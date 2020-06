Estas marcas lanzan colecciones especiales para celebrar el mes del orgullo LGBTQ

Cara Delevingne se une con la marca alemana PUMA para juntos lanzar la colección “De Puma con amor” (Foto cortesía PUMA).

(CNN Español) — Como todos los años, las marcas de ropa se suman al mes del orgullo LGBTQ. A diferencia de otros años, hay algunas de estas marcas que no solo ven el lado comercial de lo que implica vender todo tipo de accesorios y prendas. Hay marcas que donan un porcentaje o la totalidad de las ventas de estos productos a diversos organismos que apoyan a miembros de esta comunidad.

Encontramos a cinco compañías de moda que en el 2020 lanzan su colección con los colores clásicos del arcoíris, elemento que, desde 1970, es el principal emblema de la comunidad LGBTQ y que con el paso del tiempo ha cambiado de colores para los diversos géneros que existen.

Puma

En el 2020 Puma difunde un mensaje de amor y unidad de la mano de la embajadora Puma y activista LGBTQ Cara Delevingne a través del lanzamiento de la colección “De Puma con amor”. Conformado por 13 piezas con colores vibrantes y diseños de arcoíris; y de acuerdo a un comunicado de la marca “La colección está inspirada por la pasión de Cara de mostrar amor, esperanza y bondad los unos a los otros mientras aporta devuelta a la comunidad LGBTQ+ y a la vez contribuyendo a la comunidad LGBTQ+ y sus miembros”.

Veinte por ciento de todas las ganancias de la colección serán donadas a The Cara Delevingne Foundation, un proyecto de “The Giving Back Fund”, para apoyar a organizaciones benéficas LGBTQ, The Trevor Project y Mind Out. Esta colección está a la venta en toda Latinoamérica.

“Esta colección fue creada y diseñada con mucho amor. Estaba muy emocionada por usar las piezas durante las celebraciones de Pride a las que planeaba asistir, pero dadas las circunstancias, espero usarlas y celebrar desde mi casa vía Zoom y Facetime”, comentó Cara Delevingne. “Estoy muy entusiasmada de hacer donaciones a través de mi fundación a organizaciones LGBTQ+ a lo largo del mundo, las cuales hacen una gran diferencia día a día. La comunidad LGBTQ+ merece ser celebrada y estoy muy agradecida que PUMA se aliara conmigo para crear esta colección tan llena de orgullo“.

Levi’s

Adoptando la frase “Use Your Voice” como un grito de guerra, la colección 2020 se trata de maximizar la autoexpresión. Las prendas incluyen la frase “Use Your Voice” y buscan llegar a cualquier persona que esté orgulloso de quien es. La línea incluye camisetas, chaquetas, accesorios y chaparreras de mezclilla. El 100% de los ingresos netos de la colección Levi’s® Pride 2020 se destinará a OutRight Action International y están a la venta en toda la región.

C&A

La marca originaria de Holanda, C&A, celebra la diversidad y la inclusión con la colección “Feel the Love” con el que reafirman el compromiso de llegar a todas las personas amantes de estar siempre a la moda. “Reconocemos el amor en todas sus formas y colores”, afirma en un comunicado la marca. “En esta colección encontrarás, prendas en colores vivos que, juntos, forman un arcoíris, pero no solo eso, porque también buscamos difundir mensajes poderosos que resuenen en todo el mundo, y por esa razón elegimos frases que celebran el amor, la inclusión y el respeto”.

Adidas

Por primera ocasión, este año el Mes del Orgullo LGBTQ será vivido de manera distinta y millones de personas alrededor del mundo lo celebrarán desde sus hogares, uniéndose con la comunidad de manera virtual. Bajo el slogan “El amor nos une ahora más que nunca”, Adidas rinde homenaje a los miembros y subgrupos que forman parte de la comunidad LGTBQ con una propuesta de piezas de vestir, calzado y accesorios llenos de color.

Adidas Pride presenta un nuevo logotipo que incorpora la amplia gama de colores de la bandera LGBTQ y refleja la autoexpresión en diversas formas. En esta ocasión, la marca alemana de calzado su une con las organizaciones Athlete Ally y Stonewall para seguir haciendo del deporte un espacio accesible para todos.

Swatch

Desde su nacimiento en 1983, la marca de relojería Swatch “siempre ha estado intuitivamente abierto a la diversidad en todas sus formas”, de acuerdo a un comunicado de la compañía. La característica principal es que siempre mantuvo los valores de inclusión e igualdad de una inspiradora cartera de colaboraciones con miembros de la comunidad LGBTQ. Para este 2020, lanzan el reloj #OpenSummer con los 7 colores básicos del arcoíris, pero con un significado diferente: naranja para la curación, amarillo para la luz del sol, verde para la naturaleza, azul para la armonía y violeta para el espíritu.