Protestas por la muerte de George Floyd en varias ciudades de EE.UU.: hay disturbios en Minneapolis y Atlanta

Alcaldesa de Atlanta: "Esto no es una protesta... esto es un caos"

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, estaba visiblemente enojada en una conferencia de prensa durante las protestas de Atlanta el viernes, y les dijo a los manifestantes que “se fueran a casa” después de que se tornaron violentos y un policía resultó herido.

“Lo que veo que sucede en las calles de Atlanta no es Atlanta. Esto no es una protesta, esto no está en el espíritu de Martin Luther King, Jr. Esto es un caos. Una protesta tiene un propósito. Cuando el Dr. King fue asesinado, no le hicimos esto a nuestra ciudad”, dijo. “Si quieres un cambio en Estados Unidos, ve y regístrate para votar… ese es el cambio que necesitamos en este país”.

Agregó: “Si te importa esta ciudad, vete a casa”.