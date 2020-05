Migrañas, asma y herpes zóster: cómo el estrés físico relacionado con el coronavirus afecta tu cuerpo y cómo combatirlo

(CNN) — El estrés constante de vivir en la era del nuevo coronavirus está afectando más que tu salud mental y tus capacidades de afrontamiento emocional. Es probable que también te esté afectando físicamente.

“Vivimos en un mar de hormonas del estrés todos los días”, dijo la experta en manejo del estrés, la doctora Cynthia Ackrill, editora de la revista Contentment, producida por el American Institute of Stress.

“No estamos diseñados para una aplicación constante de estos químicos”, dijo Ackrill. “La hormona del estrés, el cortisol, solo destruye nuestros cuerpos cuando se vierte en nuestro sistema repetidamente”.

Los niveles de cortisol, que están diseñados para mantenerte funcionando durante todo el día, deben aumentar por la mañana y disminuir a medida que avanza el día. El propósito de la hormona es mantener los niveles de azúcar en la sangre para mantener el funcionamiento del cerebro y los músculos y suprimir los sistemas no vitales, como la digestión, que pueden reducir la energía.

Pero cuando se desencadena por una situación estresante, los niveles de cortisol aumentan repentinamente y pueden tardar horas en disiparse. Si ese estrés es constante, esos niveles no disminuyen, lo que conduce al mal funcionamiento del cortisol y a un aumento de la inflamación que causa enfermedades.

“La inflamación está detrás de la diabetes. La inflamación está detrás de la enfermedad cardíaca. Está detrás de todas las enfermedades autoinmunes. Está detrás del asma y las alergias, y la lista continúa”, dijo Ackrill.

Si estás en riesgo genéticamente o ya tienes una afección inflamatoria, el estrés constante de hoy puede desencadenar o empeorar tus síntomas.

“Las predisposiciones que tienen las personas, ya sea asma o antecedentes de migraña o factores de riesgo cardiovascular subyacentes, el estrés en todos ellos es mucho más agudo ahora”, dijo Kaufmann, decano asociado de Investigación e Innovación en Universidad de Villanova en Pensilvania.

“Las personas tienen estrés diario y muchas veces no tienen ningún control sobre él. Es entonces cuando el estrés tiene su mayor impacto”, dijo el neurocientífico Peter Kaufmann, exjefe adjunto de la Rama de Aplicaciones Clínicas y Prevención del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre.

No lidiar con ese estrés, dijo, incluso puede ser mortal.

“En nuestro trabajo, encontramos que las personas que muestran respuestas fisiológicas al estrés mental tienen una mortalidad de dos a tres veces mayor en los siguientes cinco años”, dijo Kaufmann.

Así es como el estrés puede estar afectando a cinco de los sistemas clave de tu cuerpo.

Tu corazón

La tensión puede aumentar directamente la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo, y provoca la liberación de colesterol y triglicéridos en el torrente sanguíneo. La presión arterial puede dispararse por el estrés agudo y puede mantenerse alta a medida que el estrés continúa.

¿Qué es un accidente cardiovascular? (2018) 2:03

Sin embargo, la hipertensión y otros síntomas de enfermedad cardíaca son silenciosos, sin signos reales de que pueda estar entrando en una zona peligrosa.

Algunos de nuestros mecanismos de afrontamiento no tan maravillosos, como comer alimentos reconfortantes, beber alcohol y fumar cigarrillos o marihuana, también pueden aumentar nuestro riesgo.

Luego está el miedo real de que podamos perder a alguien que amamos por el coronavirus, o tal vez ya lo tengamos. Todo eso puede crear una tormenta perfecta de mal funcionamiento físico que incluso puede acortar nuestras vidas.

Kaufmann señala un estudio reciente que mostró cómo el estrés mental puede causar una caída en la fracción de eyección cardíaca, una medida de cuán bien bombea sangre la cámara principal del corazón.

“La cantidad de sangre que el corazón bombea se reduce con cada accidente cerebrovascular, y esa caída se asocia con una mayor incidencia de eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos, muerte y angina inestable que requiere hospitalización”, dijo Kaufman.

Incluso existe un ataque cardíaco relacionado con el estrés, a menudo llamado “síndrome del corazón roto”. Ocurre cuando el corazón está aturdido por un estrés repentino y su ventrículo izquierdo se debilita.

“Se ha demostrado que eso se desencadena por eventos agudos severos, como la pérdida repentina de un ser querido o un terremoto”, dijo Kaufmann. “Creo que algunos de los eventos cardíacos posteriores a (los eventos terroristas) del 11 de septiembre entrarían en esa categoría”.

En la mayoría de los casos, cuando el estrés emocional agudo se disipa, el corazón se recupera y vuelve a su forma normal.

“Pero he tenido pacientes que han desarrollado insuficiencia cardíaca congestiva aguda, arritmias potencialmente mortales, incluso la muerte por esta afección”, dijo el cardiólogo y autor de Nueva York, el doctor Sandeep Jauhar, en una entrevista previa con CNN.

“Creo que es el ejemplo más claro de cómo nuestras vidas emocionales afectan directamente nuestros corazones”.

Tu piel

La piel, uno de los órganos más grandes del cuerpo, es exquisitamente sensible al estrés.

“La relación entre la mente y la piel es esencial e innegable”, dijo el dermatólogo Alan Friedman, quien es presidente interino de Dermatología en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud George Washington.

“El estrés exacerba absolutamente las enfermedades primarias de la piel desde el acné hasta la psoriasis”, dijo Friedman, “Puede ‘despertar’ infecciones virales crónicas como el herpes simple [herpes labial] y el herpes zóster [culebrilla]”.

Dermatólogos en todo el país con los que CNN habló informaron de un aumento de las llamadas de consulta telemática desde marzo sobre afecciones de la piel relacionadas con el estrés como dolor, eczema, psoriasis y herpes zóster, una erupción dolorosa y ampollosa que puede desarrollarse después de tener varicela.

Con este masaje facial de un minuto te sentirás renovado 1:02

También hay un aumento en las llamadas de personas que experimentan el impacto de un mayor lavado de manos y el uso de equipos de protección personal como mascarillas y guantes.

“La dermatitis de contacto alérgica es enorme en este momento donde los miembros del público ahora usan guantes y mascarillas a las que normalmente no están acostumbrados”, dijo el dermatólogo Dr. Seemal Desai, de Plano, Texas, quien está en la junta directiva de la Academia Estadounidense de Dermatología.

“Realmente es bastante alarmante e inquietante cuántas afecciones de la piel estoy viendo que probablemente se vean agravadas por el estrés y la angustia del coronavirus”, dijo Desai. “Está fuera de control”.

Tus pulmones

Tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, es una condición de salud subyacente clave que pone a uno en mayor riesgo de un caso más grave de covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Mira el ataque del covid-19 a los pulmones en 3D 1:16

Un grupo de enfermedades que causan obstrucción del flujo de aire y problemas respiratorios, la EPOC, incluye enfisema y bronquitis crónica. Casi 16 millones de estadounidenses tienen EPOC, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

El estrés y la ansiedad pueden causar dificultad para respirar, lo que lleva a que “los síntomas de la EPOC empeoren y provoquen más ansiedad, respiración y miedo más rápidos”, dice la Fundación Nacional de Enfisema en su sitio web.

“En general, tendemos a no respirar tan bien cuando estamos estresados, por lo que nuestro intercambio de oxígeno es peor. También hay un pánico que lo empeora”, dijo Ackrill.

El asma es otra condición de salud subyacente que lo pone a uno en mayor riesgo de un caso más grave de covid-19. Una vez más, el estrés es un desencadenante común de un ataque de asma y puede empeorar los síntomas existentes.

De hecho, el estrés que siente un padre incluso se ha relacionado con un mayor riesgo de asma en sus hijos. Un estudio observó cómo el estrés de los padres afectaba las tasas de asma de los niños pequeños y descubrió que aquellos niños con padres estresados tenían un riesgo sustancialmente mayor de desarrollar asma.

“Durante un ataque de asma es casi como respirar a través de una pajita porque esa inflamación está restringiendo las vías respiratorias”, dijo la alergóloga, Dra. Lakiea Wright, en una entrevista previa con CNN.

“Se puede imaginar que si un virus que causa inflamación adicional ingresa allí, eso va a ser peor”, dijo Wright, especialista en Alergias e Inmunología en el Hospital Brigham and Women’s de Boston.

“Esos son los pacientes que podrían terminar conectados a ventiladores para ayudar con la respiración porque el covid-19 está haciendo mucho daño en los pulmones”.

Tu cerebro

El estrés se considera uno de los desencadenantes más comunes de los dolores de cabeza, no solo los dolores de cabeza por tensión, sino también las migrañas.

Las migrañas son ataques debilitantes que pueden aislar a una persona durante horas o días con dolor intenso, punzante, náuseas y vómitos. De acuerdo con la Migraine Research Foundation, la afección es la tercera enfermedad más prevalente en el mundo, afectando a 39 millones de hombres, mujeres y niños en Estados Unidos y mil millones en todo el mundo.

El estrés puede causar migrañas, el fuerte dolor crea más estrés y el patrón circular puede dificultar el dolor de cabeza y las personas que sufren de migraña.

La inflamación crónica causada por el estrés también puede afectar el cerebro mismo, reduciendo o afectando negativamente partes del cerebro relacionadas con la memoria, la motivación y la agilidad mental. Eso puede provocar depresión, ansiedad y otros trastornos mentales, que de otra forma circular empeoran con el estrés.

Los niveles crónicos de cortisol pueden afectar otras sustancias químicas en el cerebro que modulan la cognición y el estado de ánimo, incluida la serotonina, que es importante para la regulación y el bienestar del estado de ánimo. Los niveles elevados de cortisol también pueden interferir con el sueño, una necesidad clave para una actitud más feliz y saludable.

Tu intestino

Una cosa que el estrés no hace: no causa úlceras pépticas. Resultó ser un mito cuando la ciencia descubrió que este tipo común de úlcera en realidad es causado por una bacteria en el intestino llamada Helicobacter pylori. La ciencia estima que casi la mitad de la población mundial tiene Helicobacter pylori, pero no todos tienen una úlcera.

Sin embargo, el estrés puede empeorar las úlceras. De hecho, puede aumentar el dolor, la hinchazón, las náuseas y otras molestias estomacales de casi todas las molestias gastrointestinales.

Primero, a menudo comemos en exceso cuando estamos tensos, elegimos alimentos grasos reconfortantes, uso excesivo de alcohol o humo. Todo eso puede aumentar la acidez estomacal crónica o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, llamada ERGE. El estrés puede afectar la rapidez con que los alimentos se mueven por el cuerpo, lo que puede causar gases, diarrea y estreñimiento.

Y para las personas con síndrome del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad de Crohn, el estrés puede aumentar sus síntomas dolorosos, como calambres y diarrea.

Luchar contra el estrés

Coronavirus: ¿Cómo cuidar nuestra estabilidad emocional? 1:34

Una de las mejores cosas para superar el estrés es hacer ejercicio. El ejercicio puede crear una respuesta antiinflamatoria, mejora el estado de ánimo, la cognición y su salud física.

Mantenerse socialmente conectado con amigos y familiares, un desafío mientras nos distanciamos socialmente, es otra excelente manera de combatir el estrés.

La atención plena y la meditación son otras formas clave de aliviar la tensión, junto con actividades físicas relajantes como taichí, yoga y estiramientos suaves.

Esos métodos a menudo enseñan la respiración profunda, otra forma clave de reducir el estrés que se puede usar en el momento.

Para hacerlo correctamente, respire por la nariz, sosténgalo y luego exhale muy lentamente por la boca como si estuviera respirando a través de una pajita.

“Y cuando exhalas lentamente, mejoras tu imagen completa de la vida y reduces tu nerviosismo”, dijo la consejera de trauma Jane Webber, profesora de Educación de Consejeros de la Universidad de Kean en Nueva Jersey, en una entrevista previa con CNN.

Webber también recomienda esbozar una sonrisa. Mira películas divertidas, escucha rutinas de comedia, pide a todos los que hables por teléfono que te cuenten una broma.

“Recuerda, no puedes estar ansioso y sonreír al mismo tiempo. Eso es algo fisiológico”, dijo Webber.

Finalmente, no dudes en pedir ayuda, dicen los expertos. Se ha demostrado que la terapia cognitiva conductual, una forma de terapia de conversación que se enfoca en pensamientos y acciones específicas, ayuda a reducir el estrés cuando se practica con un terapeuta, dijo Kaufmann.

“Realmente lleva a las personas a través de ejercicios mentales comprender si ciertos tipos de reacciones son apropiadas o no bajo las circunstancias y si tienen alternativas”, dijo.

“Sin ese aspecto cognitivo en el que las personas realmente piensan en lo que está sucediendo en sus vidas, no se puede lidiar con los problemas más grandes simplemente diciéndose a sí mismo que se relaje porque esos problemas van a continuar”, agregó.

Si esta epidemia mundial puede ayudarnos a comenzar a hablar sobre nuestro estrés y tomar medidas, eso sería una buena noticia, dijo Ackrill.

“Durante décadas hemos barrido el estrés debajo de la alfombra”, dijo. “Y sin un modelo en nuestra mente de lo que era y sin habilidades o recursos específicos para enfrentarlo, la mayoría de nosotros sentimos vergüenza de no estar lidiando bien con el estrés”.

“La vergüenza lo complica”, agregó Ackrill. “Pero creo que ahora finalmente puede convertirse en un tema seguro. Creo que finalmente puede ser más seguro ser vulnerable. ¿Necesitamos eso? Necesitamos que la gente hable de eso”.