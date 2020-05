Trump dice que está tomando hidroxicloroquina: ¿qué es y para qué sirve?

Trump dice que él decide qué días tomar hidroxicloroquina 1:51

(CNN) — Donald Trump dijo el lunes que está tomando hidroxicloroquina, un medicamento que ha sido probado para tratar el coronavirus, aunque no hay evidencia de que tomarlo pueda prevenir la infección con el virus e incluso, según estudios, podría ser dañino.

“Hace un par de semanas, comencé a tomarla”, dijo Trump. Más tarde dijo que lo había estado tomando todos los días durante una semana y media.

Cuando se le preguntó si el médico de la Casa Blanca lo recomendó, Trump respondió que “no”. “Le pregunté qué crees, dijo, ‘Bueno, si quieres hacerlo…”, dijo el presidente a periodistas.

¿Qué es la hidroxicloroquina?

La hidroxicloroquina, también conocida por la marca Plaquenil, y su análogo, la cloroquina, se derivan de la quinina, que químicos franceses aislaron en 1820 de la corteza del árbol de la cinchona, según Medicines for Malaria Venture.

En 1934, científicos alemanes crearon la cloroquina sintética como parte de una clase de antipalúdicos, dijo MMV.

La hidroxicloroquina es la versión menos tóxica de la cloroquina.

MIRA: Trump dice que toma hidroxicloroquina desde hace más de dos semanas y sin recetar

¿Para qué sirve?

La hidroxicloroquina se usa para tratar o prevenir la malaria y para tratar afecciones autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide.

Pero desde 2006 no se ha recomendado su uso en la malaria severa debido a problemas de resistencia, particularmente en la región de Oceanía, según la Organización Mundial de la Salud.

También tiene valor como un “fármaco antirreumático modificador de la enfermedad” que puede disminuir el dolor y la hinchazón de la artritis, según el American College of Rheumatology. Se usa para tratar la artritis reumatoide, la artritis infantil, algunos síntomas de lupus y otras enfermedades autoinmunes.

“No está claro por qué la hidroxicloroquina es efectiva en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Se cree que la hidroxicloroquina interfiere con la comunicación de las células en el sistema inmune”, dice la universidad.

No hay evidencia de que tomar hidroxicloroquina pueda prevenir la infección con covid-19.

¿Qué han dicho los estudios?

Un nuevo estudio, el más grande de su tipo, muestra que la hidroxicloroquina no funciona contra covid-19 y podría causar problemas cardíacos, informó la semana pasada Elizabeth Cohen de CNN.

El estudio fue publicado en el Journal of the American Medical Association. Sigue a un estudio publicado en el New England Journal of Medicine que también mostró que el medicamento no combate el virus.

Hidroxicloroquina: sin beneficio para pacientes de covid-19 2:39

El Consejo Federal de Medicina de Brasil (CFM) autorizó el uso de la cloroquina e hidroxicloroquina en pacientes con diagnóstico confirmado de covid-19 en solo tres casos y siempre que haya acuerdo entre médico y paciente.

Un estudio mostró que los pacientes con coronavirus que toman hidroxicloroquina tenían la misma propensión a necesitar ventilación mecánica y tuvieron tasas de mortalidad más altas en comparación con aquellos que no tomaron el medicamento, según un estudio de cientos de pacientes en la Administración de Salud de Veteranos de Estados Unidos.

Estudios en Brasil y Suecia también han detectado efectos secundarios en los pacientes: desarrollaron problemas cardiacos. Y un estudio en Francia encontró que no combatió el covid-19 y además se asoció con complicaciones cardiacas.

LEE: Cloroquina e hidroxicloroquina: aumentan preocupaciones sobre riesgo cardíaco en torno a su uso para tratamiento de covid-19

Incluso antes de que se publicaran estos informes, la Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) y los Institutos Nacionales de Salud emitieron advertencias sobre el uso de los medicamentos para pacientes con coronavirus.

La FDA advirtió contra el uso de hidroxicloroquina y cloroquina para tratar el nuevo coronavirus y dijo que solo deben usarse en hospitales o ensayos clínicos porque pueden matar o causar efectos secundarios graves.

Estos incluyen problemas graves del ritmo cardíaco en pacientes con covid-19 tratados con los medicamentos, especialmente cuando se combinan con el antibiótico azitromicina u otros medicamentos que pueden afectar el corazón.

¿Qué dice Trump?

Trump dijo que no había estado expuesto, pero que comenzó a tomar el medicamento porque había escuchado de los trabajadores de primera línea que le enviaron cartas diciendo que lo tomaban preventivamente.

“Aquí está mi evidencia: recibo muchas llamadas positivas al respecto”, dijo Trump.

El presidente dijo que no sabe si funciona, pero afirmó que “si no funciona, no te vas a enfermar y morir”.

El principal corresponsal médico de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, escribió en 2018 que Trump tiene una forma común de enfermedad cardíaca, según los resultados de su examen físico.

Trump cree que el medicamento puede ser un arma poderosa contra covid-19, dice, “y hay señales de que funciona en esto, algunas señales muy fuertes” y que tomar el medicamento podría ser útil como medida preventiva para los trabajadores de la salud.