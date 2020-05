[OPINIÓN] El cálculo político frío y duro de Donald Trump

Nota del editor: David Axelrod, comentarista político de CNN y presentador de “The Axe Files”, fue asesor principal del presidente Barack Obama y estratega jefe de las campañas presidenciales de Obama en 2008 y 2012. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más artículos de opinión sobre CNNe.com/opinion

(CNN) — Se iba a llegar a esto.

Desde el momento en que surgió el coronavirus en este país, estaba claro que podía cobrar una cifra brutal de enfermedad y muerte y que, en ausencia de una vacuna o tratamientos, manejarlo requeriría que los estadounidenses hicieran sacrificios desgarradores a gran escala.

Reunir al país para hacer lo que se necesitaba en respuesta requeriría que nuestros líderes nos digan verdades duras y exijan pasos dolorosos, acciones que son tan naturales para los políticos como lo son los pantalones para una jirafa.

Cuando llegó el terrible impacto económico, y los líderes tuvieron que elegir entre esas verdades duras y la complacencia, sabías que los débiles cortarían y huirían.

Después de seis semanas de costosas negacioneCoronavirus, el presidente Donald Trump respaldó los pasos necesarios para frenar la propagación del covid-19.

Hasta que no lo hizo.

Las cosas se pusieron difíciles, como previsiblemente lo harían. Y el presidente se ha alejado de sus científicos y expertos en salud y ha corrido, incluso suprimiendo los consejos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. sobre cómo reabrir comunidades de manera segura, poniendo a los gobernadores y alcaldes la responsabilidad de lidiar con la pandemia más mortal en un siglo.

Más preocupado por sobrevivir a las elecciones del otoño boreal que por la supervivencia de sus ciudadanos, el presidente acudió al resentimiento y espera llevar ese viejo fastidio a la victoria en noviembre, como lo ha hecho antes.

Sí, Trump tiene razón cuando dice que el costo económico de trabajar para controlar el virus ya ha sido catastrófico. Decenas de millones de estadounidenses han perdido sus trabajos o negocios casi de la noche a la mañana. La gente está desesperada por volver a sus tareas y la normalidad.

Pero la idea que está fomentando esta carrera para reabrir se basa en su política, no en la solicitud por el sufrimiento y ciertamente no en la ciencia. Los expertos en salud, incluso los suyos, no podrían ser más claros: abra el país de manera prematura y descuidada, y corremos el riesgo de volver a estar donde estábamos en marzo, con infecciones y muertes en aumento que amenazan con abrumar nuestro sistema de atención médica.

Si vamos hacia allí, la economía tendrá que volver a cerrarse o simplemente colapsará.

El presidente ha hecho un cálculo político frío y duro y decidió tomar el camino de la conveniencia egoísta. Él estará del lado de la apertura a toda costa. Juega su carta favorita de estado rojo versus estado azul. Culpa a los médicos por ser demasiado cautelosos y a los demócratas por valorar la ciencia por sobre los trabajos estadounidenses. Obliga a los gobernadores a tomar decisiones difíciles y agonizantes y hacerlos caminar por el tablón. Usa a China como un escudo contra su propia falta inexcusable de no actuar antes.

En lugar de unificar el país, Trump espera abrirse y profundizar las divisiones que han sido tan centrales en su proyecto político. Ya puede ver el efecto polarizador: en las encuestas, en las redes sociales y en Fox News. Si bien la mayoría de los estadounidenses aún prefieren un enfoque cauteloso, las grietas familiares comienzan a formarse.

Un líder responsable se habría comportado de manera diferente; habría seguido a la ciencia y le habría dicho al país que dejar la desagradable receta a mitad de curso solo prolongaría la miseria.

En 1942, cuando los aliados obtuvieron una victoria decisiva y reñida sobre los nazis en el norte de África, Winston Churchill atemperó las buenas noticias de bienvenida con esta advertencia:

“Ahora este no es el final. Ni siquiera es el comienzo de la guerra final. Pero es, quizás, el final del principio”.

Ahí es donde estamos en la batalla contra el covid-19. Eso es lo que un líder honesto y valiente nos diría ahora, como lo han hecho muchos de nuestros gobernadores y alcaldes.

Pero si estabas esperando un momento de liderazgo de este presidente, acertado y churchilliano, no has estado prestando atención. Trump es Trump, primero, último y siempre.

Él es lo que es, lo cual es triste para nuestro país gravemente herido en este momento de juicio atroz.