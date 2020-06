OPINIÓN | Cómo los periodistas se convierten en objetos de odio

La campaña del presidente Trump demanda disculpas de CNN 1:02

Nota del editor: Ruth Ben-Ghiat es colaboradora frecuente de CNN Opinión y profesora de historia e italiano en la Universidad de Nueva York; escribe sobre autoritarismo y propaganda política. Las opiniones expresadas en este comentario son propias de la autora. Ver más opinión en CNNe.com/opinion

(CNN) — “¿Para quién eres esencial?”, gritó un agente del Departamento de Policía de Nueva York el 2 de junio cuando se enfrentó al camarógrafo Robert Bumsted y al fotógrafo Maye-E Wong de la agencia de noticias Associated Press, mientras intentaban informar sobre una protesta. Los dos periodistas, a quienes se les pidió que abandonaran el lugar, habían señalado que los miembros de prensa eran considerados “trabajadores esenciales” y no podían ser expulsados de las calles. Se registró parte del incidente, y la policía de Nueva York dijo que lo revisará “lo antes posible”. Además, una portavoz de Associated Press, Lauren Easton, respondió la pregunta de aquel oficial, y dijo: “El papel de los periodistas es informar las noticias en nombre del público”.

Evidentemente, en Estados Unidos eso te convierte en una amenaza. Las últimas dos semanas han estado marcadas no solo por una ola histórica de protestas contra la brutalidad policial y el racismo en la sociedad estadounidense, luego del horrible asesinato de George Floyd, sino también por un nivel de hostilidad hacia la prensa sin precedentes. De acuerdo con Press Freedom Tracker de Estados Unidos (Administrado por Freedom of the Press Foundation y asesorado por el Comité para la Protección de los Periodistas, el Instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia, Reporteros sin Fronteras y otros), se registraron más de 380 incidentes desde el 26 de mayo: al menos 56 arrestos, 78 ataques físicos (50 de ellos por parte de agentes de policía), 49 casos de gases lacrimógenos y 89 periodistas heridos por balas de goma y proyectiles. Los manifestantes también agredieron a periodistas (uno de Fox News fue atacado y perseguido por una manifestación fuera de la Casa Blanca), pero la policía representa la mayor parte de la agresión.

Para algunos periodistas, esta reacción ha sido un llamado de atención. La fotógrafa de Los Angeles Times, Carolyn Cole, trabaja en zonas de conflicto internacional, pero su córnea fue dañada en Minneapolis, cuando la policía roció su ojo izquierdo mientras cubría una protesta allí. La jefa de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, se disculpó entonces con los periodistas. “No esperaba que nos atacaran directamente”, le dijo a The New York Times.

Eso no es sorprendente: convertir a los periodistas como un grupo en enemigos públicos es un fenómeno más típico de las sociedades autoritarias que de las democracias. Como sistema político, el autoritarismo gira en torno a la destrucción de las normas democráticas de transparencia y rendición de cuentas, y la supresión o manipulación de información que no respalda la visión egoísta de la realidad por parte del líder. La prensa libre siempre es una víctima de primera línea.

La neutralidad periodística no es un concepto que los estados autoritarios reconocen. Al igual que en la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, usted está con el líder, cantando sus alabanzas, o es visto como un enemigo político, acusado de organizar “cacerías de brujas” contra él. Cientos de periodistas turcos fueron arrestados en la represión tras el intento de golpe de estado de julio de 2016 contra el presidente turco. Hasta el 8 de mayo, según el Stockholm Center for Freedom, 88 todavía están en prisión, otros 77 esperan juicio y 167 más están en libertad o en el exilio. Fueron obligados a huir de su tierra natal como si fueran criminales, porque están en la mira de Erdogan.

Trump admira abiertamente a Erdogan y otros autócratas, y sabemos que encarcelar a periodistas que él considera críticos siempre ha estado en su mente. En 2017, el nuevo presidente le preguntó al entonces director del FBI James Comey si sería posible. Al gobernar una democracia que aún funciona, Trump carece de control sobre el panorama de los medios nacionales que disfrutan sus pares no liberales. Así que ha trabajado durante años para cultivar el odio público hacia los periodistas, lo que lo convierte en una característica de su tiempo en el cargo. A menudo escuchamos que Trump es incompetente o perezoso, pero no en este tema. Ha trabajado con gran tenacidad y consistencia para transformar la forma en que se ve a los periodistas.

Por supuesto, la hostilidad hacia los medios no es nueva. El universo mediático de derecha había denunciado durante mucho tiempo a los principales medios de comunicación, aparte de Fox News, como parcializados y dignos de nuestro desprecio. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses carecían de la animosidad que muchos tienen hacia otros grupos a los que Trump se ha dirigido (como musulmanes, migrantes y personas negras). Trump tuvo que subir la apuesta para convertir a los periodistas en un objeto de odio. Comenzó como candidato haciendo de la demonización de la prensa una parte integral de sus manifestaciones. Burlarse y abuchear a los reporteros se convirtió en un comportamiento normal para sus seguidores antes y después de su elección, y no fue difícil detectar a hombres o mujeres que usaban camisetas que abogaban por linchar a la prensa. Pronto, ver a los medios como merecedores del castigo se convirtió en parte de la visión mundial en apoyo a Trump.

Una vez que comenzaron las protestas y los ataques contra la prensa, el presidente recurrió a esta historia de demonización. En un tuit del 31 de mayo, culpó a los periodistas por los disturbios sociales, asociándolos a los activistas de Antifa que ha calificado como terroristas. “Los medios de comunicación patéticos están haciendo todo lo que está a su alcance para fomentar el odio y la anarquía”, escribió Trump, llamando a los periodistas “personas verdaderamente malas con una agenda enferma”. Tales palabras apenas alientan la disminución de la violencia contra los medios.

¿Cómo se conecta esto con los oficiales de policía golpeando a periodistas en las calles? Tal como descubrió un informe del FBI de 2015, los agentes de policía de todo el país figuran en ese universo extremista. Allí se documentan los “vínculos activos” entre los oficiales de la ley, actuales y anteriores, con los supremacistas blancos y otras fuerzas antidemocráticas que abrazan la violencia como una herramienta para lograr un cambio político y tratar con aquellos que se consideran enemigos.

Sabemos que Trump ha exacerbado el extremismo de extrema derecha de todo tipo desde 2015, retuiteó memes neonazis, apoyó las invasiones de las milicias armadas de las capitales estatales y contrató a extremistas como el asesor de inmigración Stephen Miller para señalar su apoyo a quienes abrazan a los racistas y los blancos. Ideologías supremacistas.

Nunca podremos descartar el poder de sentirnos legitimados por el presidente de Estados Unidos. En este caso, alimenta el uso de la fuerza contra los periodistas, a quienes se les niega el derecho de hacer su trabajo sin correr el riesgo de sufrir daños físicos.

Lo que estamos viendo ahora en las calles, con tantos periodistas agredidos e incluso arrestados para que se vean al público como los criminales que Trump sugiere que son, es el resultado de cinco años de exposición a una campaña de propaganda altamente efectiva. Ha sido un esfuerzo sistémico convertir a toda una categoría de estadounidenses en un “enemigo del pueblo”, un término con raíces en la historia autoritaria que la administración de Trump ha utilizado para su beneficio.

Los estadounidenses que hoy apoyan las agresiones a los periodistas y las cruzadas de Trump contra la prensa podrían reflexionar sobre esto: los autoritarios pueden comenzar demonizando a un grupo, por ejemplo, de migrantes o personas negras, pero inevitablemente se expanden a otros. Los que hoy aplauden al ver a los periodistas siendo esposados, no se dan cuenta de que algún día podrían ser los próximos.