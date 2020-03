La banda de rock Genesis se reunirá para su primera gira en 13 años

De izquierda a derecha: Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford.

(CNN) — La banda británica de rock Genesis confirmó que está trabajando para una gira en 2020, la primera en 13 años.

Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford hicieron el anuncio durante una aparición en el programa BBC Radio 2 de Zoe Ball el miércoles por la mañana.

Revelando detalles de su gira de regreso, dijeron que harán una serie de espectáculos en todo el Reino Unido a finales de este año.

El trío, la formación clásica de la banda, estará acompañado en la batería por el hijo de Collins, Nicholas, de 18 años, y el antiguo socio Daryl Stuermer en guitarra y bajo.

Peter Gabriel, miembro fundador que dejó la banda en 1975, no participará.

Antes del anuncio, la banda soltó una fuerte pista de que algo se estaba gestando al publicar una foto de Collins, Banks y Rutherford en el Instagram de Genesis, junto con el texto: “And then there were three”, que también es el nombre de su primer álbum como trío, lanzado en 1978 después de la partida del guitarrista Steve Hackett.

Formado en 1967 en el internado de Charterhouse en Surrey, Inglaterra, Genesis disfrutó del reconocimiento mundial con éxitos que incluyen “Invisible Touch”, “I Can’t Dance” y “Throwing It All Away”.

Collins se unió al grupo como baterista en 1970, antes de convertirse en el cantante principal después de la partida de Gabriel. La banda se separó en 1996 y Collins se concentró en su carrera de solista.

Genesis fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010.

La banda se presentó por última vez en 2007, cuando celebraron su aniversario 40 con la gira Turn It On Again. En ese momento, Collins dijo que la gira ser la despedida final.

En 2018 Collins, que ha tenido varios problemas de salud, le comentó a la revista Rolling Stone que consideraría una reunión con la condición de que su hijo Nicholas tocara la batería, porque “no creo que sea capaz de hacerlo”.