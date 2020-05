Después de que su esposo murió de coronavirus, ella encontró una nota de despedida emotiva en su teléfono

Katie Coelho, su hija Penélope, Jonathan Coelho, y su hijo Braedyn

(CNN) — “Los amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que podría haber pedido”.

Ese es el comienzo de una nota de despedida que una mujer encontró en el teléfono de su esposo después de que murió de coronavirus esta semana.

Jonathan Coelho, de 32 años, falleció el 22 de abril después de una batalla de 28 días en el hospital y 20 días con un respirador, dijo su esposa, Katie Coelho, a CNN.

Temprano el miércoles por la mañana, Katie dijo que recibió una llamada de una enfermera en el hospital de Danbury, Connecticut, pidiéndole que se acercara. Cuando llegó allí, Jonathan había fallecido de un paro cardíaco causado por sus síntomas de coronavirus. Ella no pudo decir adiós.

Y aunque la pareja no recibió la despedida adecuada que merecían, Jonathan dejó algo especial para que Katie descubriera en su ausencia.

Fallecido pero no olvidado

“Me trajeron a su habitación y él estaba acostado allí y solo parecía asustado”, dijo. “No parecía pacífico y yo solo decía ‘lo siento'”.

Con un corazón apesadumbrado, Katie recogió una bolsa de plástico llena de las posesiones de su esposo y se dirigió a su casa.

“Por alguna razón en mi delirio, quería sacar todas las fotos de mi esposo y mis hijos de su teléfono”, dijo Katie.

Encendió el teléfono y encontró una nota de Jonathan junto con la información de su seguro de vida.

“Tengo tanta suerte que me enorgullece ser tu esposo y el padre de Braedyn y Penny”, escribió. “Katie, eres la persona más hermosa y cariñosa que he conocido. Eres verdaderamente única… asegúrate de vivir la vida con felicidad y la misma pasión que me hizo enamorarme de ti. Ver que eres la mejor madre para los niños es lo mejor que he experimentado”.

El mensaje concluye: “Déjale saber a Braedyn que es mi mejor amigo y que estoy orgulloso de ser su padre y por todas las cosas asombrosas que hace y seguirá haciendo. Déjale saber a Penelope que es una princesa y que puede tener lo que quiera en la vida. Soy muy afortunado… No te contengas y si conoces a alguien debes saber que si te ama y ama a los niños eso me encantaría para ti. ¡Siempre sé feliz no importa qué!”.

Katie dijo que estaba realmente sorprendida cuando lo vio.

“Si estuviera enferma y sintiéndome mal, no sé si hubiera tenido la fuerza para darle una carta de despedida a mi familia”, dijo. “Y poder asegurarme de que supieran cuánto los amaba y lo feliz que estaba con ellos”.

Tomando las precauciones necesarias

La pareja, llevaban siete años juntos, se conoció en la universidad y tuvieron dos hijos juntos, Braedyn, de 2 años, y Penélope, de 10 meses. Braedyn nació con varias complicaciones médicas, incluida la parálisis cerebral, según Katie.

Pero el camino hacia la paternidad no fue fácil. La pareja tuvo dos abortos involuntarios y pasó por la fecundación in vitro.

Cuando nació Braedyn, los médicos predijeron que solo tenía 6 semanas a un año para sobrevivir. Debido a sus complicaciones de salud, Katie cuida a los niños a tiempo completo mientras Jonathan trabajaba en un tribunal cerca de su casa.

Como Braedyn es considerado una persona de alto riesgo, Katie dijo que la familia hizo todo lo posible para asegurarse de que estuvieran distanciados y puestos en cuarentena en el hogar para reducir su exposición a los gérmenes.

Katie dijo que dos semanas antes de la cuarentena en su estado, recordaba que Jonathan la llamó desde el trabajo para decirle cuán preocupado estaba por el potencial de lo que estaba por venir.

Jonathan, un agente de libertad condicional, considerado un empleado esencial, todavía iba a trabajar. Katie dijo que canceló todas las citas de terapia de Braedyn y que la familia comenzó a ponerse en cuarentena en casa.

El 23 de marzo, Jonathan se hizo una prueba de coronavirus después de descubrir que había entrado en contacto con alguien que había dado positivo durante la semana anterior.

‘Puedo escucharlo tan claramente en mi mente’

Jonathan dio positivo el 25 de marzo y fue ingresado en el hospital un día después de que comenzó a experimentar dolores de cabeza, tos, problemas estomacales y problemas con su sentido del gusto y el olfato.

Según todos los informes, Katie dijo que su esposo era un hombre sano sin condiciones preexistentes.

“Cuando has oído hablar de personas que pasan, lees las historias y casi buscas una justificación como, oh, tenían 65 años o fumaban o tenían condiciones preexistentes, pero mi esposo no se encuentra en ninguna de estas categorías”, dijo.

Katie dijo que la última vez que tuvo una conversación coherente y lógica por teléfono con Jonathan fue el 29 de marzo. Más tarde esa noche, la pareja intercambió un conjunto final de mensajes de texto.

De acuerdo con la marca de tiempo en la nota de Jonathan a Katie, él le escribió la nota durante esa llamada telefónica. Al día siguiente fue intubado.

Una página de Facebook dedicada a documentar el proceso médico de Braedyn se convirtió en un lugar para que Katie registrara lo que estaba sucediendo con su esposo.

En las primeras semanas, mientras Jonathan estaba hospitalizado, las enfermeras llamaban a Katie y, a veces, le contaban a FaceTime para que pudiera hablar con Jonathan.

“Me encontré repitiendo recuerdos en mi cabeza para imaginar lo que Jonathan y mis conversaciones serían para el día”, escribió. “Es mi único consuelo, porque lo conozco muy bien, puedo escucharlo tan claramente en mi mente”.

Un corazón destrozado

Katie dijo que quería compartir lo que le sucedió a su esposo con la esperanza de pintar una imagen cruda de la realidad de cómo ir a trabajar le costó la vida a su esposo.

“Mi esposo no debería haber muerto el miércoles por la mañana”, dijo. “Pero lo hizo”.

El 22 de abril, Katie publicó un video en memoria de Jonathan con la actualización de lo que ocurrió y, horas después, un enlace a su obituario.

“El dolor que sentimos es indescriptible”, escribió Katie en Facebook. Nos quitaron todo. Mi corazón ni siquiera está roto, está destrozado. Mis hijos y yo viviremos el resto de nuestras vidas sin Jonathan. Y no sé cómo lo haremos”.

Se ha creado una cuenta de GoFundMe para ayudar a la familia Coelho.