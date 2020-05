Fauci se aleja del tono de Trump sobre las pruebas: pide una “colaboración” entre los estados y el gobierno

Trump: Hicimos más pruebas de covid-19 que ningún otro país 1:43

(CNN) – El Dr. Anthony Fauci señaló este lunes que se necesita “una colaboración” entre el gobierno federal y los estados frente a las pruebas de detección del coronavirus, lo que representa un tono diferente al del presidente Donald Trump, quien recientemente culpó a los gobernadores por escasez de exámenes en su estados y aseguró el domingo que “las pruebas son locales”.

Con frecuencia, Fauci ha manifestado opiniones menos optimistas que Trump acerca de la recuperación del país de cara al coronavirus, y sus declaraciones públicas son monitoreadas cuidadosamente mientras el presidente evalúa los consejos de sus expertos médicos con sus propias preocupaciones políticas y la aspiración de reabrir el país.

Los comentarios de Fauci se producen cuando los estados presionan al gobierno federal para acelerar las pruebas, luego de que la Casa Blanca emitiera directrices sobre la reapertura. Varios gobernadores, incluido Larry Hogan de Maryland, han rechazado las afirmaciones del presidente, quien sostuvo que las pruebas ya no eran un problema. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, indicó en “Good Morning America”: “Puedo empatizar con el gobernador y creerles”.

“Lo que tenemos que hacer es mejorar la conectividad con las pruebas que están disponibles, así como la capacidad que en algunos casos no se está utilizando, sin que eso sea culpa del gobernador o de la población local (…) ahora eso debe estar entre 1,5 o más de 3 millones de pruebas por semana”, le dijo Fauci a George Stephanopoulos de ABC.

“Hay personas que dicen: ‘Necesitamos más, necesitamos tal vez dos o tres veces más’. Estamos luchando por ese objetivo, pero mientras tanto con lo que tenemos, si se usa estratégicamente, creemos que podríamos hacer que la mayoría de las personas entren en la fase uno después de pasar ese período de 14 días”, añadió Fauci.

Luego sostuvo: “Sabemos que es un problema y solo se mencionó, hay cosas que son obstáculos en el camino, George, necesitamos una colaboración entre el gobierno federal y la gente local, incluidos los gobernadores, para ayudarlos a llegar a cosas a las que quizás no tengan acceso”.

Los gobernadores han pedido asistencia federal mientras luchan contra el coronavirus en sus estados. Según la Universidad Johns Hopkins, hay más de 778.000 casos confirmados de covid-19 en Estados Unidos y más de 41.500 personas han muerto.

Después de las críticas de los gobernadores por la falta de suministro de pruebas, Trump sostuvo el domingo que usaría sus poderes bajo la Ley de Producción de Defensa para obligar a una compañía estadounidense a producir hisopos utilizados para recolectar muestras para el examen de coronavirus.

El presidente también dijo que el gobierno federal no puede ser responsable de las pruebas en cada comunidad y señaló que “las pruebas son locales”.

“Los gobernadores querían tener el control total sobre la apertura de sus estados. Pero ahora quieren que nosotros, el gobierno federal, hagamos las pruebas”, aseveró Trump. “Las prueba son algo local. No se puede tenerlo de las dos maneras. La prueba es una cosa local. Es muy importante. Es genial. Pero es una cosa local. Y lo haremos a un nivel en un período muy corto, completó.

Fauci también advirtió contra la reapertura rápida de EE.UU. por parte del presidente y le dijo a The Associated Press que el país no está completamente listo para reducir las medidas de distanciamiento social que han ayudado a frenar la propagación del virus.

“Tenemos que tener algo implementado que sea eficiente y en el que podamos confiar, y aún no hemos llegado a eso”, señaló Fauci.