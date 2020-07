Preguntas de la audiencia: ¿Cuándo es contagiosa una persona infectada con coronavirus?

(CNN Español) – Como todos los viernes, el doctor Elmer Huerta responde las preguntas que recibe de nuestra audiencia a través de Twitter.

En este episodio, aclaramos dudas sobre las pruebas moleculares, sobre por qué se realizan funerales con menos personas, sobre si la vacuna curará el virus o no, las secuelas del virus en pacientes asintomáticos, entre otras preguntas.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas de las preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Buena pregunta. Si bien es cierto que se están probando varios medicamentos antivirales, ninguno ha demostrado ser aún curativo contra el nuevo coronavirus.

La amantadina, usada desde hace tiempo contra la gripe, es uno de los varios antivirales que se están probando.

@drhuerta pregunta, puede ser posible que algunas gentes en Diciembre, Enero, Febrero, ya tuvieron el virus pero como no se sabia aun tanto, no se dieron cuenta? Porque no a toda la gente le pega para requerir hospitalizacion verdad? Y si fue asi, ya produjeron defensas? Gracias.

— Pikin Vivas (@PikinVivas) July 9, 2020