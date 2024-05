Andres Manuel Lopez Obrador, presidente de México y su esposa Beatriz Gutierrez Muller durante la celebración del día de la Independencia de México en Zocalo el September 15 de 2019 en Ciudad de México. Crédito: Hector Vivas/Getty Images.

(CNN Español) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes que vaya a separarse de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, acallando así rumores aparecidos en redes sociales sobre una presunta ruptura entre el mandatario y la escritora tras concluir su gobierno.

“No sé si sea cierto, pero salió un (mensaje en) Twitter (X). ¡Es falso! ¡Ah, no, no, ya! ¡Que ya me voy a divorciar de Beatriz! No, no, vamos a seguir juntos”, dijo López Obrador, al término de su habitual conferencia matutina.

El mandatario reiteró que al término de su mandato se retirará de la vida pública y política del país en su rancho en Palenque, en el estado mexicano de Chiapas, para enfocarse en un proyecto de investigación sobre sociedades prehispánicas, mientras que Gutiérrez Müller continuará su trabajo en la Benemérita Universidad de las Américas Puebla (BUAP) y en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), perteneciente al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

“Entre los dos a cuidar a Jesús (su hijo menor) que acaba de cumplir 17 años”, añadió AMLO, las siglas de su nombre completo y como se lo conoce en

México.

López Obrador y Gutiérrez Müller contrajeron matrimonio en 2006 y desde entonces están juntos. Son padres de Jesús Ernesto, el menor de los cuatro hijos del mandatario mexicano.

Antes, el presidente estuvo casado con Rocío Beltrán Medina, quien falleció en 2003. Con ella tuvo a sus hijos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso.

Por decisión propia, Gutiérrez Müller se ha mantenido alejada de la esfera pública desde que López Obrador asumió la presidencia de México.

Como escritora, es autora de poemas, crónicas, cuentos y de las novelas “Larga vida al Sol” (2011), “Viejo siglo nuevo” (Planeta 2012) y “Dos revolucionarios a la sombra de Madero” (Ariel, 2016), según la biografía escrita en Editorial Planeta.

Es periodista de profesión (tiene una licenciatura en Comunicación y trabajó varios años en el diario El Universal) y también académica de Conahcyt, según dijo ella en una entrevista con el portal Nación 321. Además cuenta con un doctorado en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, según la biografía de su editorial.

Hace cinco años, el antecesor de López Obrador –el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018)– se separó de la exprimera dama, Angélica Rivera, una vez concluido su mandato, de acuerdo con una publicación de Facebook del 8 de febrero de 2019.

Rivera dijo entonces que lamentaba profundamente la dolorosa decisión, que se dedicaría a ser madre y a recuperar "su carrera como actriz".