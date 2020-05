Para algunos niños, los efectos de esta pandemia durarán para siempre

(CNN) — Recientemente, CNN reportó sobre una caída alarmante en los reportes de abuso infantil y negligencia durante la cuarentena por coronavirus.

Para saber más sobre los efectos a largo plazo de la pandemia en los niños, hablé con la Dra. Nadine Burke Harris, quien se desempeña como cirujana general de California y desde esa posición está profundamente involucrada en la agresiva respuesta del estado al coronavirus. Quería hablar con Harris en particular porque está en un lugar en el que recibe presiones cruzadas. El logro de su carrera ha sido llamar la atención sobre los efectos que el trauma en los niños tiene en su salud durante toda la vida (si quieres aprender más sobre eso, puedes ver su charla TED “Cómo el trauma en la infancia afecta la salud durante toda la vida”, que ha sido vista muchos millones de veces).

Sin embargo, su trabajo actual involucra una política de cierre que crea el ambiente perfecto para ese trauma, lo que plantea la pregunta de si los funcionarios estatales están sopesando el bienestar de los niños al trabajar para detener la propagación del coronavirus.

Una cosa que debes saber antes de seguir leyendo: la abreviatura profesional de trauma infantil es ACEs, que viene del inglés Adverse Childhood Experience (experiencias adversas en la infancia). Los niños tienen una puntuación dependiendo de la cantidad de experiencias adversas que enfrentan y existe una correlación entre una puntuación más alta y una peor salud más adelante en la vida.

La piedra angular de este trabajo es un estudio realizado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Kaiser Family Foundation.

Te presentamos una versión editada de la entrevista, que fue realizada por teléfono:

ZW: Iba a escribir sobre cómo el encierro por el coronavirus marcará a toda una generación de niños. Pero tu área de interés específica es cómo el trauma en la infancia afecta la salud a largo plazo. ¿Va a suceder eso también por el virus?

NBH: entiendo tu pregunta, pero hay dos partes del tema que quiero aclarar. Cuando observamos las experiencias adversas en la infancia identificadas en el estudio de los CDC y Kaiser, estas incorporan 10 criterios que incluyen el abuso físico, emocional y sexual; el descuido físico y emocional; crecer en un hogar donde uno de los padres tenía una enfermedad mental, era adicto a sustancias o se encontraba encarcelado; donde hubo una separación o divorcio de los padres; o violencia doméstica. Así pues, esos son los 10 criterios del ACE.

Y lo que vemos es que cuantos más de esos haya experimentado una persona, mayor es el riesgo para la salud durante toda la vida, para la salud mental y los problemas de comportamiento. La razón para ello es que la activación repetida de la respuesta al estrés puede llevar a una perturbación de la respuesta al estrés que altera el desarrollo del cerebro, el sistema inmunológico y el sistema hormonal.

Ahora, lo que vemos en la pandemia de covid-19 es que la violencia en la pareja está aumentando, el uso de sustancias está aumentando y los desórdenes de salud mental están aumentando. Y debido a eso, por un lado, estamos viendo un aumento de los ACEs tradicionales, y eso es realmente preocupante.

Pero para el otro punto que estás señalando… el sistema de respuesta al estrés de todas las personas está activado ahora mismo. ¿Verdad? Y eso corre para para niños y adultos.

De lo que entendemos sobre la manera en que el sistema de activación de respuesta al estrés lleva a riesgos de salud a largo plazo, hay una pieza que es muy, muy importante, que es que si los niños reciben un cuidado adecuado de amortiguación, eso puede amortiguar biológicamente esa respuesta al estrés y prevenir esos daños.

Así que una de las cosas más importantes que vemos en este momento es la importancia de esa relación estable y enriquecedora, y del ambiente para los niños.

ZW: Pero no están en la escuela. No pueden ir centros comunitarios. ¿Existe un universo de niños que básicamente están siendo barridos bajo la alfombra durante esta pandemia?

NBH: así que, yendo a tu punto, eso es realmente preocupante. Lo que observamos en el estado de California es que, mientras que todos los otros indicadores de ACEs aumentaron, los informes de maltrato infantil cayeron de un 40% a un 50% a nivel estatal desde que se implementó la orden de permanecer en casa.

Lo que creemos es que los niños no están manteniendo contacto con adultos seguros que harían las denuncias. Así que no creemos que el maltrato infantil esté cayendo. Creemos que probablemente esté siguiendo las tendencias de esos otros indicadores y aumentando.

Pero la preocupación es que no se informe. Así que sí, hay una preocupación real sobre el mayor riesgo que pueden estar enfrentando los niños.

ZW: Usted es el cirujana general de California y debe tener alguna entrada o al menos estar al tanto de algunas de las decisiones que se están tomando sobre la orden de confinamiento. ¿Hasta qué punto los responsables de la toma de decisiones están teniendo en cuenta estas consecuencias involuntarias ahora mismo?

NHB: bueno, sabes, ciertamente que cuando estamos pensando en la orden de permanecer en casa estamos pensando en todas estas cosas. Estamos pensando en el impacto económico. Estamos pensando en estos impactos secundarios vinculados al estrés. Estamos pensando en la seguridad y el bienestar, y observando la cifra de muertos vinculados con el virus. Así que todo esto está siendo considerado.

ZW: ¿Qué deberían estar haciendo los estados para llegar a los niños que no están siendo alcanzados por los informadores habituales?

NBH: así que algunas de las cosas que hemos estado animando a la gente a hacer han sido, por ejemplo, si eres un adulto de confianza en la vida de un niño, seguir estando presente, incluso si es enviando un mensaje de texto o por FaceTime. Si se trata de los abuelos conectándose a las vidas de los niños, entrenadores, líderes espirituales… Estamos intentando motivar a todos los que juegan un papel en la vida de los niños a acercarse a otros y no solo a los niños, sino también a los cuidadores que pueden estar luchando.

También disponibilizamos en el sitio web del estado COVID19.ca.gov líneas directas y de ayuda, incluyendo la línea de crisis para adolescentes, la línea nacional de violencia doméstica y la línea de prevención de suicidios. Son todos diferentes recursos a los que las personas puede llegar fácilmente y recibir ayuda si la necesitan.

ZW: Tiene la formación perfecta como doctora y defensora pública para este momento, porque estaba hablando de este tema específico mucho antes de que la pandemia nos golpeara, y ahora está en posición de hacer algo al respecto, en un momento en el que parecería ser la peor pesadilla para usted que no podamos llegar a estos niños. ¿Cómo ha procesado eso?

NBH: bueno, creo que trato de ser una persona orientada a las soluciones.

Y definitivamente estoy enfocada en cómo utilizamos los recursos que tenemos. Un ejemplo es -y tengo que decir que es realmente muy oportuno- que el estado de California acaba de lanzar una iniciativa llamada ACEs Aware.

Es un programa estatal para entrenar a los médicos que brindan atención primaria para que detecten experiencias infantiles adversas tanto en niños como en adultos y respondan con apoyo y soluciones en base a la información sobre el trauma.

Es una de las piezas que son muy poderosas. Y no sólo estamos ofreciendo formación y apoyo a los clínicos para que hagan este trabajo, sino que también estamos dando compensaciones. Así que estamos pagando a los proveedores para hacer esto y el momento no podría ser más oportuno. Porque ahora mismo, como los niños no están en la escuela, no son vistos por sus maestros y entrenadores.

La Academia Americana de Pediatría de hecho anunció el viernes su recomendación de que los pediatras retomen las visitas presenciales para los exámenes de bienestar de los niños. Por lo tanto, reconocemos que los médicos y otros profesionales de la salud de primera línea pueden ser un puente importante entre los niños y los servicios y recursos que necesitan. Y nuestros doctores en California están ahora trabajando en la detección de las experiencias adversas en la infancia. Así que eso es realmente importante. Y de hecho, como estado emitimos una guía tanto para los profesionales de la salud que atienden a adultos como a niños para decir que va a haber un aumento de las enfermedades crónicas relacionadas con el estrés, desde presión sanguínea alta hasta diabetes, uso de sustancias y depresión.

ZW: ¿Qué importancia tienen las escuelas específicamente para tratar de identificar y mitigar estos problemas? ¿Es exagerado decir que las escuelas son el detector más importante?

NBH: una de las cosas que quiero aclarar es que aunque estamos entrenando a los doctores y otros trabajadores de la salud para examinar ACEs, reconocemos el rol de las escuelas y el entorno educativo.

Cada persona tiene un rol que jugar. Así que recomendamos que los doctores y proveedores de servicios de salud examinen, pero son los educadores quienes están en la posición de proveer las dosis diarias de interacción enriquecedora y amortiguadora que son sanadoras para los niños.

Y desde ese punto de vista, nuestra comunidad educativa tiene uno de los papeles más vitales que desempeñar.

Y eso requiere que nuestras instituciones educativas sean sensibles al trauma y se informen sobre el trauma para saber cómo reconocer que cuando un niño muestra, por ejemplo, poca capacidad de controlar los impulsos o arrebatos de ira, esos de hecho pueden ser síntomas de un niño que tiene una respuesta hiperactiva al estrés debido a la adversidad que ha experimentado.

Creo que los educadores tienen este papel realmente importante de reconocer eso y luego conectar a ese niño con servicios familiares que sean curativos en lugar de seguir con respuestas punitivas o estigmatizantes.

ZW: Estamos haciendo esta entrevista y estoy en casa. Mis hijos están fuera. Este cierre va a ser más duro para las comunidades que no tienen esos lujos. ¿Esto va a agravar la naturaleza de estar en riesgo, si ese es el término correcto?

NBH: una de las cosas que estamos viendo ahora mismo con la pandemia de coronavirus es que las comunidades negras y de tez oscura están sufriendo un impacto desproporcionado del covid-19 en términos de tasas de infección y de mortalidad.

Y parte de eso tiene que ver con el hecho de que reconocemos que hay un mayor riesgo de exposición. Los negros y las personas de tez oscura están sobrerrepresentadas entre los trabajadores de primera línea que son realmente trabajadores esenciales, por ejemplo los empleados de supermercados o conductores de autobuses, gente que está en el sector de los servicios.

Además, cuando hablo de la sobreactividad en la respuesta al estrés como resultado de los ACEs que conducen a cambios en la función cerebral, inmunológica y hormonal, este proceso biológico se conoce como respuesta tóxica al estrés.

Y lo que sabemos es que cuanto mayor sea la dosis total de adversidad que alguien ha experimentado en su vida, mayor es el riesgo de que tenga una respuesta tóxica al estrés.

Reconocemos que la dosis acumulativa de adversidad para las personas negras y de tez oscura en promedio como población tiende a ser más alta en parte debido a la discriminación histórica que ha limitado el acceso a ciertas oportunidades educativas en los barrios y oportunidades de trabajo, pero también porque la experiencia de la discriminación es en sí misma una adversidad que también es un factor de riesgo para el estrés tóxico.

No es uno de los ACEs tradicionales porque no fue uno de los criterios que se analizaron en el estudio, pero reconocemos que es una adversidad que aumenta el riesgo de esta respuesta al estrés.

Y una de las preocupaciones es que esto puede estar desempeñando un papel en el aumento de la vulnerabilidad de las comunidades negras y de tez oscura frente al covid-19 y en el aumento de la tasa de mortalidad.

Así que cuando haces la pregunta al revés – ¿qué comunidades sufrirán un mayor impacto?- creemos que las comunidades que experimentan mayores dosis de adversidad son las que tienen una mayor vulnerabilidad en este tiempo.

ZW: ¿Hay algo más que quieras decir a nuestros lectores?

NBH: Creo que lo que me viene a la mente es que cuando la mayoría de la gente piensa en el impacto del estrés, piensa en la ansiedad, la depresión o el abuso de sustancias, en las consecuencias para la salud mental y en el comportamiento.

La investigación y la literatura en la que ha trabajado mi equipo ha mostrado que después de los desastres naturales, algunas de las cosas que vemos son un mayor riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral, un mayor riesgo de diabetes y un mal manejo de la diabetes, un mayor riesgo de presión arterial alta.

Al tiempo que nuestro sistema de salud está respondiendo a la pandemia de covid-19, creo que es igual de importante para nosotros, desde el punto de vista del cuidado de la salud, mirar los impactos secundarios de la pandemia de covid-19 – el estrés y el aumento de enfermedades crónicas relacionadas con el estrés – así como estudiamos la infección de covid-19 en sí misma.