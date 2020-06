“No lo hagas”: Nike ajusta su tradicional eslogan en un mensaje sobre el racismo en EE.UU.

Kaepernick: Anuncio del deportista con Nike gana un Emmy 0:45

(CNN) — La marca famosa por su campaña que te dice “Hazlo” (Just Do It) ahora dice “No lo hagas” (Don’t Do It), en un nuevo mensaje enfocado en la raza.

El viernes por la noche, Nike publicó en sus cuentas de redes sociales un video solo con texto con un mensaje que dicen “Por una vez, no lo hagas”, un ajuste en el eslogan icónico de la marca que es conocido en todo el mundo.

El mensaje dice:

“Por una vez, no lo hagas. No finjas que no hay ningún problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te sientes y calles. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio”.

El mensaje de Nike llega cuatro días después de que George Floyd, de 46 años, murió bajo custodia policial en Minnesota siendo sus últimos momentos grabados en video. Mientras era arrestado, Floyd fue inmovilizado por la rodilla de un agente de la policía de Minneapolis. El video muestra a Floyd suplicando y diciendo que siente dolor y no puede respirar. Luego, cierra los ojos y se detienen las súplicas. Fue declarado muerto poco después. El policía fue arrestado el viernes y acusado de homicidio.

Esta no es la primera vez que Nike usa su eslogan para algo más que lo deportivo.

“Nike tiene una larga historia de estar en contra de la intolerancia, el odio y la desigualdad en todas sus formas”, dijo Nike en un comunicado a CNN el sábado. “Esperamos que al compartir este video podamos servir como catalizador para inspirar acciones contra un problema profundo en nuestra sociedad y alentar a las personas a ayudar a forjar un futuro mejor”.

Para conmemorar el 30 aniversario del eslogan “Just Do It” en 2018, Nike lanzó un anuncio con Colin Kaepernick, el exmariscal de campo de los San Francisco 49ers que se arrodilló durante el Himno Nacional como protesta en un juego de pretemporada de la NFL. En este anuncio, Nike abordó las protestas durante el Himno Nacional sobre la injusticia racial en la NFL, y el anuncio fue precedido por la campaña “Igualdad” de la firma. Lanzada en 2017, esa campaña se centró en cómo los deportes pueden romper barreras.