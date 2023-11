El Icon of the Seas ha sido entregado a Royal Caribbean en Turku, Finlandia. (Crédito Royal Caribbean).

(CNN) -- El crucero más grande del mundo ahora está en manos de su nuevo propietario Royal Caribbean, que esta semana aceptó la entrega del Icon of the Seas de 365 metros.

El barco de 20 cubiertas y 250.800 toneladas se entregó oficialmente a la compañía de cruceros en el embarcadero Meyer Turku en Turku, Finlandia, el 27 de noviembre. Su viaje inaugural partirá de Miami, Florida, el 27 de enero de 2024 y realizará una recorrido por el Caribe durante siete días.

De acuerdo con un comunicado de prensa de Royal Caribbean, construir el Icon of the Seas llevó 900 días. Tiene capacidad para albergar a 7.600 invitados y 2.350 miembros de la tripulación; en total, casi 10.000 personas, la población de una pequeña ciudad.

“Hoy celebramos algo más que un barco nuevo: también es la celebración de la culminación de más de 50 años de innovación y sueños en Royal Caribbean para crear la mejor experiencia vacacional”, dijo este lunes el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group, Jason Liberty, durante una ceremonia en el embarcadero.

Cuando zarpe a finales de enero, el Icon of the Seas tendrá ocho vecindarios diferentes para que los viajeros exploren, unos 40 bares y opciones gastronómicas.

publicidad

Entre ellos se encuentra Thrill Island, que contará con Categoría 6, el parque acuático flotante más grande del mundo. Este vecindario también tendrá un circuito de cuerdas, un paseo emocionante que permitirá a los huéspedes balancearse a 47 metros sobre el océano, un simulador de olas FlowRider y un campo de minigolf.

En el extremo opuesto del espectro vacacional se encuentra Chill Island, que tendrá cuatro de las siete piscinas de Icon y una zona solo para adultos.

En el AquaDome, los visitantes encontrarán una cortina de agua de 16 metros de altura y el AquaTheater, que cuenta con un elenco de robots, patinadores, buceadores y más.

Hideaway es donde los viajeros encontrarán la primera piscina infinita del mundo en estar suspendida en el mar.

Y eso es apenas una muestra de ello.

En términos de opciones para dormir, los huéspedes pueden elegir entre 28 estilos diferentes de cabañas y suites, incluida la Ultimate Family Townhouse de tres niveles.

Royal Caribbean dice que Icon of the Seas es el primer barco de la línea de cruceros que puede funcionar con gas natural licuado y tendrá la primera planta de conversión de residuos en energía en el mar.

Originalmente estaba previsto que se entregara a principios de 2022, pero la pandemia de Covid-19 generó retrasos.

Según la línea de cruceros, el Icon of the Seas está ahora de camino a Cádiz, España, para recibir algunos toques finales antes de zarpar hacia su nuevo hogar en Florida.

Una foto viral genera revuelo

Mucho se ha dicho sobre el Icon of the Seas en los meses previos a su entrega, lo que demuestra una vez más que los cruceros son un tópico que suscita opiniones contrarias, especialmente cuando se trata de megabuques.

Una imagen colorida y extremadamente detallada de la popa del Icon se volvió viral en julio, y la reacción estuvo lejos de ser positiva.

Fue catalogado como una "monstruosidad", una "pila de decadencia", y un usuario sugirió que un mejor nombre sería "icono de la enfermedad".

Pero algunos expertos con los que habló CNN dijeron que esto no era fuera de lo común.

"Las imágenes de los barcos de Royal Caribbean a menudo han provocado fuertes respuestas", dijo en agosto el experto en cruceros Stewart Chiron a CNN Travel cuando se le preguntó sobre la reacción.

“Las respuestas negativas al Icon of the Seas evidentemente provienen de personas que no frecuentan los cruceros. La imagen actual es bastante colorida y muestra un barco con muchas opciones. Las respuestas positivas superan con creces a las demás”.

Un portavoz de Royal Caribbean, cuando fue contactado por CNN hace varios meses, no comentó sobre las respuestas a esta imagen específica, pero dijo que desde que se reveló el Icon of the Seas en octubre de 2022 ha habido una “reacción increíble”, que ha llevado a la semana de mayor volumen de reservas en la historia de la compañía cuando se abrieron las ventas.

El actual poseedor del título de “crucero más grande del mundo” es otro barco de la flota de Royal Caribbean, Wonder of the Seas, que realizó su viaje inaugural en 2022. Es ligeramente más pequeño que Icon of the Seas, con 362 metros de largo y 18 cubiertas para explorar.