Alcalde de Portland fue alcanzado por los gases lacrimógenos después de hablar con manifestantes sobre la presencia de agentes federales

Alarma por videos de agentes federales operando en Portland 2:52

(CNN) — El alcalde de Portland, Ted Wheeler, resultó afectado por los gases lacrimógenos, en el centro de la ciudad, durante la madrugada del jueves, según un video y publicaciones en Twitter de un periodista de The New York Times.

“Duele. Es difícil respirar. Puedo decirte con 100% de honestidad que no vi nada que provocara esta respuesta”, dijo Wheeler a la cámara de The New York Times. “No tengo miedo, pero estoy enojado”.

Se desconoce, en este momento, quién es responsable de lanzar el gas lacrimógeno y, hasta ahora, no hay nada que indique que el alcalde fue el objetivo. CNN se ha comunicado con la oficina del alcalde para obtener comentarios adicionales.

El video apareció después de que Wheeler se unió a la multitud para escuchar a los manifestantes y responder sus preguntas luego de violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas federales.

Wheeler se pronunció sobre la presencia de agentes federales, que han sido desplegados en su ciudad por el gobierno de Trump y tienen la férrea oposición de los líderes locales en todo el estado y la nación. El presidente dijo que el esfuerzo era proteger la propiedad federal, pero los manifestantes dicen que la acción misma ha alimentado la indignación del público. Las manifestaciones en la ciudad, muchas de las cuales han sido pacíficas, han estado en curso durante más de 50 días.

“Es una ocupación inconstitucional. Las tácticas que han sido utilizadas por nuestros agentes federales son abominables. No actuaron con causa probable, no se les dice a las personas por quién están siendo arrestadas y se le niegan sus derechos constitucionales básicos”, dijo el alcalde a la multitud.

Los comentarios de Wheeler se producen después de que el fiscal estatal solicitara una investigación sobre por qué algunos manifestantes fueron capturados por agentes federales sin credenciales y puestos en vehículos sin insignias.

Portland: piden investigar a agentes federales por protestas 1:29

Continúan los enfrentamientos en Portland

Las protestas en el centro de Portland se centran en gran medida alrededor del Palacio de Justicia de Hatfield, y se encuentran dentro de una sección relativamente pequeña de la ciudad.

“Ese es un uso de la fuerza policial, de la policía federal, para fines políticos”, dijo Wheeler. “Esa no es una solución aceptable en ningún lugar de Estados Unidos“, dijo el alcalde a la multitud.

Algunos de esos comentarios de Wheeler hicieron eco de preocupaciones similares.

“Me han violado [los derechos] repetidamente, me han disparado con gas lacrimógeno y municiones, mi cuerpo está magullado e hinchado”, le dijo al alcalde un manifestante que se identificó como administrador de una escuela secundaria. “Quiero saber ¿qué van a hacer, comprométanse conmigo, como educador comprometido que soy con mi comunidad, para asegurarme que mi derecho a la Primera Enmienda está confirmado?”.

El alcalde respondió: “Haré absolutamente todo lo que esté en mi poder para deshacerme de los soldados federales y reformar la Oficina de Policía de Portland. Necesitamos hacer ambas cosas”.

Ladrón acaba en llamas en Portland 0:23

Un voto unánime para terminar la cooperación policial con las agencias federales

La discusión del miércoles por la noche siguió a un voto unánime del Concejo de la Ciudad de Portland para terminar la cooperación entre el Buró de Policía de Portland y las agencias federales encargadas de proteger las propiedades federales, dijo la comisionada Chloe Eudaly, en un comunicado.

“Hoy, presenté dos resoluciones: una para dejar la cooperación entre la Oficina de Policía de Portland y los ocupantes federales, y otra para afirmar los derechos de los miembros de la prensa y los observadores legales que cubren las protestas contra la brutalidad policial”, decía la declaración. “Me complace compartir que ambas resoluciones fueron adoptadas por unanimidad por el Concejo Municipal”.

Eudaly dijo que la resolución podría servir como un ejemplo para otras ciudades y como un “llamado a la acción nacional”.

“Me solidarizo con los manifestantes que defienden las vidas de los negros, que exigen justicia racial y la transformación de nuestro sistema de justicia, pero si están de acuerdo o no con los manifestantes, si crees en la Constitución de Estados Unidos, deben oponerse a las acciones de este presidente y la represión violenta de las personas que ejercen sus derechos constitucionales”, dijo Eudaly.

“Algo sacado de una serie distópica de ciencia ficción”

Al considerar la situación actual, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo que era “terrible ver” que la administración Trump desplegara agentes federales para las protestas.

“Esto parece sacado de una serie distópica de ciencia ficción sobre un Estado policial en Estados Unidos, pero es real”, dijo Garcetti, durante una conferencia de prensa, el miércoles.

Garcetti dijo que Wheeler le contó que la violencia y las protestas comenzaban a disminuir y que “los agentes federales no han hecho nada más que suscitar problemas”.

“Esto está completamente fuera de línea, puede ser inconstitucional”, dijo Garcetti.

“Una cosa es si una ciudad pide ayuda federal, otra cosa es que los agentes federales entren sin invitación”, dijo Garcetti.

— Sarah Moon de CNN contribuyó a este informe.