La respuesta desastrosa de Bernie Sanders en el programa de TV ’60 minutes ‘

¿Qué opinan los hispanos de Nevada sobre Sanders? 2:20

(CNN) — A Bernie Sanders, el claro favorito para ganar la nominación presidencial demócrata, le preguntaron el fin de semana cuánto costarían sus diversos planes si se aplicaran. No sabía.

Este es el intercambio entre Sanders y Anderson Cooper en el programa de TV “60 Minutes”:

Cooper: ¿Sabes cuánto? O sea, ¿tienes un precio para todo esto?

Sanders: Lo tenemos. Quiero decir, ya sabes, y… y… el precio es, será sustancialmente menor que prescindir del sistema actual. Creo que son 30 billones de dólares.

Cooper: ¿Eso solo para “Medicare para todos”?

Sanders: Eso solo para “Medicare para todos”, sí.

Cooper: ¿Tiene un costo para todas estas cosas?

Sanders: No, no. Intentamos, no, usted mencionó hacer gratuitos los colegios y las universidades públicas y cancelar toda la deuda estudiantil, eso es correcto. Eso es lo que quiero hacer. Eso se pagaría mediante un impuesto modesto sobre la especulación de Wall Street.

Cooper: Pero dice que no sabe el precio total, pero sabe cómo se pagará. ¿Cómo sabe que se pagará si no sabe cuánto cuesta?

Sanders: Bueno, no puedo, ya sabes, no puedo contarte cada centavo. Pero hemos calculado, usted hablaba de eso, el “Medicare para todos”. Tenemos opciones que lo pagarán.

¿Qué? Entonces, Sanders no solo a) no está seguro de cuánto costarían todas sus propuestas, sino que además b) es incapaz de decir cómo pagaría estos programas. Eso me parece un punto débil potencial si Sanders termina como candidato demócrata enfrentándose al presidente Donald Trump.

¿Es Bernie Sanders comunista? 6:30

Algo a lo que reaccionó de inmediato la campaña del exvicepresidente Joe Biden. “Por segunda vez en el último mes, el senador Sanders ha admitido que no sabe el precio astronómico que sus nuevos programas impondrían a las familias estadounidenses”, dijo la subdirectora de campaña de Biden, Kate Bedingfield. “Eso es insostenible”.

Y en un memorándum del grupo centrista demócrata Third Way enviado el fin de semana en el que advierten al partido de los peligros de nominar a Sanders, los autores Jonathan Cowan y Matt Bennett escriben:

“Los expertos estiman que las principales propuestas de Sanders costarían la asombrosa suma de $ 60 billones y duplicarían el tamaño del gobierno (mientras que sus planes impositivos se quedarían 27 billones cortos). Por algo se le pregunta sobre el costo de sus planes; Sanders se niega a responder, diciendo que en realidad no tiene idea y que ‘nadie lo tiene”.

Ese número de 60 billones de dólares proviene de Ron Brownstein, de The Atlantic, un colaborador de CNN, que desglosó los costos de las propuestas de Sanders como “Medicare para todos”, el “New Deal verde” y la matrícula gratuita en las universidades públicas y llegó a esa impresionante cifra.

¿Cuán grande es ese número? Esto que dice Brownstein pone los 60 billones de dólares en propuestas de gastos en un contexto muy claro:

“La agenda del independiente de Vermont supone una expansión del costo y tamaño del gobierno sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, según estimaciones de su propio sitio web y proyecciones de una amplia variedad de expertos fiscales.

¿Deben los hispanos votar a Sanders? Opinión de Montaner 2:34

“El plan de Sanders, aunque no pueden cuantificarse con precisión todos sus costos, aumentaría el gasto público en proporción al tamaño de la economía mucho más que el New Deal del presidente Franklin Roosevelt, la Gran Sociedad de Lyndon Johnson o la agenda propuesta por cualquier candidato presidencial demócrata reciente, incluido el liberal George McGovern en 1972, según un análisis histórico compartido con CNN por Larry Summers, el exasesor económico de la Casa Blanca de Barack Obama y secretario del tesoro de Bill Clinton”.

Ahora tenga en cuenta que hay no hay ninguna estimación de un servicio de presupuesto creíble que indique que el gobierno pudiera generar el tipo de ingresos necesarios para pagar ese aumento de gasto durante la próxima década. El plan de Sanders de aumentar los impuestos a los ricos y las corporaciones cerraría parte de esa brecha, pero un estudio de un investigador del Manhattan Institute (un grupo de expertos conservador) citado por Brownstein sugiere que el máximo ingreso de los aumentos de impuestos de Sanders es de 23 billones de dólares.

Sanders no habla mucho del precio de lo que propone o la probabilidad muy real de que su plan impositivo no sea suficiente para cubrir la brecha de gastos que crearía. Lo cual tiene sentido, porque, políticamente hablando, la idea de aumentar los impuestos sobre lo que consideramos en general la clase media no es muy popular entre, bueno, la clase media. (Por otro lado, aumentar los impuestos a los ricos o las corporaciones deja fríos políticamente).

El pedido de Sanders a Rusia: No se entrometan 0:37

Pero Sanders admitió en una ocasión la dura realidad de cómo se pagarían sus planes durante un debate en el verano. Este es el intercambio entre Sanders y Savannah Guthrie, de la cadena NBC (las negritas son mías):

Guthrie: ¿Subirá los impuestos a la clase media en un gobierno de Sanders?

Sanders: la gente que reciba atención médica bajo el “Medicare para todos” no tendrán primas, deducibles, copagos ni gastos de bolsillo. Sí, pagarán más en impuestos, pero menos en atención médica.

Entonces, esto es lo que sabemos hasta ahora de los planes de Sanders:

1) No está seguro de cuánto costarán.

2) No está totalmente seguro de cómo los pagaría.

3) Es probable que se paguen aumentando los impuestos a la clase media.

¡Guau, chico! Quizás Sanders tenga razón en que Estados Unidos está listo para una cambio fundamental en cómo nos valoramos a nosotros mismos, a nuestra sociedad y nuestro dinero. Pero si no la tiene, y esta elección termina siendo como cualquier otra, en la que la gente vota según quién le permitirá quedarse con más dinero en el bolsillo, entonces Sanders (y los demócratas por extensión) tienen un gran problema.