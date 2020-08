Trump ahora quiere prohibir WeChat: ¿qué es y cómo funciona?

TikTok ya tiene fecha límite para encontrar comprador 1:32

(CNN Business) –– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere prohibir WeChat, una medida que aumenta drásticamente las tensiones con China. Pero, ¿qué es WeChat y por qué resulta tan polémica?

La popular aplicación china de mensajería se utiliza en toda la diáspora china, pero puede resultar poco familiar fuera de ese círculo.

Entonces, ¿qué es?

WeChat, llamado Weixin en China, funciona como Facebook, LinkedIn, Uber, Instagram y otras aplicaciones en una sola. Para muchos chinos, WeChat es indispensable a la hora de mantenerse en contacto en todo el mundo.

Parte de su éxito ha sido apoyado por el gobierno. China bloqueó muchas aplicaciones estadounidenses, incluidas Facebook, Google y Twitter, por lo que las plataformas patrocinadas por el estado se han convertido en la regla.

WeChat es propiedad de Tencent, la empresa de tecnología más grande de China y la compañía de juegos más grande del mundo. En marzo pasado, Tencent informó que WeChat tiene casi 1.200 millones de usuarios activos mensualmente. La empresa no publica las cifras de usuarios por país, pero analistas del sector señala que la gran mayoría de ellos está en China.

La aplicación ha sido subsidiada por el gobierno de China desde su creación en 2011.

¿Qué puedes hacer en WeChat?

WeChat tiene muchas más funciones en China que en Estados Unidos. En este último país, los usuarios pueden pedir un taxi, divertirse con minijuegos, publicar sus “historias” y enviar dinero.

Mientras que en China, donde las tiendas aceptan habitualmente WeChat Pay como forma de pago y los códigos QR están en todas las ciudades, el cielo es el límite. Dentro de WeChat, puedes pagar facturas, consultar los menús de los restaurantes, encontrar lugares locales de reunión, reservar citas médicas, comunicarse con nuevos contactos comerciales, presentar informes policiales, leer noticias y acceder a los servicios bancarios.

¿Qué quiere hacer Trump?

El presidente Donald Trump emitió algunos decretos este jueves que prohibirían que WeChat y TikTok, la aplicación de videos cortos propiedad de ByteDance ––con sede en Beijing––, operen en Estados Unidos dentro de 45 días si sus empresas matrices no las venden.

Según el decreto, se implementaría una prohibición a “cualquier transacción relacionada con WeChat” que realice cualquier persona o “cualquier propiedad” sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.

Escuché que Trump quería prohibir TikTok, pero ¿por qué ahora WeChat?

Trump escribió en el decreto: “Al igual que TikTok, WeChat capta automáticamente grandes cantidades de información de sus usuarios. Esta recopilación de datos amenaza con permitir que el Partido Comunista de China acceda a la información personal y propiedad de los estadounidenses».

Y continuó: «Estados Unidos debe tomar acciones agresivas contra el propietario de WeChat para proteger nuestra seguridad nacional».

WeChat tiene la reputación de ser bastante supervisada. Incluso a pesar de los intentos de Tencent por convencer a los usuarios de que se «queden tranquilos» porque «respetar la privacidad del usuario ha sido siempre uno de los principios más importantes de WeChat», como escribió la compañía en una publicación de blog en 2018.

En un informe de Amnistía Internacional, emitido en 2016, sobre la privacidad de usuarios, Tencent obtuvo una puntuación de 0 sobre 100 por la falta de protección a la libertad de expresión de WeChat y la falta de cifrado de extremo a extremo. Tencent no revela cuándo el gobierno chino solicita datos de usuarios y no da detalles acerca del tipo de cifrado, si es que lo hay, que emplea.



¿A quién afectaría esta prohibición?

El golpe contra Tencent hasta el momento sería principalmente simbólico, dada la pequeña participación de mercado que tiene WeChat en Estados Unidos. Pero si se expande a aplicaciones de juegos, una parte masiva del negocio de la compañía, eso podría ser un gran problema.

Tencent es propietario de Riot Games, el fabricante del juego de computadora más grande del mundo «League of Legends«, y tiene una participación en Epic Games, empresa matriz de «Fortnite». También cuenta con un enorme negocio de juegos para móviles y está trabajando con Pokémon Company para hacer lo que parece ser una mezcla entre «Pokémon» y «League of Legends», llamado «Pokémon Unite». El juego se anunció en junio y aún no tiene fecha de lanzamiento. Llegaría a Nintendo Switch y móvil.

La compañía ya ha lidiado con restricciones gubernamentales anteriores, cuando el gobierno de China dejó de aprobar juegos nuevos durante nueve meses en 2018. Las acciones de Tencent perdieron el 25% de su valor en ese período.

¿Cómo responden WeChat y China?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo este viernes que «se opone firmemente» a los decretos dirigidos contra WeChat y TikTok.

«Estados Unidos está utilizando la seguridad nacional como una excusa y está utilizando el poder del estado para oprimir a las empresas no estadounidenses», sostuvo el portavoz del ministerio Wang Wenbin, durante una conferencia de prensa diaria. También acusó a EE.UU. de «manipulación y opresión política«.

Un portavoz de Tencent dijo que la compañía «está revisando el decreto para obtener una comprensión completa».

Sherisse Pham, de CNN Business, contribuyó a este informe.