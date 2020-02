El impacto económico del coronavirus en China y en el mundo

(Crédito: NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

(CNN Español) – El brote del coronavirus es antes que nada una emergencia de salud global y lo más importante en este momento es enfrentarla como tal. Es decir, poner todos los medios y esfuerzos que tenemos disponibles en el mundo para intentar detenerlo cuanto antes, y parar el sufrimiento de quienes lo están padeciendo en primera persona. Pero resulta inevitable también en este momento intentar evaluar el impacto económico que puede tener, desde luego para la economía de China, pero también a nivel global.

Aunque la tarea en este momento es aventurada –pues de cómo evolucione el brote en las próximas tres o cuatro semanas cambiará completamente el escenario–, lo que podemos decir es que con el impacto ya producido el mundo puede esperar un primer trimestre de 2020 con un crecimiento menor de lo esperado, probablemente “tocado” como mínimo entre medio y un punto en su crecimiento total.

La suspensión industrial que supone ya hasta la fecha se une a la cancelación de ferias y reuniones internacionales y ciertamente al turismo de la región y global, por la importancia que China tiene actualmente.

En el tema industrial, nuestra invitada en GloboEconomía Stephanie Junger-Moat, presidenta de Karci Global, dice que aún siendo obviamente un tema destacado para cualquier tipo de compañía a ella le preocupa sobre todo el impacto que puede tener en las empresas pequeñas y medianas. Y se refiere tanto a las empresas de ese tamaño en China, como a las empresas que desde otros países hacen negocio con ese país.

En cuanto al deterioro que el brote pueda suponer en la economía China, las expectativas están puestas en que si se consigue que el coronavirus no vaya mas allá, en unos meses el rebote de crecimiento –digamos que en la segunda mitad de 2020– podrá compensar lo perdido en la primera mitad.

Al final del día, la reflexión mas útil, que es la que hemos repetido una y otra vez con Stephanie en GloboEconomía, es que debemos estar mejor preparados como humanidad para cuando otro tipo de situación similar vuelva a presentarse. El mundo necesita trabajar unido en la lucha de potenciales epidemias, porque si no lo hace está claro que cometerá una tremenda irresponsabilidad con su propio futuro. Espero que os interese.

