadee sin problemas. El área de playa privada de Royal Caribbean Group (RCG) está a bastante distancia en automóvil, de 6 a 8 horas al norte de Puerto Príncipe”, dijo Chiron. También señaló que hubo preocupaciones después del devastador terremoto de Haití en 2010. “Los barcos de RCG fueron los primeros en llegar al lugar con suministros de socorro”, comentó.

En 2016, las protestas locales llevaron a que al menos un crucero no atracara en Labadee.

Dominique Moussignac, de 38 años, experiodista que vive en Hinche, en el centro de Haití, dice que allí no hay tensiones políticas como las de Puerto Príncipe, y que “Labadee, en el norte, también está 100% fuera de peligro”.

¿Cómo es Labadee?

Royal Caribbean comenzó a rentar el puerto de Labadee a mediados de la década de 1980, invirtiendo decenas de millones de dólares a lo largo de los años para transformarlo en un resort privado.

Con una experiencia que busca ser una visita de un día mientras el barco está en el puerto, Labadee es similar a otras ofertas de destinos privados de líneas de cruceros en otras partes del Caribe. Castaway Cay de Disney, Great Stirrup Cay de Norwegian Cruise Line y CocoCay de Royal Caribbean, todos ubicados en las Bahamas, son exclusivos de las líneas de cruceros.

Labadee, de Royal Caribbean Group, tiene cinco tramos diferentes de playa en una península. En Labadee, los huéspedes desembarcan en un ambiente controlado por la línea de cruceros, donde pueden "relajarse en un bungalow privado en Nellie's Beach con un servicio de asistente para que los refrigerios sigan llegando", según el sitio web.

El sitio web de Royal Caribbean promociona "felicidad junto a la playa" y "aventuras sin fin", así como "arenas prístinas, arrecifes de coral y colinas cubiertas de selva que albergan bahías que parecen lagunas".

Moussignac dijo que intentó visitar Labadee en 2022 para “aprender cómo funciona”, y comentó que es una pena que los locales no puedan acceder a las playas privadas.

"Los locales simplemente miran los cruceros, nada más, y buscan otras áreas menos atractivas para darse un capricho".

Durante su visita en diciembre de 2022, Moussignac fue a nadar “pero en una playa un poco alejada de los lugares paradisíacos reservados a los huéspedes de Royal Caribbean”, dijo.

Si bien es un lugar idílico que recibe excelentes críticas de algunos huéspedes, su ubicación cercada en un Haití en apuros ha generado comentarios en línea sobre un “ambiente extrañ0” en el complejo.

Lo que los huéspedes recientes dicen sobre Labadée

Algunos huéspedes recientes cuentan experiencias fantásticas en Labadee.

Navegando en un crucero de seis noches desde Fort Lauderdale a bordo del Odyssey of the Seas, Erica McNamara, de 32 años, de Tampa, Florida, hizo escala en Labadee el 28 de febrero de 2024. Fue su “parada favorita de todo el viaje” en un itinerario que también la llevó a visitar Perfect Day en CocoCay en las Bahamas y un puerto en República Dominicana.

“Mis primos hicieron snorkel, mis padres hicieron un viaje en catamarán y mi hijo de tres años y medio pensó que el tranvía era lo mejor que jamás había experimentado”, dijo McNamara, que viajaba con 12 miembros de su familia, incluidos su esposo y sus dos hijos pequeños. Relató que pasó el día disfrutando de una playa llamada Nellie's Cove.

McNamara dijo que su madre fue la única de la familia que expresó preocupación por hacer escala en el puerto de Haití.

“Cuando le dije que bajaría del barco sola esa mañana, ella me respondió que estaba loca y que no debería hacer eso”, dijo McNamara. "Le dije que era propiedad de Royal Caribbean y que era un área privada".

Otra pasajera reciente de un crucero, Alexandra Graham, de 45 años, también de Tampa, visitó Labadee el domingo 3 de marzo de 2024, el mismo día de la fuga de la prisión, a bordo del Adventure of the Seas de Royal Caribbean, y dijo que se sentía segura al visitarlo.

“No notamos específicamente ningún aumento de seguridad hasta que subimos al autobús, que nos llevó a un punto más alto de la montaña, que era el punto más alto… para que pudiéramos subir a la tirolesa”, dijo. “Cuando íbamos en el autobús de camino a ese punto, pasamos por un control de seguridad y en la puerta había guardias armados, y nuevamente se tomaban las cosas muy en serio”.

Labadee estaba "muy bien administrada y tenía muchas cosas que hacer", dijo Graham.

Graham dijo que no fue hasta que regresó al barco esa noche que se enteró de la fuga. "Francamente, nos sentimos muy seguros", dijo.

Para McNamara, una ávida viajera que antes de tener hijos estuvo en muchos cruceros, el primer viaje internacional de su familia fue una buena manera de regresar a los viajes internacionales como madre de niños pequeños.

"Bromeo con que las paradas fueron tan inventadas que no fue un gran viaje", dijo. “Tuvimos un día fenomenal en Labadee”.

Terry Ward es una periodista de viajes radicada en Florida, vive en Tampa, y ha viajado a Leogane y Puerto Príncipe en Haití, pero nunca a Labadee.