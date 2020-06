Tres meses de la pandemia: “No podemos acostumbrarnos a perder entre 800 y 1.000 estadounidenses todos los días”

Concejal de Nueva York opina que la pandemia afectó a los distintos grupos 3:28

Nueva York (CNN Business) — ¿Recuerdas dónde estabas el 15 de marzo? Lo recuerdo como el fin de semana cuando el confinamiento entró en vigor en Estados Unidos. Fue la última vez que llevó a Sunny, de 3 años, al parque antes de que cerraran los juegos. La última vez que tuve invitados en la mesa conmigo en Nueva York. Todos recuerdan exactamente cuándo la pandemia detuvo el tiempo y reinició los relojes, pero fue hace aproximadamente tres meses … A esta hora, a mediados de marzo … ¿Qué estabas pensando entonces? ¿Qué estas pensando ahora?

Ahora: al menos 2 millones de casos en EE.UU.

Según los últimos números de CNN, a través de Johns Hopkins: “Al menos 2.093.448 casos de coronavirus en Estados Unidos; al menos 115.730 muertes“. El brote se está expandiendo en algunos estados. No te dejes engañar al llamar a esto una “segunda ola”, es demasiado pronto para eso. Dan Diamond, de Politico, dijo en “Fuentes confiables” del domingo que una mejor analogía podría ser la marea alta y la marea baja: “Estamos inundados de casos” y salvo un cambio dramático, “continuará habiendo una marea …”.

No te acostumbres a esto

Parte del peligro es que “nos acostumbramos a un cierto nivel básico de enfermedad y muerte, y solo es noticia cuando las cosas comienzan a mejorar o empeorar”, me dijo el Dr. James Hamblin. “No podemos acostumbrarnos a perder entre 800 y 1.000 estadounidenses cada día, que es lo que está sucediendo en este momento”.

Estoy de acuerdo, no podemos acostumbrarnos a esto, pero ¿esa actitud no se ha establecido ya entre una porción significativa del público estadounidense?

¿Dónde están los expertos médicos de la administración de Trump?

¿Por qué el Dr. Anthony Fauci, la Dra. Deborah Birx y el Dr. Robert Redfield desaparecieron en su mayoría del circuito nacional de entrevistas televisivas? Parece estar relacionado con el deseo de la Casa Blanca de promover una narrativa de “reapertura”. La entrevista del Dr. Fauci con Wolf Blitzer el viernes pasado fue la excepción que confirma la regla: “Ya no está haciendo apariciones regulares”, dijo Diamond. En cambio, Fauci se presenta en conferencias de la industria y en entrevistas de radio locales. Durante el fin de semana habló con The Telegraph, un periódico del Reino Unido. “Creo que hace que sea mucho más difícil transmitir sus mensajes, especialmente en medio de lo que todavía es una pandemia furiosa”, dijo Diamond. La Dra. Elisabeth Rosenthal, EIC de Kaiser Health News, estuvo de acuerdo: hay un “gran vacío” de experiencia.

>> Sí, pero… Diamond señaló que entrevistó al director general de Sanidad Jerome Adams hace solo unos días. “Los expertos son contactables, pero no son tan contactables como cuando estaban de pie en las sesiones de prensa todos los días, respondiendo a los reporteros en el momento”.

>> Diamond también señaló inconsistencias en los mensajes … entre, digamos, las protestas de Black Lives Matter y los servicios de la iglesia … En mi humilde opinión, cada vez que un periodista plantea preocupaciones de salud sobre la concentración planificada de Trump en Tulsa, el rally de Trump solo va a traer a flote las recientes protestas en respuesta …

“Haz que mi muerte sea significativa”

La Dra. Elisabeth Rosenthal habló conmigo sobre su madre, quien murió el mes pasado a los 96 años. “Fue tratada por covid”, dijo Rosenthal, “pero como nunca tuvo esa prueba positiva, de la forma en que contamos las muertes, no contado. Y eso me molesta porque tenemos la percepción de que los números son “malos” o “buenos” y se trata de reputación política o reputación comercial, pero los números son lo que necesitamos: números precisos para descubrir cuál es la respuestas más apropiada. Y no los estamos recibiendo en este momento. Y a menudo es por razones políticas “. Ella dijo que su madre estaría diciendo: “Haz que mi muerte sea significativa …”.

“El virus: ¿qué salió mal?”

Brian Lowry escribe: Para aquellos que acusan a los medios de haberse olvidado del coronavirus, Frontline claramente no lo ha hecho. El martes, el programa PBS emitirá “El virus: ¿qué salió mal?”, un desglose hábilmente empaquetado de la lenta respuesta a la pandemia y el costo asociado a ello. Los productores son el corresponsal Martin Smith y Marcela Gaviria, y vale la pena verlos, especialmente para aquellos con malos hábitos de lectura en términos de informes exhaustivos sobre este tema…

