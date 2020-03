Lo que sabemos del coronavirus en México: casos y medidas de prevención

¿Está preparado México ante coronavirus? 4:53

(CNN Español) — El coronavirus llegó a México. El 28 de febrero las autoridades sanitarias confirmaron dos casos de la enfermedad en suelo mexicano y hasta el 2 de marzo ya habían cinco casos, según informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Tenemos cinco casos confirmados que los hemos ido reportando todos los días y un caso que hemos considerando como un portador asintomático”, dijo el funcionario este lunes.

“Todos han tenido síntomas muy leves, de hecho casi inaparentes como fue el caso identificado en Chiapas”, dijo López-Gatell sobre el caso reportado el domingo, de una persona a la que las autoridades llegaron a través de contacto de una persona que estaba enferma en Coahuila, y que había visitado recientemente el norte de Italia.

Todas las personas con el coronavirus están en aislamiento voluntario. Según dijo el funcionario este domingo, estas personas han tenido “la disposición de colaborar y mantenerse en el aislamiento preventivo, entendiendo que es este de importancia, no solamente para ayudarles a aquellos mismos se recuperen y estén en una observación médica apropiada, sino para proteger a todos los demás”.

‘No es una emergencia sanitaria’

López-Gatell ha enfatizado la situación actual del coronavirus en México no es una emergencia sanitaria, pues a diferencia de lo que ocurrió con el virus H1N1 en 2009, en esta ocasión sí se tiene más información, lo que hace más segura su contención.

“…A diferencia de lo que nos ocurrió como país hace 10 años, hoy sí sabemos cómo se comporta este virus y sabemos la velocidad a la que se propaga, sabemos la proporción de personas, el porcentaje de personas que pueden tener casos graves y también la proporción de personas que pudieran llegar a morir relacionado con que tienen edad avanzada, enfermedades crónicas y entonces tienen menor capacidad de recuperarse de esta infección”.

Pero el funcionario alertó que el país vive un brote de influencia estacional que se caracteriza por los mismos síntomas del actual coronavirus: Dolor de garganta, escurrimiento nasal, estornudos, tos, fiebre de 38 o más grados, dolor de músculos, dolor de huesos, dolor de cabeza.

Las medidas contra el coronavirus

A México, la llegada del coronavirus no lo tomó por sorpresa, pues el gobierno activó un plan de respuesta para el coronavirus desde el pasado 9 de enero, que incluye “aviso preventivo de viaje, monitoreo de medios de comunicación e identificación de casos sospechosos en pasajeros internacionales provenientes de China”. Además, a partir del 16 de enero, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) estableció los protocolos de diagnóstico, siguiendo directrices de la OMS.

López Gatell este domingo que el país ha seguido todos los protocolos internacionales a lo largo de estas semanas y que el país fue uno de los primeros en activar los mecanismos de preparación epidémica contra el coronavirus.

Las autoridades de salud se preparan en tres etapas para la contención del virus, según dijo López Gatell el viernes pasado: transmisión local, que podría durar semanas o nunca progresar; transmisión comunitaria, en el caso de que se contagien cientos de personas; o transmisión generalizada, que podría tardarse de ocho a diez semanas “o nunca ocurrir”.

“El llamado a la población es a, primero, saber que existe (el virus); lo advertimos desde el inicio: esto no se puede contener”, dijo López Gatell. “No contenerlo no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta el grado potencial de eliminarlo.

“No es una enfermedad grave” agregó, señalando que más de un 90% son casos leves, es decir, que presentan síntomas de un catarro común, que tiene un riesgo muy bajo de mortalidad en personas que no tengan edad avanzada ni enfermedades crónicas.

El funcionario dijo este viernes que no se cerrarán escuelas, ni se tiene previsto el ausentismo en los trabajos, e hizo un llamado a que las personas no se saluden de besos ni dándose la mano, para evitar los contagios.

“Las epidemias se contienen en la comunidad con medidas básicas de higiene: el lavado de manos, la pronta atención de los síntomas y el reporte de cualquier caso sospechoso”, puntualizó.

Otras medidas

Adicionalmente, México hace revisiones principalmente en los aeropuertos del país a los que llegan vuelos directamente desde China. Allí se lleva a cabo un tamizaje por síntomas a los viajeros, aunque no se está haciendo de manera generalizada.

La Dirección General de Epidemiología publicó desde el 9 de enero un aviso preventivo de viaje a China, en el que se sugiere “evitar viajes no esenciales, y en caso de ser necesario viajar, aplicar medidas preventivas específicas como: lavado de manos frecuente usando agua y jabón, consumir solo alimentos bien cocinados y tomar agua simple potable o embotellada”.

Justamente, las autoridades de salud han insistido en la importancia de la higiene de manos, de cubrirse la nariz con el ángulo interno del brazo al estornudar, de no tocarse la cara con las manos sucias y de limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. También es clave, señalan los expertos, acudir al médico cuando se presentan síntomas de padecimientos respiratorios.

El aviso epidemiológico emitido el 21 de enero establece los métodos para la identificación oportuna de casos sospechosos en México y las medidas de prevención pertinentes. Las acciones para el abordaje de los casos sospechosos en México empiezan con la toma de muestra biológica para su envío al Indre, así como su seguimiento hasta la remisión de su enfermedad, incluyendo su clasificación final y estudio de contactos directos.

El subsecretario de Salud dijo que hay otras dos personas de sexo masculino que están bajo observación a pesar de no presentar síntomas. Están en Ciudad de México y en el Estado de México.