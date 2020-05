Una pista de carreras en Dakota del Sur planea un evento con 700 espectadores, a pesar de que la gobernadora ha advertido a seguidores que no vayan

¿Por qué Trump llama a desobediencia civil? 2:27

(CNN) — Cientos de personas tienen previsto asistir a dos grandes carreras automovilísticas, durante el fin de semana, en Dakota del Sur, pero la gobernadora Kristi Noem advirtió que no es una buena idea en medio de la pandemia.



El Park Jefferson Speedway, de Jefferson, tuiteó que todos los 700 boletos se vendieron para la carrera Open Wheel Nationals, programada para este sábado. También en Jefferson, el New Raceway Park dijo en Facebook, este lunes, que 310 de sus 500 boletos fueron vendidos, para una carrera el domingo.

MIRA: El gobernador de Georgia reabrirá algunas empresas tan pronto como el viernes; otros estados contemplan planes similares

Ambas pistas publicaron que todos los que vayan a esos eventos deben usar una mascarilla, pero los CDC han dicho que para evitar la transmisión del nuevo coronavirus, las personas deben mantenerse al menos a dos metros de distancia de otras personas, no reunirse en grupos, mantenerse fuera de lugares concurridos y evitar reuniones masivas.

La gobernadora Noem se ha enfrentado a críticas por negarse a emitir una orden obligatoria para que los habitantes de Dakota del Sur se queden en sus casas, incluso después de un brote de coronavirus en una importante planta de procesamiento de carne de cerdo en su estado. Dakota del Sur ha reportado 1.755 casos y ocho muertes, y el brote en la procesadora cárnica planteó preguntas sobre el suministro de alimentos de la nación.

Sin embargo, sí emitió un decreto que sugiere que los habitantes de Dakota del Sur practiquen el distanciamiento físico. El martes, durante una conferencia de prensa, a Noem se le preguntó qué podía hacer con las grandes multitudes en las carreras.

MIRA: Mientras Facebook cancela eventos, Starbucks evalúa cómo reabrir

“Puedo alentar a las personas a que no vayan. No creo que sea una buena idea que asistan”, dijo la gobernadora. “Todavía recomiendo que sigamos los planes que he establecido para Dakota del Sur, donde no nos reunimos en grupos de más de 10 y que las personas continúen la distancia social; si no se sienten bien, que se queden en casa, y lavarse las manos frecuentemente”.

Cuando se le preguntó si podía hacer algo más fuerte para evitar que las personas asistieran a las carreras, Noem dijo que alentar a las personas a que no asistan es la opción que tomará.

El condado tampoco puede evitar el evento. Noem dijo en la conferencia de prensa que la legislación para expandir los derechos de las ciudades para prohibir este tipo de reuniones a los condados no fue aprobada.

“No hay leyes que infrinjamos al abrir esta pista en este momento”, dijo Steve Kiraly, propietario de New Raceway Park, a KCAU, afiliada de CNN. Kiraly dijo que espera establecer una tendencia para prácticas seguras para los deportes al aire libre durante el verano.

“El problema con esa mentalidad es que tu huella en un evento como este no queda solo en la pista”, dijo a la estación Jeremy Harkness, residente del Condado de Union. “Van a haber personas que paren para conseguir gasolina o que vayan al baño y toquen una manija o una baranda y esas cosas, y sin darse cuenta podrían exponer fácilmente a alguien”.