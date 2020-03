Jesús Guzmán: Lo que necesitamos hoy en día es reírnos

En cada emisión, Jesús Guzmán se trasladará con su escritorio a diferentes locaciones para encontrarse con sus invitados (Foto cortesía Sony Channel)

(CNN Español) — “Un formato tradicional con mucha frescura y muchos temas actuales” es como define el comediante Jesús Guzmán al nuevo late show que Sony Channel transmite en toda Latinoamérica.

Si bien son pocas las emisiones originales de programas icónicos que se pueden ver en toda Latinoamérica, este late show que se transmite todos los jueves por la noche en toda la región, estará llena de crítica social entre otros elementos: “La comedia en la televisión se estancó por mucho tiempo y vimos los mismos contenidos, aquí la escritura es muy actual con problemas y temas actuales. Nos estamos saliendo de los mismos sketches. Hago mucha crítica social, pero me gusta empujar los límites y tocar temas álgidos”, asegura el comediante.

Entre algunos invitados confirmados que estarán en este late show están la colombiana Carolina Ramírez, los mexicanos Eugenio Derbez y Angélica Vale, los cantantes Alex Syntek y Alexander Acha, entre otros.

¿Qué temas se abordarán?

Jesús Guzmán, quien es la voz oficial del Chavo en la serie animada afirma: “El estar en toda Latinoamérica y con una gran responsabilidad hoy en día por hacer comedia. Queremos llegar con los temas actuales, a pesar de que estamos en la época de lo políticamente correcto, estamos tratando de empujar los límites porque no hay comedia si no hablamos de lo que nos está pasando. Si no hablas de actualidad y de coas con las que que la audiencia se identifique, la comedia se vuelve plástica”

La primera temporada de “En la Luna con Jesús Guzmán” contará con 26 episodios de 30 minutos de duración. En cada episodio del late night show, el comediante se trasladará con su escritorio a diferentes locaciones sorpresa para encontrarse con sus invitados. Además de la entrevista con reconocidos actores, cantantes o personalidades del momento, cada episodio contará con un monólogo y un segmento de comedia.

Zona Pop

¿Cómo hablarle a un mexicano, a un colombiano, a un venezolano y a un argentino? Si bien todos halamos el mismo idioma, al mismo tiempo cada país tiene su propio lenguaje.

Jesús Guzmán

“Creo que con la misma cotidianeidad de la vida con cosas sencillas. El humor entre más sencillo es mejor y con cosas que se identifiquen. Cosas que me pasan a mi, a un colombiano y a un argentino. Es un programa hecho en México y estamos muy conscientes en dónde nos ven. En el equipo de escritores y de producción tenemos personas de diversos países y son quienes nos dicen que eso no se va a entender porque está “muy mexicano” y eso sucedería si el programa se hiciera en Argentina o Venezuela”.

Z.P.

¿Cuál consideras que será el éxito de este late show?

J.G.

“Aquí buscamos respetar el formato de un late show. Tendemos mucho a tropicalizar las cosas y las cambiamos tanto que al final ya perdió su esencia y se hizo algo alejado. En Estados Unidos respetan el formato y por eso hay tantos lates show. Aquí respetaremos esos elementos, lo único que no respetamos es el foro, me salgo a la calle con mi escritorio a entrevistar al invitado. Lo que necesitamos hoy en día es reírnos”.

¿Quién es Jesús Guzmán?

Este mexicano es un comunicador con experiencia como actor, escritor de comedia, y locutor. Ha participado en diversas emisiones en la televisión mexicana. Hizo un especial para Netflix titulado “¡Es En Serio!” y en la actualidad posee el récord de la temporada más extensa, con ocho años de presentaciones de stand up, cada fin de semana, con localidades agotadas, en el club Fat Crow de Ciudad de México.

“En la Luna con Jesús Guzmán” se transmite en toda Latinoamérica por la señal de Sony Channel a las 11:00 p.m. (confirma el horario de transmisión en tu país).