Pablo Alborán le canta a la esperanza de volver a encontrarnos en “Cuando estés aquí”

(CNN Español) – Pablo Alborán presentó este lunes “Cuando estés aquí”, un tema benéfico inspirado en la cuarentena que vive en España por el coronavirus.

El tema inédito fue grabado, compuesto y producido por el propio Alborán en su casa en Málaga, de donde es oriundo.

Alborán donará las ganancias netas de descargas y reproducciones del tema al proyecto Emergencia Coronavirus de Unicef, dio a conocer Warner Music España, su disquera.

Según contó el intérprete en un Instagram Live de Unicef España, la canción está inspirada en la situación que vive la humanidad por el covid-19 y hace referencia al contraste de las desoladas calles de Madrid y los balcones de vecinos agradeciendo al personal sanitario.

“Es una canción que cuando la empecé a escribir de pronto me trasladaba a los balcones de Madrid, me trasladaba a la soledad de una mujer o de un hombre mayor en su casa solo recibiendo la ayuda de los vecinos, me trasladaba a esos hospitales donde estaban todos los médicos y personal sanitario a pie de guerra, y tantísimos trabajadores(…) me intentaba poner en esa situación y querer mandar un abrazo a través de la canción”, dijo Alborán.

“Es una reflexión sobre el momento que estamos viviendo, sobre la situación actual, darnos cuenta que al final la normalidad no era tan normal y luego por otro lado es un mensaje de perspectiva, de ilusión, de sosiego en cierto modo, de confianza también, creo que la hemos perdido completamente”, agregó el compositor.

A raíz de la pandemia, Alborán canceló el concierto benéfico “Prometo Solidario”, a realizarse en Madrid, con el que no solo recaudaría fondos para investigaciones contra el cáncer, sino que significaría el cierre oficial de su extensa gira.

Alborán no es el único artista español que ha creado una canción con fines benéficos. La también malagueña, Vanesa Martín, donó un tema inédito, “Un canto a la vida”, a la Cruz Roja de España para su plan Cruz Roja Responde.

España es el segundo país a nivel mundial con la mayor cantidad de casos confirmados de covid-19, siendo superado por Estados Unidos.