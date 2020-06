La afrolatinidad en la música y la superación de los estereotipos

(De izquierda a derecha) Mbalia, Marger y Goyo, proponen temas para combatir al racismo (Fotos cortesía Women in Music y Getty Images)

(CNN Español) — Mucho se ha hablado del racismo y la discriminación que vive la humanidad en pleno 2020 a raíz de lo ocurrido tras la muerte del ciudadano George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis.

Diversas voces de diversas comunidades en todo el mundo han alzado la voz para mostrar el descontento existente. Y por ello, 3 cantantes de origen afrolatino: Gloria Martínez, mejor conocida como Goyo, integrante de la agrupación ChocQuibTown; M´Balia, integrante del grupo de pop mexicano OV7 y Marger, cantante y actriz venezolana, se unieron en un foro organizado por Women in Music para buscar soluciones y luchar contra el racismo del que ellas, han sido víctimas en el mundo del entretenimiento.

Liderado por Carole Joseph, editora de entretenimiento de la revista People en Español, el foro abordó temas como qué significa ser afrolatinas en el mundo de la música; las experiencias que las cantantes han enfrentado y las soluciones que proponen.

“Women in Music cree que la conversación sobre la igualdad es inclusiva, activa y practicada, donde todos son bienvenidos. Nos comprometemos a resaltar las voces de los grupos subrepresentados, a dedicar recursos a la educación antirracista y a apoyar la equidad en todas sus formas. Colectivamente, estamos trabajando para hacer de Women in Music y, a su vez, de la industria de la música, una comunidad más diversa, equitativa e inclusiva para todos”, asegura Mayna Nevarez, WIM Global Chair of Communications/Miami.

La educación, la base

Si bien cada una de las participantes habló de cómo habían crecido y las vivencias negativas que han tenido que enfrentar, las tres coincidieron en que la educación que recibieron en casa, fue esencial para superarlas y sentirse orgullosas de quiénes eran y quiénes son hoy día. “Hay mucho desconocimiento, necesitamos más educación con respecto a nuestra raza. Es muy importante informar y colaborar en este momento histórico a crear la apertura de conciencia y abrir más oportunidades para que no sea un tabú nuestra afrolatinidad y no nos quieran encasillar ni en la música, ni en las artes visuales. Mi madre me decía de niña que debía mantener mi peinado afro, que debía abrazar nuestra cultura y su sangre. Con la formación que me dieron mis padres he podido cultivar y fortalecer mi persona y sentirme orgullosa de mis raíces, de mi negritud y de las personas que dentro de la industria están creando conciencia. Yo soy negra porque en mi sangre y en mi herencia, vengo de una familia negra y me siento absolutamente orgullosa de mis raíces y de la educación que me dieron mis padres. Lo que te determina es tu ser”, afirma la cantante Marger, quien tiene en su haber 3 discos: “Como te digo”, “Forever Navidad e “Inmortal”.

Por su parte, M’Balia, contó que su madre luchó en México para que sus dos hijos pudieran mostrar el talento que tenían y que ella “ha tenido mucho que ver con lo que yo vi de mi madre y ese tajo al encasillamiento que se vivió en mi país. Me siento muy orgullosa de que mi madre luchó para romper ese esquema confiando y enseñándome a confiar en quien soy como persona, el talento que tengo y mis habilidades. Sí, todos tenemos un tipo, un color de piel, un tipo de cabello, todos son hermosos y todos son propios y son parte de nuestra identidad. Mi mamá me enseñó a ver más allá de lo que la gente veía desde afuera y a entender que yo era una niña muy talentosa, con una serie de habilidades, con un propósito en mi vida y ahora, yo se lo transmito a mis hijos. Claro, claro son tiempos diferentes”.

Goyo habló de cómo transmite a su hija de 7 años esa fuerza para que no se sienta mal y cómo ha luchado por ser un ejemplo a seguir para ella: “Es muy importante la formación, cómo en casa se habla del tema. Yo crecí en un contexto en el que sí se hablaba del tema, de hecho yo no sentía racismo, lo empecé a sentir cuando salí de casa y me enfrento con esto. Mi hija que tiene 7 años, porque una compañera de escuela le dijo que tenía el pelo feo, que porque tienes que irte adonde perteneces. Cuando eso le pasa a tus hijos, lo importante es hablar del tema y no crear una reacción negativa a su compañera, al contrario, es la ignorancia, tu compañera no sabe de tu historia, en tu colegio no hablan del tema y fortalecer su autoestima, peinarla, dejarle el cabello suelto, y obviamente no debe haber tabús. Lo importante es el ejemplo que le des a tus hijos, si yo puedo, todos podemos”.

Propuestas para erradicar el racismo

Es importante recalcar la madurez de las tres cantantes al mostrarse orgullosas de quiénes son y de lo que han vivido en el pasado. Pero ¿qué proponen para luchar y terminar contra la discriminación? La respuesta a la que llegan las tres es la educación.

Marger afirma: “Lo primero es darle una visibilidad mayor y quitar el estigma. Al no haber tanta exposición de afrolatinos, la gente se crea un prejuicio, más exposición para géneros distintos, Cada uno tenemos distintos pasados. En los medios de comunicación darle más exposición. En las discográficas, más espacio que los apoye, con compositores, pero que haya más mujeres, más voces para que no sea raro, ver a una persona con el cabello rulo. Las compañías deben invertir para darle visibilidad y exposición a las mujeres y hombres afrolatinos. Creo que es un tema de ignorancia y de desconocimiento y cualidades humanas”.

“Escucharnos. Cuando alguien levanta la voz, es porque tiene algo que decir. Mientras no haya conversaciones incómodas, la gente no genera empatía. Para mí es crucial que podamos conversar de estos temas y dejemos de verlos como un tabú”, asevera M’Balia, quien comenzó su carrera apenas siendo una niña y después se integró al grupo Onda Vaselina (hoy OV7), en México.

Para terminar, Goyo cree que los proyectos a largo plazo, son la solución: “Es importante que tengamos proyectos a largo plazo como objetivo para trabajarlos. Las compañías, los medios, la estructura política de los países, deben de ver las opciones de encontrar porqué es importante que sean visibles este tipo de casos raciales y cuando lo encuentren estemos todos conectados y pensemos desde ese punto de partida. Que no pensemos en que eso es de un país, que tengamos esa capacidad de analizar para ver lo que está pasando. Ser afrolatino, no es un género, es una vivencia y una experiencia”.

Zona Pop

¿Cuál es la importancia de haber hecho este panel con tres cantantes afrolatinas?

Mayna Nevarez

El cambio comienza con la educación. Estamos sumamente felices de que tuvimos un panel virtual repleto de personas claves de la industria dispuestas a trabajar en un cambio positivo. Casualmente desde noviembre 2019 teníamos este panel planeado. Marger, la cantante, que es miembro de WIM nos presentó la idea para el primer trimestre del 2020, pero a raíz del covid-19 se tuvo que posponer. Esperamos que lo podamos hacer en vivo y que puedan cantar tal como lo teníamos planeado.

Si quieres formar parte de este organismo, que está abierto a cualquier persona sin importar la raza, origen ni sexo, puedes unirte en www.womeninmusic.org/join.