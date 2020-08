Central Obrera Boliviana dice que levanta bloqueos si las elecciones son el 11 de octubre

¿Podría haber un enfrentamiento civil en Bolivia? 4:13

(CNN Español) –– La Central Obrera Boliviana (COB) dijo este miércoles que si las elecciones generales del país, programadas para el 18 de octubre, se realizan el 11 de ese mismo mes, los bloqueos «se levantan».

En declaraciones a medios locales, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, señaló que se plantea la propuesta junto al denominado Pacto de Unidad (formado por grupos movilizados) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Huarachi manifestó: «Esperamos que consideren esta propuesta los 7 vocales del TSE y así mismo la propia Asamblea Legislativa, y poder darle definitivamente la solución al país y al pueblo boliviano». También agregó que la COB da un plazo de 24 horas.

Huarachi no detalló qué pasaría después de que las 24 horas se cumplan.

El secretario dijo estar abierto a un diálogo. «Nos sentamos y una vez que hay solución y de inmediato se levantan (los bloqueos)», señaló.

Intentos previos de diálogo entre el Tribunal Electoral, la Asamblea Legislativa, la COB y el Poder Ejecutivo no dieron resultados.

Al ser consultado por periodistas sobre el pedido de la COB, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que «el órgano electoral es un poder independiente, son ellos quienes han marcado una fecha con base en un estudio científico que han hecho basados en un trabajo de profesionales y será quien tiene que ratificar esto la Asamblea Legislativa, que es otro poder independiente».

Médico en Bolivia: Es crítico, no tenemos oxígeno 4:00

El pedido de Huarachi se da mientras la Asamblea Nacional ––con mayoría del Movimiento Al Socialismo, el MAS–– se prepara para analizar la fecha designada por el TSE.

Por su lado, el exvicepresidente Evo Morales hizo un llamado este martes a aceptar el 18 de octubre como la fecha de las elecciones. «Hay compañeros que dicen que sean por lo menos el 11 de octubre, 4 de octubre, no el 18, yo me preguntaba: ¿no van a estar peleando por una o dos semanas? Inclusive, se escucha si no el 18, por lo menos que sean el 17… Yo no entiendo, no tiene sentido esa clase de confrontamientos», dijo Morales en un contacto por video con un grupo de jóvenes. Según Morales, el Acta de Entendimiento presentada por el TSE, días atrás, indica que la fecha del 18 de octubre es definitiva.

Desde el pasado 3 de agosto, decenas de vías por toda Bolivia han sido bloqueadas por grupos que se oponen al cambio de fecha de las elecciones. Esto, según el gobierno interino, ha obstaculizado la entrega de tanques de oxígeno y otros insumos para pacientes que padecen de covid-19. Según el Ministerio de Salud, al menos 30 personas han perdido la vida por la falta de insumos y oxígeno.