¿Videos de ovnis? Al exsenador estadounidense Harry Reid no le sorprenden

(CNN) — Que el Pentágono publicara el lunes tres videos cortos de “fenómenos aéreos no identificados” (también conocidos como ovnis) fue recibido con maravilla y asombro en todo Estados Unidos y el mundo.

Un hombre no estaba sorprendido. Y su nombre es Harry Reid.

“Me alegra que el Pentágono finalmente esté publicando estas imágenes, pero solo rasca la superficie de la investigación y los materiales disponibles”, tuiteó Reid, el exlíder de la mayoría en el Senado. “Estados Unidos debe analizar seriamente y científicamente esto y cualquier posible implicación de seguridad nacional. El pueblo estadounidense merece ser informado”.

Para Reid, que sirvió en el Senado por Nevada durante tres décadas y dirigió su partido en la cámara durante 12 años antes de retirarse en 2017, el video, que fue compilado por un grupo fundado por Tom Delonge, miembro fundador del grupo de punk Blink-182, es simplemente una confirmación de lo que ha creído y defendido en los pasillos del Congreso: puede que no estemos solos.

En 2007, Reid presionó fuertemente para la creación del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), que se encontraba dentro del Departamento de Defensa y del que casi nada se sabía (o se sabe). En un perfil del programa en 2017 titulado “Auras brillantes y ‘dinero negro’: el misterioso programa ovni del Pentágono” The New York Times escribió:

“El Departamento de Defensa nunca antes había reconocido la existencia del programa, que dice que cerró en 2012. Pero sus patrocinadores dicen que, si bien el Pentágono dejó de financiar el esfuerzo en ese momento, el programa sigue existiendo. Durante los últimos cinco años, dicen, los funcionarios del programa han seguido investigando episodios llevados a ellos por miembros del servicio, mientras que también llevan a cabo sus otras tareas del Departamento de Defensa”.

Reid, en una entrevista para el programa “Nevada Newsmakers” en 2019, no se disculpó por los US$ 22 millones que había destinado a AATIP durante su tiempo en el Senado.

“Sabemos que China lo está haciendo”, dijo Reid en referencia al estudio de objetos voladores no identificados. “Sabemos que Rusia, que está liderada por alguien de la KGB, también lo está haciendo, así que es mejor que también lo veamos”. Reid agregó:

“Obtuvimos un volumen de investigación realizada, un valor de US$ 22 millones en investigación. Mostró que no dos, ni cuatro, ni seis, ni 20, sino cientos y cientos de personas han visto estas cosas, a veces al mismo tiempo.”

De hecho, Reid ha presionado a sus antiguos colegas del Senado para aumentar los fondos para el estudio de los ovnis y otras actividades extraterrestres. El año pasado, le dijo al periódico Roll Call que “iba a tener una llamada con un miembro del Senado para que en una o dos horas tengamos gente de las Fuerzas Armadas que quiere venir y decirle a alguien lo que ha visto”, y señaló eso: “Lo que encontramos en el pasado es que estos pilotos, cuando ven algo extraño como esto, son propensos a no denunciarlo por temor a que los jefes piensen que algo está mal con ellos, y no obtengan un ascenso. Entonces, muchas, muchas veces no le dicen ni una palabra a nadie sobre estas cosas extrañas”.

La defensa de Reid parece estar pagando dividendos. Un puñado de senadores, incluido el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner (demócrata de Virginia), recibió informes durante el año pasado del Pentágono sobre información sobre los ovnis. También el presidente Donald Trump.

“Creo que es probable, quiero que piensen lo que piensen”, dijo Trump a George Stephanopoulos, de ABC, el verano pasado sobre los creyentes ovni. “Ellos dicen, y yo he visto, y he leído, y he escuchado. Y tuve una reunión muy breve sobre eso. Pero la gente dice que están viendo ovnis. ¿Lo creo? No especialmente.”

En ese punto, así como en prácticamente cualquier otro tema, Trump y Reid se separan. (Reid llamó a Trump “amoral” en un perfil de The New York Times de 2019).

La fascinación de Reid por la posibilidad de vida extraterrestre y la existencia de ovnis se remonta a décadas, y está directamente relacionada con un rico de Nevada llamado Robert Bigelow. El padre de Bigelow, así como varios otros empresarios ricos, murieron en un accidente aéreo en la década de 1960. Sus abuelos estaban convencidos de que un ovni tenía algo que ver con eso. Y así, Bigelow, a medida que crecía y se hacía más rico, celebraría conferencias sobre el tema de los ovnis y la posibilidad de vida extraterrestre. Reid asistió a uno de los seminarios y, como le dijo a la revista New York en 2018: “Fue realmente fascinante, francamente, porque había personas que intentaban descubrir qué era todo este fenómeno aéreo. Bigelow sabía que estaba interesado”.

Los dos hombres se mantuvieron en contacto. Y eventualmente Reid, ahora senador, decidió hacer algo sobre su interés mutuo. Como Reid le contó a New York:

“Dije: ‘Bueno, si fueras yo, ¿qué le dirías a las personas en el poder en el Senado de Estados Unidos que tienen un gran control sobre el gasto del dinero de defensa?’ Y esto es lo que dijo [Bigelow]: ‘Lo que haré es preparar algo para ti que cualquiera que quiera lo pueda ver, es estrictamente ciencia’. Lo puso en lenguaje científico: en qué debería consistir el estudio”.

Reid luego consultó con dos amigos de toda la vida: el senador Daniel Inouye (demócrata por Hawaii) y el senador Ted Stevens (republicano por Alaska), quienes acordaron agregar fondos para la investigación en la factura anual de asignaciones. ¡Y voilá! ¡Investigación de ovnis! (Vale la pena señalar: la mayor parte del dinero que el Senado que se destinó para el estudio fue a la compañía de Bigelow, según The New York Times).

Ahora, lo que es importante recordar aquí es que Reid no dice más allá de una duda que los ovnis y otras formas de vida extraterrestre existen (o ALF, para abreviar, en inglés). Simplemente está diciendo que hay suficiente evidencia para justificar más investigación.

“Personalmente no sé si existen pequeños lugares de hombres verdes”, dijo Reid a una estación de radio local de Nevada el año pasado. “Lo dudo un poco, pero creo que la información que tenemos indica que deberíamos estudiar mucho más”.

En otras palabras: la verdad está ahí afuera.