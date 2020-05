Gobierno de Ecuador reconoce compleja y limitada capacidad económica para enfrentar crisis por coronavirus

La pesadilla ecuatoriana por el coronavirus 4:32

(CNN Español) — El ministro de Economía de Ecuador, Richard Martínez, presentó este domingo en cadena nacional los detalles del plan del gobierno para enfrentar la crisis por el coronavirus. Al inicio de su intervención dijo que se necesita un “esfuerzo humanitario y solidario”.

Martínez enfatizó que al gobierno “le encantaría” contar con recursos económicos para desplegar la ayuda con la rapidez y magnitud con la que lo están haciendo países como Chile, Perú o Colombia, pero explicó que “el rango de maniobra es extremadamente limitado” para Ecuador.

En cuanto al mapa económico del país, informó que Ecuador tiene cinco grandes restricciones: no tiene espacio fiscal, no tiene ahorros públicos, no tiene reservas internacionales suficientes, no tiene acceso a los mercados y no puede expandir el crédito si no recibe dólares del exterior.

En medio de este complejo panorama financiero, el plan del gobierno incluye los siguientes puntos:

– El desembolso de 760 millones de dólares para comprar equipos médicos, insumos sanitarios, respiradores, hospitales móviles, pruebas de detección, camas para terapia intensiva, entre otros.

– Un bono de 60 dólares para un millón de familias de escasos recursos.

– Emisión de un decreto para diferir el pago de impuestos por 6 meses para medianas y pequeñas empresas.

– Diferir el pago del aporte a la Seguridad Social por tres meses para las microempresas.

Por otra parte el ejecutivo enviará un proyecto de ley de emergencia humanitaria a la aprobación de la Asamblea con los siguientes puntos:

– Determinar que “el acuerdo entre las partes sea la norma”, es decir acordar jornadas de trabajo, nuevos salarios, arriendos, extensiones de plazos, periodos de gracia de créditos, etc. El objetivo es evitar los despidos.

– El sector público reducirá el peso de la burocracia, “minimizando los despidos”.

– Reducción del 50% de los salarios de las más altas autoridades del gobierno, lo que podría extenderse a todos los niveles del gobierno.

– Los funcionarios que no pertenezcan a las áreas de la Salud, Policía, Fuerzas Armadas y Educación que ganan menos de US$ 1.000 se acogerán a una contribución humanitaria y los que ganan más de US$ 1.000 dólares con un 10% de su remuneración por un año. Con esto se espera recaudar US$ 250 millones de dólares.

Finalmente, el ministro Martínez reiteró que se ha iniciado la renegociación de la deuda externa y que entre abril y mayo llegarán al país US$ 3.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y China.

Las previsiones del gobierno ecuatoriano, según el ministro Martínez, se basan en una caída de los ingresos petroleros en US$ 2.500 millones de dólares y de los ingresos tributarios por US$ 1.800 millones de dólares. Además advierte que le economía podría decrecer en más del 4% del PIB.