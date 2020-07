Real Madrid: nueva fecha, nuevo paso hacia el título de La Liga

Sergio Ramos atribuye su racha a "buen momento anímico" 0:38

(CNN Español) — El Real Madrid sigue acercándose a un nuevo título en La Liga, a pesar de que el Barcelona goleó este domingo al Villarreal. La victoria del conjunto merengue a primera hora dominical ante el Athletic Club le permitió mantener su ventaja de cuatro puntos en la tabla, a falta de cuatro fechas para el final del torneo.

Los dirigidos por Zinedine Zidane lograron el triunfo en el Estadio San Mamés de Bilbao gracias a un gol de penal de su capitán, Sergio Ramos, quien lleva dos partidos consecutivos dándole la victoria al Madrid desde los 12 pasos. Ya lo había hecho el jueves, en el 1-0 contra el Getafe.

El penal que le dio la victoria al Madrid este domingo provino de una falta en el área sobre el brasileño Marcelo. El árbitro José Luis González González tuvo que recurrir al videoarbitraje para otorgarle la pena máxima al conjunto visitante. Tras el encuentro, Zidane defendió esta determinación del juez central.

“Estoy cansado porque al final siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos los partidos por el tema de los árbitros y no es así. Estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid y a los jugadores. Esto no va a cambiar. Estamos luchando y como siempre el árbitro ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti”, dijo Zidane, según lo cita Realmadrid.com.

La racha ganadora del Real Madrid ahora se extiende a siete partidos al hilo, y su ventaja en la tabla sobre el Barça es de cuatro puntos. Este es el panorama que les queda a los dos grandes de España en la recta final del campeonato:

Real Madrid:

– vs. Alavés (de local)

– vs. Granada (de visitante)

– vs. Villarreal (de local)

– vs. Leganés (de visitante)

Barcelona:

– vs. Espanyol (de local)

– vs. Valladolid (de visitante)

– vs. Osasuna (de local)

– vs. Alavés (de visitante)