Twitter podría dejarte editar los tuits (pero si todos usamos mascarilla)

(CNN) — ¿Quieres tener la posibilidad de editar tus tuits? Twitter hizo referencia el jueves a esta función muy solicitada, pero el mensaje que publicó venía con trampa.

“Pueden tener un botón para editar cuando todos usen una mascarilla”, tuiteó la compañía desde su cuenta principal el jueves.

You can have an edit button when everyone wears a mask

— Twitter (@Twitter) July 2, 2020