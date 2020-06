La gente está ahorrando más que nunca. Conoce dónde puedes guardar tu efectivo

Con las bajas tasas de intereses, ¿me conviene refinanciar? 2:20

(CNN Business) — Como muchos estadounidenses enfrentan un futuro financiero incierto como resultado de la pandemia de coronavirus, más personas están ahorrando dinero en efectivo.

La tasa de ahorro personal (que indica la cantidad que las personas ahorran como porcentaje de sus ingresos disponibles) se disparó al 33% en abril. Había estado alrededor del 8% durante meses, pero luego aumentó hasta el 13% en marzo antes de aumentar en abril, según nuevos datos de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA, por sus siglas en inglés). Esta es, por mucho, la tasa de ahorro más alta registrada desde que BEA comenzó a rastrearla en 1959.

La acumulación de efectivo se debe en gran medida a la pandemia, que ha hecho que las personas sean cautelosas sobre su salud y sus finanzas, y ha detenido a muchos de sus hábitos de gasto rutinarios, dijo Ken Tumin, experto bancario en DepositAccounts.com, un sitio de comparación de cuentas bancarias.

“La gente realmente está viendo la importancia de tener un fondo de emergencia sólido”, afirmó. “Todo el mundo conoce a alguien que ha tenido una pérdida de trabajo o la han experimentado ellos mismos. Es un llamado de atención para tener un fondo de emergencia con fácil acceso”.

Al mismo tiempo, los pagos de estímulo y los reembolsos de impuestos han disminuido en las cuentas bancarias de los estadounidenses, ayudándoles a acumular sus ahorros. Pero con las tasas de interés en mínimos históricos, es difícil ganar mucho con ese efectivo.

Esto es lo que debes considerar al buscar un lugar para almacenar tus ahorros de emergencia.

Cuentas de ahorro tradicionales

Las tasas de interés en las cuentas de ahorro habían estado cayendo desde el verano pasado. Y luego cayeron aún más en marzo después de que la Reserva Federal redujo la tasa de fondos federales en un movimiento de emergencia cuando se produjo el brote de coronavirus.

La tasa promedio nacional en todas las cuentas de ahorro esta semana fue de 0,06% de rendimiento porcentual anual, o APY, según la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC. Los grandes bancos, como Chase, Wells Fargo o Bank of America ofrecen cuentas de ahorro cercanas al 0,01%. Ciertas cuentas prémium pueden ser ligeramente más altas.

Eso no es un gran retorno. Pero, para muchos ahorradores en este entorno de tasa ultrabaja, el beneficio que ofrecen las cuentas de ahorro tradicionales es conveniente.

Si bien las cuentas de ahorro tradicionales y en línea están aseguradas por la FDIC, la accesibilidad a las sucursales en los bancos tradicionales hace que sea más fácil hacer cosas como depositar efectivo, algo que es más difícil de hacer con las cuentas de ahorro en línea.

Pero los grandes bancos tienden a cobrar tarifas mensuales más altas.

Y esas tarifas pueden aumentar, dijo Steven Chau, planificador financiero certificado con Know Your Worth Financial de Tempe, Arizona.

“La diferencia en las tasas de interés en este entorno no va a superar el costo de algunas tarifas”, indicó Chau.

5 pasos para proteger tu puntaje de crédito durante una pandemia 3:24

Cuentas de ahorro en línea

Para obtener una mayor tasa de rendimiento mientras se mantiene un fácil acceso y seguridad, las cuentas de ahorro en línea son una de las mejores opciones para tu efectivo, dijo Tumin. Empresas como Ally Bank, Vio Bank, Nationwide de Axos Bank, Synchrony Bank o Marcus de Goldman Sachs, a menudo tienen gastos generales más bajos que los principales bancos y ofrecerán tasas más altas para atraer clientes.

“Están asegurados por la FDIC y puedes mantener tu cuenta corriente existente”, explicó.

Las tasas de las cuentas de ahorro en línea han caído, pero siguen siendo más altas que en los bancos regulares. Las tasas actuales disponibles, de acuerdo con sitios de comparación como NerdWallet, Investopedia o DirectAccount superan el 1,6%. First Foundation Bank ofrece una tasa de 1,6%, más de 26 veces la tasa promedio nacional.

“Las tasas están por encima del 1% ahora, pero las tasas de las cuentas de ahorro en línea están cayendo”, indicó Tumin. “No me sorprendería que cayeran al 1%”.

Al 1%, si depositas US$ 10.000, esa es la diferencia entre ganar US$ 100 al año si la tasa se mantuvo sin cambios en un banco en línea versus US$ 1 al final del año de una cuenta de ahorros tradicional que ofrece 0,01%.

“Este no es un gran retorno, pero es mejor que nada para los fondos que necesitan mantenerse líquidos para cualquier necesidad que pueda surgir”, señaló Ryan Watermiller, planificador financiero certificado de Ankeny Financial Planning en Iowa.

Solo asegúrate de leer la letra pequeña: algunas cuentas en línea cobran una tarifa si no has realizado un depósito o retiro dentro de un cierto número de meses o si el saldo cae por debajo de un monto específico. Y hay algunas cuentas que funcionan como un certificado de depósitos al cobrar una multa por cerrar la cuenta antes de un período de tiempo específico.

Alternativas a las cuentas de ahorro

CD: otro lugar seguro para poner su dinero es un certificado de depósito, o CD. Es similar a una cuenta de ahorros ya que está asegurada por el gobierno federal, pero acepta dejar tu dinero allí por un período de tiempo, como seis meses, un año, cinco años o incluso más. Por lo general, gana más intereses cuanto más tiempo dejes tu dinero.

Pero, como con las cuentas de ahorro, el interés no es mucho.

El CD promedio de 6 meses tiene una tasa de interés de 0,17% y un CD de 5 años tiene 0,52%, según la FDIC.

“Debido a que las tasas de CD han caído tanto, no es un buen momento para guardar en este momento”, dijo Tumin. “Ahora hay varios bancos en línea que reducen tanto sus tasas de CD a 5 años que son más bajas que las tasas de sus cuentas de ahorro”.

Pero, asegura, si ya tienes una escalera de CD en funcionamiento, en la que los CD maduros se transfieren a nuevos CD, quédate con ella.

Sin embargo, antes de pasar automáticamente a tu banco actual, compara precios, recomendó.

“Incluso los bancos en línea han estado reduciendo las tasas de CD a mínimos históricos, pero no todos”, afirmó. “Tu banco puede ser uno que está reduciendo las tasas y puedes obtener una tasa mejor en otros lugares. Mira a tu alrededor. No querrás fijar una tasa muy baja si puedes encontrar algo mejor”.

Cuentas del mercado monetario: las cuentas del mercado monetario, que generalmente obtienen tasas más altas que las cuentas de ahorro, pueden permitir la emisión de cheques o tarjetas de débito y pueden requerir un depósito mínimo más alto.

Las cuentas del mercado monetario ganan un promedio de 0,09%, según la FDIC.

Pero puede haber algunas tarifas involucradas. Algunas cuentas del mercado monetario pueden tener tarifas mensuales, tarifas de cuenta inactivas u otras tarifas por no cumplir con las especificaciones del banco.

Cuentas corrientes de alto rendimiento: las cuentas corrientes de alto rendimiento, a veces llamadas cuentas corrientes de recompensa, generalmente son ofrecidas por bancos comunitarios o cooperativas de crédito y ofrecen recompensas por cumplir con los requisitos específicos de la cuenta.

Las tasas pueden ser similares o mejores que las cuentas de ahorro en línea en alrededor del 1,5% o más, según DepositAccounts, pero generalmente se te exige que realices un número específico de pagos con tarjeta de débito o gastes una cierta cantidad de dinero de la cuenta cada mes para obtener la tasa más alta.

La mayoría no tiene tarifas, pero debes cumplir con los requisitos para obtener la alta tasa de interés.

“Las cuentas corrientes de recompensa pueden al menos proporcionar una forma de ganar algún interés en este momento en un entorno donde las tasas son bajas y seguirán siendo bajas durante algún tiempo”, aseguró Tumin.