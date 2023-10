Te embarcas en un crucero y planeas dejar atrás tus preocupaciones. Está bien, pero trae contigo tus modales y etiqueta. (Crédito: JamesBrey/iStockphoto/Getty Images)

(CNN) -- Estás en la fila del bufé de un crucero. Esperas educadamente tu turno para acceder a un suntuoso tazón de fruta fresca. Delante de ti hay un compañero de pasaje escogiendo algunas bayas... ¡con los dedos!

El saqueador de fruta ultraselectivo y manoseador que cometió esta metedura de pata en un crucero lo hizo nada menos que delante de Nick Leighton, viajero frecuente y presentador del podcast semanal de buenos modales "Were You Raised By Wolves?".

La situación podría empeorar. Angel Wilson, asesora de viajes y propietaria de Dream Journeys, LLC, fue testigo de algo en un crucero que hace que el incidente del frutero parezca inofensivo. Recientemente contó a CNN Travel por correo electrónico un suceso inquietante:

"El grupo nuestro estaba sentado en una larga mesa en uno de los bares de un barco y un escocés ebrio se nos acercó y nos preguntó si queríamos ver lo que los 'verdaderos escoceses llevan bajo sus faldas escocesas'. Luego procedió a enseñárnoslo, de frente", cuenta Wilson, que es especialista en cruceros.

Cuando se trata de comportamientos groseros, incultos y francamente inaceptables en los barcos, los expertos en protocolo de viajes y cruceros lo han visto todo. A continuación, comparten un montón de malos comportamientos que los pasajeros deben evitar (y los buenos que deberían emular).

No empieces el crucero con el pie equivocado

Los problemas de etiqueta pueden empezar antes de que el barco abandone el puerto. Llegar tarde, desorganizarse e impacientarse durante el embarque da el tono equivocado para todo el viaje.

Maryanne Parker, de la web Manor of Manners, recuerda a los pasajeros que "llegar a tiempo a nuestra propia salida es muy importante (...). Debemos asegurarnos de que tenemos todos nuestros documentos listos para ser presentados. La paciencia es un componente clave".

La puntualidad se traslada también al resto del crucero, como las excursiones en tierra. "Si estamos con un grupo, debemos asegurarnos de no llegar tarde y de no haber olvidado ningún documento", afirma Parker en una entrevista por correo electrónico.

Apartar la silla

Pasar el rato en la cubierta disfrutando del sol y el mar es algo típico de los cruceros. Y es un territorio privilegiado para los malos modales.

"No seas un acaparador de sillas (...). Es la queja número 1 en los cruceros", dice Leighton. "Es cuando alguien se levanta al amanecer, corre a la cubierta de la piscina, deja las mantas y todas sus cosas y luego desaparece durante horas, vuelve a la cama, tal vez va a desayunar, tal vez hace otra cosa y esa silla queda vacía durante horas y horas".

Pero espera, ¿no tienen las compañías de cruceros normas contra la reserva de asientos?

Sí, según Leighton. Carnival, por ejemplo, tiene la política de retirar tus objetos si te vas durante más de 40 minutos. Pero "las líneas de cruceros, creo, tampoco están haciendo un gran trabajo de vigilancia de sus propias reglas".

Leighton dice que esto es una receta para el conflicto en el mar.

"Es realmente delicado poner la carga sobre el pasajero para intentar hacer cumplir esto porque no recomiendo quitar las cosas de alguien de su silla (...). Eso va a ser muy incómodo cuando vuelvan, si es que vuelven alguna vez", dijo Leighton. En lugar de eso, informa a un empleado del crucero.

Hacerse cargo de los hijos

La mala energía en cubierta se extiende también a la zona de la piscina y a otras zonas.

Naturalmente, los niños pueden ponerse muy nerviosos en la piscina (y, en realidad, en cualquier parte del barco), pero eso no significa que los padres deban renunciar a todo el control.

Cruise Critic, la web de consejos y noticias sobre cruceros, aconseja a los padres que, cuando estén en la piscina con los niños, les adviertan que "no hagan el cañonazo y salpiquen a la gente que está tomando el sol cerca".

Wilson tiene más consejos: "A menos que los niños estén en el club infantil del barco, los padres deben vigilarlos. Recuérdeles que correr por los pasillos gritando es de mala educación. Intenta usar voces bajas o susurrantes en los pasillos".

Agitadores de ascensores

El viaje vertical dentro de un crucero es otro lugar donde las cosas pueden salir mal.

¿Qué le molesta a Wilson? "La gente que intenta entrar a empujones en un ascensor mientras otros intentan salir de él. Todo el mundo debería poder salir del ascensor antes de que alguien intente entrar", afirma.

Wilson observó una breve disminución de los malos modales en los ascensores. Y lo de breve es importante.

"Al principio de la pandemia, estaba claro que la gente esperaba mucho más espacio personal en los ascensores. Por desgracia, la gente está empezando a volver a la situación anterior a la pandemia, lo que hace que haya muchos pasajeros descontentos, que se sienten muy incómodos con esta ruptura de la nueva etiqueta", afirmó.

Crucero de borrachera

¿Te gustan las piñas coladas? No pasa nada. Pero no seas desagradable.

"¡Conoce tus límites personales para beber! No está bien que estés tan borracho que no puedas ni andar, que enseñes el pene a la gente o que vomites en las piscinas", dice Wilson. "No grites a los camareros porque tardan mucho en servirte una copa. Están trabajando duro y van tan rápido como pueden".

Parker hizo un par de recordatorios aleccionadores sobre las consecuencias -desde embarazosas hasta mortales- de excederse.

Antes de irse de fiesta, recuerda que "estaremos viendo a las mismas personas durante al menos una o dos semanas más. Además, la embriaguez es muy peligrosa en un crucero: todos los días leemos noticias alarmantes", afirma.

Y Leighton recuerda a la gente que debe conocer -y seguir- las normas de su compañía de cruceros sobre llevar su propio alcohol al barco. (Estas son las normas de Royal Caribbean y Disney).

Peleas por la comida

No te comportes como un bufón en los bufés del barco, advierten nuestros expertos.

Tener un aspecto "presentable y limpio" es imprescindible, dice Parker. "No es necesario hacer un esfuerzo adicional, pero tener un aspecto descuidado, desaliñado y sucio es sumamente desagradable para todos".

Leighton recuerda a los cruceristas que deben ser amables con el personal, sobre todo a la hora de comer.

"Las cosas salen mal. Puede que te den la comida equivocada. El filete puede estar demasiado cocido (...). Nadie intenta sabotear tus vacaciones a propósito. Si alguna vez tenemos un problema, creo que solo queremos ser educados al respecto".

Y Wilson tiene un buen recordatorio tanto en el mar como en tierra: "Si lo tocas, te lo llevas. Y punto. No lo devuelvas. Tíralo a la basura si quieres, pero NO lo devuelvas. Por favor, lávate las manos y/o usa desinfectante siempre que entres en un comedor".

No seas un fanfarrón

Wilson da un par de recordatorios de etiqueta si vas a asistir a un espectáculo nocturno.

"Si existe la posibilidad de que te vayas, NO te sientes adelante. Es una falta de respeto para los artistas ver cómo la gente se va mientras están actuando. Al menos, espera a que terminen las canciones o las escenas".

"Si tienes que utilizar el teléfono durante una actuación, baja el brillo de la pantalla. Silencia todas las notificaciones y llamadas".

Balcones no tan privados

Es un hecho: un viaje por mar puede ser un momento para el romance y las expresiones vigorosas de amor. Pero no es el momento de hacer travesuras en público en el balcón de tu camarote, que puede ser visto por la gente de tierra y de otros barcos.

"Si no quieres que te vean los de seguridad o que pueda verse en internet o utilizarse como ejemplo en un concurso de la línea de cruceros, no lo hagas en el balcón", dice Wilson.

"Además, cada balcón tiene una habitación vecina, por favor, mantén la música a un nivel razonable. No todo el mundo tiene el mismo gusto musical".

Se acabaron las vacaciones

Además, está prohibido fumar en los balcones de los camarotes de muchos barcos, según Cruise Critic. El humo también puede llegar a los balcones de tus vecinos.

Si quieres tomarte un descanso para fumar durante tu viaje, consulta las normas más recientes de tu compañía de cruceros, que pueden estar sujetas a cambios.

Royal Caribbean dice que "está permitido fumar en las zonas exteriores designadas, debe desecharse adecuadamente y nunca tirarse por la borda". Cunard solo permite fumar en las zonas designadas de las cubiertas al aire libre y en un salón de puros, que solo admite puros y pipas.

Las normas pueden variar

Otro recordatorio de los expertos en etiqueta y cruceros: las expectativas en materia de modales pueden variar en función de la compañía de cruceros y de la zona a la que se dirija el barco.

"Hay una diferencia entre el ambiente caribeño de un crucero y el europeo", afirma Parker. "El código de vestimenta será definitivamente diferente. Si viajamos al Caribe, el clima es cálido y húmedo todo el año. La gente espera que vayamos muy relajados y reveladores. En Europa, el código de vestimenta es sin duda más formal, y la gente es más tradicional. También tenemos que tener en cuenta las estaciones y prepararnos para ello".

Wilson acaba de hacer un crucero de 18 noches por Japón en abril y también notó diferencias culturales.

"La gente sujeta más las puertas a los demás y parece más consciente de la gente que le rodea. El apretujarse en el ascensor está mucho más mal visto en los cruceros asiáticos".

Y "en los cruceros de lujo frente al mercado de masas, el código de vestimenta es definitivamente más elevado, independientemente del destino", comentó Wilson.

Al final, Leighton dijo que los buenos modales básicos aplicables a la vida en general te servirán en un crucero.

"Siempre y cuando se utilicen los modales básicos de querer ser respetuoso y consciente y hacer un esfuerzo por reconocer que existen otras personas, eso es lo importante aquí", dijo Leighton. "Y sí, si también puedes incorporar la etiqueta local del lugar en el que te encuentras... eso es un buen extra. Pero como punto de partida, me quedo con los buenos modales".